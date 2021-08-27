Эстонский лидер Керсти Кальюлайд, которую трудно заподозрить в симпатии к России, остудила пыл Киева, предупредив, что членство в НАТО и ЕС ему не гарантировано, а также подчеркнула, что обвинять Москву в «оккупации» крайне некорректно. В чём причины такой резкой смены риторики президента?

Страны Балтии — это те, кто поддерживает практически любую инициативу Киева на международной арене, и каким же неприятным сюрпризом для украинских политиков стали заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, как она воспринимает сегодняшнюю Украину и какой она видит страну в будущем. Финский эксперт объяснил, почему Украина не может стать членом НАТО и ЕС © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Одна из ключевых внешнеполитических задач для Украины — вступление в Европейский союз и НАТО, что даже закреплено в Конституции с подачи пятого президента страны Петра Порошенко. Каковы шансы на её скорейшую реализацию, корреспондент издания «Европейская правда» и спросил эстонского лидера в интервью, которое она дала сразу после участия в саммите «Крымская платформа» в Киеве. К слову, не так много государств были представлены на мероприятии на уровне президентов или премьер-министров, большинство решило ограничиться чиновниками среднего звена.

Комментируя возможность Украины стать членом НАТО при наличии неподконтрольных (а на Украине их называют оккупированными) территорий и как это вообще влияет на путь страны в интеграционные объединения, Кальюлайд ответила очень пространно: «Эстония — твёрдый сторонник расширения НАТО, и мы поддерживаем предоставление Украине ПДЧ, а пока это невозможно, мы поддерживаем все шаги Альянса, помогающие Украине сблизиться с НАТО и защитить себя. Какие возможности будут реальными — посмотрим. Поскольку в НАТО решения принимаются только консенсусом».

Относительно евроинтеграции президент Эстонии высказала пожелание о большей смелости со стороны самого ЕС для расширения и выступила за предоставление странам «Восточного партнёрства» (Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине) полноценного членства в союзе, но это займёт очень много времени. В качестве альтернативного варианта она допустила создание нового формата сотрудничества с тройкой государств с европейскими амбициями: Украиной, Молдавией, Грузией.

«Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придёте к этой готовности. Ваши экономики сейчас интегрируются с экономикой Евросоюза, однако ни одна из этих трёх стран не готова к членству», — заявила Кальюлайд.

Часть украинцев восприняла эти слова с иронией: одни шутят, что страна прекратит своё существование раньше, чем президент Эстонии предрекла ей вступление в ЕС и НАТО, другие — что политик пропустила какую-либо цифру, и должно было прозвучать то ли 120 лет, то ли 200. А вот украинские политики обрушились с критикой на Кальюлайд.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Наш» назвал этот вопрос политическим и указал, что ни Эстония, ни Латвия, ни Литва на момент принятия в Евросоюз и НАТО не соответствовали элементарным критериям для получения членства, а ещё меньше им соответствовала Турция. Зеленский признал, что Украина не в приоритете у ЕС © REUTERS, Gleb Garanich

«Поэтому надо говорить честно, объективно, что не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС. Там есть такие серьёзные страны, как Германия и Франция. Фактически должен быть консенсус между этими двумя странами касательно того, принимать Украину или нет. Сегодня мы видим, что ни в Германии, ни во Франции рассматривать серьёзно вопрос по поводу вступления Украины в ЕС не хотят», — сказал политик.

А кому, простите, решать этот вопрос, если не государствам-членам Евросоюза? Эстония — одно из них. Принятие новых стран должны одобрить все без исключения, и если Таллин встанет в позу, то от мечты о ЕС придётся забыть.

Почему восточноевропейским странам даже при несоответствии установленным критериям всё же удалось стать частью западного мира, а Украине, как однажды выразился президент Владимир Зеленский, приходится бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО, объяснил политолог Вадим Карасёв: «Проблема в том, что в Европе сегодня, прежде всего ключевые страны, западноевропейские страны, не считают Украину своей. Польша, страны центрально-восточной Европы, Балтия — они свои, поэтому их можно было брать сначала ассоциированными членами, потом кандидатами в члены, финансировать. Кто деньги будет давать?»

Корреспондент «Европейской правды» уточнил, может ли стать членом НАТО государство с «оккупированными территориями».

«Именно поэтому я и говорю: хотя мы в Эстонии твёрдо поддерживаем предоставление вам ПДЧ и сближение с НАТО, но мы не знаем, когда и как это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории — именно поэтому я не говорю, что вы можете рассчитывать (на членство в НАТО. — Ред.), пока Украина не восстановит контроль над всей своей территорией. Как это восстановление должно произойти, мы пока не знаем. Нужно найти решение. И мы надеемся, что это будет решение путём переговоров, рано или поздно. Причём я предвзятый в пользу Украины наблюдатель, я хочу, чтобы это произошло! Но нужно честно признать: вам придётся сделать немало шагов до того, как можно будет говорить о членстве», — ответила Кальюлайд. Украинский астролог назвал год, когда Украина войдет в НАТО © пресс-служба президента Украины

И тут стоит внести ясность: как такового требования об отсутствии территориальных споров к кандидатам в члены в Уставе НАТО нет, оно фигурирует только в списке требований к участникам программы индивидуального партнёрства, и то в достаточно мягкой формулировке: «кандидаты должны демонстрировать желание разрешить эти конфликты». Впрочем, у Украины, судя по действиям властей, которые регулярно требуют от Запада нарастить поставки оружия, срывают договорённости о перемирии и саботируют выполнение Минских соглашений, такого желания нет.

Явно пытаясь добиться от президента Эстонии других ответов, журналист задал все те же вопросы в форме блица:

— Украина будет членом ЕС?

— (пауза) Есть условия, все из которых надо выполнить…

- Значит, у вас нет однозначного ответа?

— А в ЕС не берут государства по принципу «да или нет». Даже крупнейшим восточноевропейским государствам, таким как Польша, нужно было выполнить все условия. Так происходит расширение. Сначала вы строите собственную экономику, демократию, свободное общество, и только после этого вы можете начинать спрашивать об этом. А сейчас, пока это не сделано, вы даже не можете поднимать этот вопрос.

- С НАТО то же самое?

— Да.

- Вернутся ли Донбасс и Крым в Украину?

— Я считаю, что история сделает поворот. Но когда и каким образом, мы не знаем.

Помимо отсутствия безусловной поддержки евроустремлений Киева, в глаза бросается и нежелание Кальюлайд делать острые заявления антироссийского характера. На реплику журналиста о том, что «Эстония 50 лет была под российской оккупацией и смогла освободиться», президент подчеркнула: «Нет, мы освободились от советской оккупации. Не российской. И это надо различать. 30 лет назад, когда Советский Союз распался, Россия восстановила свою независимость, так же, как и мы. И поэтому нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи».

Хотя и советской оккупации никакой не было — Эстония как одна из республик СССР получала щедрые дотации из центра и не только.

«Мы создали там промышленность, модернизировали их экономики, вкладывая в них на душу населения намного больше, нежели непосредственно в РСФСР», — напоминал в 2019 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Эстония хочет забрать у России часть территории © Shane MacClure / flickr.com

Теперь же власти всех трех прибалтийских государств требуют от России как от правопреемницы Советского Союза компенсации за «советскую оккупацию», в 2015 году министры юстиции подписали меморандум о сотрудничестве в этом вопросе. Эстония выставила самый скромный «счёт» — $49 млрд. Однако Россия не то что платить, она даже обсуждать этот вопрос не собирается.

«До сих пор больные люди выставляют какие-то счета, не знаю, за что. Считаю, что это люди с уже неисправимой психикой», — заявил Лавров.

Придерживаясь этой риторики, Кальюлайд сказала в интервью, что Эстонии «потребовалось ждать 50 лет, чтобы Советский Союз развалился, но это не руководство к действию. Будущее нельзя предвидеть на основе прошлого». Тогда журналист парировал, что Украине, значит, нужно ждать, «когда Россия развалится так же, как развалился СССР».

Однако эстонский лидер предостерегла: «Я вам советую не прибегать к таким прогнозам, потому что они крайне некорректны».

Комментируя информацию о принципиальном отказе общаться по-русски на Украине, президент призналась, что плохо говорит на нём, хоть и учила в школе в советские времена.

«Вы должны ходить на уроки русского. Да, вы должны были выучить стишок и сделать упражнение из учебника, но это был минимум, которого достаточно. Это, кстати, было совершенно несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны. Уже позже, работая в русскоязычных коллективах, я поняла, что есть те, кто общается на русском, но при этом не является русским и настаивает, чтобы его ассоциировали с русскими. Как, например, немало украинцев в диаспоре», — сказала Кальюлайд.

Впрочем, она, в отличие от своего предшественника Тоомаса Хендрика Ильвеса, который принципиально отказывался учить русский, не имеет ничего против общения по-русски, хоть и подчёркивает, что единственный государственный язык Эстонии — эстонский.

В 2017 году некоторые политики распространяли тезис об угрозе появления «пятой колонны» в городах, где население преимущественно русскоязычное, на что Кальюлайд ответила: «Я готова, например, поехать в Нарву и напомнить, что язык страны — эстонский. Я могу это сделать на моём убогом русском, если понадобится. Лучший способ общаться — использовать тот язык, который люди знают лучше всего». И сдержала своё обещание — глава государства общалась с соотечественниками на том языке, на котором им удобнее, как это было, в частности, 21 февраля 2018 года во время прогулки по нарвской Ратушной площади. Названа сумма инвестиций США в экономику Москвы: Украина отдыхает © goodfon.ru

В 2017-м Кальюлайд говорила: «Нам следовало раньше запустить государственный телеканал на русском. На сегодняшний день он уже существует. А ещё иногда людям было трудновато начать изучать эстонский, ставились различные условия и так далее. Кроме того, нельзя забывать, что, когда мы получили независимость, мы были очень бедной страной».

Вернёмся к Украине.

«Я как президент Эстонии много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в неё. Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да», — заявила она в интервью «Европейской правде».

Впрочем, эстонцы и так не спешат вкладывать деньги в Украину. В списке крупнейших инвесторов по состоянию на июнь 2020 года, опубликованном Нацбанком Украины, самое высокое место среди прибалтов занимает Литва (18-е), а в лидерах Кипр, Нидерланды и Швейцария; Россия — 9-я.

Возможно, смена риторики Кальюлайд связана с изменением отношения Евросоюза и НАТО к Украине, а возможно, с предстоящими президентскими выборами в Эстонии. Её полномочия истекают в конце этого месяца. Регистрация кандидатов началась 26 августа и продлится до 18:00 28 августа. От правящей коалиции на высший политический пост будет претендовать директор Эстонского национального музея Алар Карис, а от оппозиционной Консервативной народной партии — бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас.

Первый тур выборов состоится в парламенте (Рийгикогу) 30 августа в 13:00 тайным голосованием, а если депутаты не смогут этого сделать, то пройдёт второй тур с участием коллегии выборщиков из 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 парламентарий). Чтобы успокоить общественность страны, которая переживает, что достойного кандидата на пост главы государства так и не найдут, Кальюлайд объявила о готовности баллотироваться на второй срок.

Кто знает, может быть, следующие 5 лет Эстонией предстоит управлять именно действующему президенту, поэтому с украинской тематикой она обходится осторожно. Среди жителей страны растёт недовольство наплывом мигрантов из этой страны, и на то есть несколько причин: они демпингуют цены (в отличие от эстонцев, сидящих в ожидании клиентов в офисах, ходят по квартирам и предлагают услуги в несколько раз дешевле); растёт конкуренция на рынке труда (преимущественно работают строителями, сельскохозяйственными рабочими, таксистами, курьерами, уборщиками, а большинство занятых в секс-индустрии украинок имеют высшее образование); могут в любой момент без предупреждения оставить место работы, если найдут более выгодное предложение, не предупредив работодателя; становятся источниками вспышек кори, которую Эстония давно победила. Кроме того, есть категория населения, недовольная тем, что украинцы разговаривают по-русски. Будут любить Украину издалека. Заробитчане предпочитают оставаться в Польше навсегда © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Власти страны попытались ограничить поток приезжих, в сентябре 2019 года отменив собственное решение 10-летней давности об освобождении граждан Украины от уплаты пошлины за выдачу долгосрочной визы, которую они используют для нелегального трудоустройства, но выход можно найти всегда — никто не отменял варианта приехать в качестве туриста по безвизу, но не отдыхать, а работать.

Количество приезжающих украинцев, естественно, сократилось в период пандемии коронавируса, и тогда бизнесмены забили тревогу. Острую потребность в трудовых мигрантах тогда признала и министр иностранных дел Эстонии Марта Хельме: «Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть». Однако рядовых эстонцев это не успокаивает.

«Приезжают ведь не лучшие представители нации, а те, кто не умеет устроиться дома. Думают, что если там они не могут ничего, то тут вдруг смогут. В итоге чуть ли не каждый день появляются новости о том, что украинцы то, украинцы сё, и отнюдь не в положительном контексте. Как будто банда уголовников приехала, один хлеще другого. Из этого складывается общее впечатление о стране, эстонцы уже считают, что украинцы — это шантрапа. Но это не так! Если усложнить условия въезда, к нам будут приезжать не те, кто ищет халявы, лёгкого заработка с минимальными трудовыми усилиями, а нормальные, воспитанные, квалифицированные люди», — сказал житель страны по имени Юрий в комментарии изданию «МК-Эстония».

Какими мотивами ни руководствовалась Керсти Кальюлайд, делая последние заявления, Зеленскому и его команде от этого легче не становится — не получить поддержки от своего верного партнёра и товарища в лице Эстонии было для него явно как гром среди ясного неба.

«Президент Эстонии неожиданно подложила свинью киевским властям. Глава Эстонии не оставила камня на камне от официального киевского лозунга «Украина цэ Еуропа» и намекнула, что Украине ещё очень далеко даже до Прибалтики. На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», — написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.