Торжественные мероприятия в честь 30-летия независимости Украины запомнились не только своеобразной речью президента страны Владимира Зеленского, но и рядом оплошностей, которые могут быть чреваты для Киева международными скандалами

Во вторник, 24 августа, Украина отпраздновала 30 лет со дня независимости. По сложившейся традиции в этот день в центре Киева прошёл военный парад. Но перед парадом президент страны Владимир Зеленский произнёс речь, где среди прочего объявил о появлении в стране нового праздника.

«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Её точкой отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины, которую недаром называют местом, где всё начинается. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День крещения Киевской Руси-Украины», — заявил Зеленский.

Это заявление прозвучало после ряда парадоксальных высказываний президента Зеленского.

Так, он заявил, что 24 августа 1991 года Украина «восстановила свою государственность». На этом исторические парадоксы не закончились.

«Нашей Конституции 25 лет, но нашей Конституции 311 лет», — заявил Зеленский, сославшись на документ, известный как «Конституция Филиппа Орлика». Кто такой Филипп Орлик и почему в Киеве так полюбили его «конституцию» © скриншот видео "Телеканал ДОМ"

«В этом году ВСУ отмечали 30-летие своего создания. А в 1616 году Вооружённые силы Украины отмечали взятие крепости Кафа», — рассказал Зеленский.

Всё это, по его словам, говорит о том, что Украина — «молодая страна с тысячелетней историей».

«Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях и не в приймах. Мы молодая семья из славной династии Киевской Руси Украины. Из рода основателей, рода крестителей, из храброго, мудрого, казацкого рода. Мы не сироты, не найдёныши, мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы», — подчеркнул Зеленский.

А вот после этого Зеленский рассказал, кто эти «мы».

Русские — даже не вторые, а также старик Шевченко и другие несуразности

Сила украинского народа, по мнению Зеленского, состоит в самом украинском народе. А вот под ним украинский президент подразумевает граждан всех национальностей.

«Сегодня впервые в истории я хочу назвать тех, кто является нашими гражданами нашего государства, кто живёт на Украине, чтобы в конце концов поняли, что украинский народ — это все мы: украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, белорусы, русские, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, ромы, грузины, гагаузы, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены, таджики, литовцы, эстонцы и латыши, турки, корейцы, башкиры, лезгины, аварцы, марийцы, немцы, словаки, чехи, финны, коми, албанцы, карелы, чеченцы, осетины, абхазы, кабардинцы, табасараны, даргинцы, арабы, лакцы — все мы — граждане Украины», — подчеркнул Зеленский. Неродные. Русские Украины не стали коренным народом © РИА Новости, Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

Примечательно, что после украинцев в перечне идут так называемые «коренные народы Украины» — народы, упомянутые в соответствующем законе Украины. А вот следом за ними идут белорусы. Хотя вторым по численности народом в стране являются именно русские. А ведь два года назад именно русские Украины в большинстве своём и поддержали Зеленского на выборах президента Украины.

Но на этом эклектика не закончилась.

После того как Зеленский завершил речь и вручил государственные награды гражданам Украины и других государств, всем наблюдающим за парадом предложили мини-спектакль об истории страны.

Трактовка исторических событий в этом мини-спектакле не отличалась от официальной трактовки на Украине. Впрочем, были в ролике и огрехи, за которые Зеленского и компанию национал-патриоты жёстко раскритикуют. Так, одна из сценок изображала выкуп из крепостничества Тараса Шевченко. И всё бы ничего, но воплощавший образ Шевченко актёр был загримирован в соответствии с фотопортретом поэта 1859 года — этот снимок сделали за два года до смерти Шевченко, уже после того, как он прошёл ссылку, где сильно сдал (на момент смерти Шевченко было всего 47 лет). Самого же Шевченко выкупили из крепостничества за 21 год до того, как появился фотопортрет, — в 1838 году.

Что характерно, «классический образ» Шевченко раздражал других классиков украинской поэзии. Так, советский и украинский поэт Иван Драч в своём стихотворении в 1995 году призывал соотечественников: «Снимите с Шевченко шапку. И этот дурной кожух». Вычеркнуть Ковпака и Королёва, вписать Бандеру. Как Украину лишают исторической памяти и к чему это приведёт © РИА Новости, Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанк

Появление ещё одного поэта в мини-спектакле передавало своеобразный «привет» политическому противнику Зеленского — Виктору Медведчуку. Рассказывая о диссидентах, авторы мини-спектакля вспомнили об аресте Василия Стуса в 1980 году, не упомянув при этом гораздо более известный случай — выступление украинских диссидентов в 1965 году. Всё дело в том, что адвокатом Стуса был молодой юрист Виктор Медведчук. Сегодня противники последнего утверждают, что Медведчук не использовал всех необходимых рычагов для защиты подсудимого украинского поэта.

Уже после окончания спектакля начался военный парад. Он запомнился рядом недоработок, некоторые из которых могут вызвать международные скандалы.

Привет мировому сообществу

Военный парад засвидетельствовал довольно слабую слаженность действий тех, кто этот парад транслировал. Так, подчас видеоряд не поспевал за звуком. И подчас это не успевание было довольно обидным для участников парада.

Так, когда диктор говорил о британцах, грузинах, датчанах и эстонцах, именно эти военные и попадали в кадр. А вот латвийцам не повезло. Они шли за канадцами. И если канадцев показали, то на словах «Латвийскую Республику на параде представляют», видеоператор государственного Первого канала показал «коробку» литовских военных. И пока литовские военные шли мимо трибун, диктор рассказывал об успехах их латвийских коллег, лишь позже переключившись на литовцев. В кадре при этом оставались одни и те же военные.

Ещё один конфуз случился с чехами. Их выдали за словаков.

«По Крещатику идёт военный расчёт Вооружённых сил Словацкой Республики!» — говорил диктор, а камеры при этом показывали чехов.

Ошибка обидная и для тех, и для других. Для чехов потому, что их спутали с соседями. Для словаков — потому, что флаг современной Чехии — это ещё и флаг Чехословакии. То есть на дне независимости Украины словно забыли о независимости Словакии.

Следом за чехами шли шведы.

«Республику Финляндия на торжественном прохождении представляет гвардейский егерский полк», — тем временем говорил диктор.

На словах «подразделение финской армии» крупным кадром показали шведских военных в пикехельмах. Примечательно, что Швеция с 1155 по 1809 годы владела Финляндией.

В общем, ещё одно унижение для европейских партнёров Украины. Из последних сил. На Украине собрались производить свой «Байрактар» © пресс-служба министерства обороны Украины

Что характерно: замыкали парад американские военные. И вот тут никакого рассинхрона не было.

«Подразделение Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на параде представляют военнослужащие», — начал говорить диктор, когда в кадре появился звёздно-полосатый флаг.

Но на этом унижение для мирового сообщества не закончилось. Среди показанной на параде техники была и принадлежащая «Айдару» — подразделению, чьи зверства в Донбассе попали даже в отчёты международных организаций.

«На столичном Майдане боевые машины пехоты БМП-1ТС 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха», — торжественно говорил диктор.

Уже в 2014 году правозащитники Amnesty International обвинили «Айдар» в целом ряде военных преступлений в Донбассе: похищениях людей, жестоком обращении с задержанным, неправомерных арестах, мародёрстве и казнях. Позже некоторые из бывших бойцов батальона рассказали об изнасилованиях, убийствах и пытках, которые применяли члены «Айдара» к жителям Донбасса.

«Подвиги» «Айдара» нашли отображение и в современном кинематографе. Так, о них рассказывает фильм «Солнцепёк», вышедший на экраны в августе 2021 года. Луганское пекло. О чём рассказывает фильм «Солнцепёк» © кадр из к/ф "Солнцепёк"

Но техника «Айдара» была не последней из того, что показали на параде. Так, словно желая показать мощь международной поддержки, в одни бронемашины «Варта» («Стража». — Ред.) посадили бойцов, вооружённых американскими ПТРК «Джавелин».

«Этот комплекс является эффективным средством борьбы против танковой техники противника», — отметил диктор.

А некоторое время спустя по Крещатику провезли один турецкий беспилотник «Байрактар».

Тем временем в комментариях на YouTube-канале государственного Первого канала нет-нет, да и проскакивало недоумение: почему вся эта шикарная военная техника не находится на передовой?

Ну а Зеленский торжествовал. Что характерно: в этот день в СМИ его хвалили и его политические противники. Они вспоминали предыдущий парад с Веркой Сердючкой и радовались, что Зеленский вернулся к той стилистике, которую так любил его предшественник — Пётр Порошенко.