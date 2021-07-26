Наблюдая за попытками украинских правителей отыграть американско-немецкую сделку по газопроводу «Северный поток – 2» («СП-2»), невольно хочется вспомнить знаменитое горьковское: «Безумству храбрых поем мы песню»

Но сюда подходит больше модерновый мем — «Слабоумие и отвага», начертанный на геральдической ленте бурундучка Дейла из американского культового мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

И не только географически подходит, но и по политическому смыслу. США и Германия, как сейчас говорят, сильные мира сего, заключили некое выгодное им соглашение, а против него бунтует даже не вассал и даже не потешные и вызывающие симпатию бурундучки, а бесправный клиент, который и живет-то на этом свете только благодаря американско-немецкому подсосу. Деньгам и политико-дипломатическому кураторству, которые в буквальном смысле его и питают, и поддерживают на плаву.

Однако украинские политики и при власти, и в той промайданной оппозиции из лагеря экс-президента Петра Порошенко, который мечтает вернуться во власть, резко, настойчиво и в высшей степени безумно критикуют документ, который одобрили президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. И требуют, чтобы высокие подписанты от документа отказались. Почему украинцы вымирают. Депопуляция Украины за 10 лет шокирует © РИА Новости, Паже / Перейти в фотобанк

Буквально на биоотходы изошел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который, несмотря ни на что, заявил, что Украина еще возьмет реванш по «СП-2». У кого, спрашивается?

Но, как говорят тинейджеры, особо доставляет известная сторонница Порошенко Анна Гопко, которая сравнила договоренность Меркель — Байден с «пактом Молотова — Риббентропа». И даже если предположить, что в этой трактовке Меркель — это Риббентроп, то кто тогда Байден? Соратник Иосифа Сталина, при котором Байден, кстати, прожил почти 10 с половиной лет — с 1942 по 1953 год? А если наоборот? Оскорбительно, однако…

Но не суть. Кроме министра Кулебы, против соглашения Меркель — Байден выступили в Украине спикер ее парламента Дмитрий Разумков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов. Но, с другой стороны, ничего удивительного в таком «смелом» поведении украинской, не к ночи будет сказано, элиты нет. Эта показная фронда против хозяев и кормильцев всего лишь производная и от природы укроэлиты, и от ее особенностей, этой природой продиктованных и детерминированных.

Во-первых, украинские правители всегда были несамостоятельными. В первые годы независимости страны они и не скрывали, что раньше ждали вводных и руководящих директив из Московского «обкома», а теперь ждут то ли из Вашингтонского, то ли из Брюссельского. И дождались: страна полностью деградировала и находится на грани исчезновения.

Но такова была кадровая природа СССР: все ценные и инициативные кадры Москва забирала себе, а на местах желала видеть исполнительных и не особо размышляющих. Иногда удавалось, иногда нет. Но Украине в этом плане к моменту обретения ею независимости крайне не повезло. Даже считающийся «самым лучшим» ее президент Леонид Кучма, для начала вступив в должность премьера, говорил утверждающим его нардепам: «Скажите, что вам построить, и я построю». И построил — олигархическую модель государства.

Во-вторых, дело подготовки последующих поколений украинских руководителей попало в цепкие руки «вашингтонцев» и «брюссельцев», которые изначально начали готовить в Украине нужные себе кадры. Из студенческой молодежи, журналистов, ученых и лидеров общественного мнения, которые стали главными потребителями щедрой системы грантов и прочей международной помощи. Другими словами, коллективный Запад изначально озаботился не только подкупом и совращением старой элиты, но и взращиванием и подготовкой новой — ориентированной исключительно на Запад и его ценности и мало что понимающей в национальных интересах собственной страны.

И вот сегодня к 30-летию своей независимости Украина подошла во главе либо с профанами и дилетантами, которые не имеют руководящего опыта и мало что понимают в этом самом руководстве страной, либо с профессиональными грантоедами, заботливо выращенными, а потом системно и целенаправленно внедренными во все структуры власти.

Все ошибки в политике Украины — следствие того, что ею руководят люди, которые не знают, что делать, и люди, которые знают, что делать, на словах, но на деле ничего не умеют. Повторяю, НИ-ЧЕ-ГО! Потому что ни дня нигде, кроме грантоедческих структур, не работали. Ничего тяжелее карандаша в руках не держали. И никем, кроме подневольных таких же грантоедов, но рангом пониже, не руководили.

Виной всех бед современной Украины является либо профанская, либо грантоедческая сущность ее нынешней власти. С профанами все ясно: все сегодня «восхищаются», как быстро «учится и приобретает необходимый опыт» президент Зеленский. Это мем окружения Зеленского, рассчитанный на «пипл», который должен все это «схавать»: мол, ничего, что он дурак, зато он быстро учится. Безработица и депопуляция: факторы социального кризиса в Украине © ukrinform.ru

Хуже с грантоедами. Они — профессиональные нахлебники и попрошайки. И привыкли получать деньги за свою работу всегда, вне зависимости от ее, работы, нужности и ничтожных результатов. В той или ной грантоедческой структуре. И поэтому нынешние правители Украины, состоящие, напоминаю, сплошь из бывших грантоедов, так болезненно и воспринимают отказ Запада, для них — коллективного грантодателя, оплачивать их содержание. И их, и целой страны. Отсюда этот коллективный вой: «Запад нас предал».

Все сегодня интересуются: дескать, ну почему власти не защищают национальные интересы страны и ее народа? А все очень просто: нынешняя элита всегда служила Западу, от него получала деньги и ничего другого не видела. Более того, ее затачивали именно на служение Западу. Вот она ему, а не Украине и служит. Это нормальное поведение хорошо и целенаправленно подготовленной неоколониальной администрации, для удобства хозяев сплошь набранной из аборигенов и автохтонов.

В-третьих, еще одной особенностью несамостоятельной элиты является ее тотальная и заложенная в природу продажность и готовность сменить хозяина, если того потребуют обстоятельства. Отсюда и метания от Московского до Вашингтонского «обкома». Следствием этой грантоедской природы и сущности украинской элиты являются и ее нынешние недовольство, словесный бунт и даже фронда против Меркель и Байдена. А также — готовность сменить «обком» — то ли на Лондонский, то ли даже на Пекинский. Не даст Запад, мы пойдем на Восток, не расщедрятся США, мы выпросим у Китая — вот квинтэссенция этого, извините, «руководства страной».

Но на самом деле это элементарный шантаж от безысходности и бессилия. И не просто бесплодный и бессмысленный — много все равно никто Украине не даст. Шантаж этот чреват тем, что все равно пострадают страна и ее народ, потому что станут платным инструментом в руках еще каких-то центров силы и дополнительно окажутся между Сциллой и Харибдой чужих — не украинских! — интересов. Причем возможна даже судьба экскрементов в полынье: от одного берега можно отбиться, а к другому не пристать, новых денег не получить, а старых лишиться.

Кроме того, фронда украинских попрошаек-лузеров во власти, которым ничего не дали, — это, конечно же, еще и их защитный механизм, нелепая, но хитрая попытка уйти от ответственности за провалы. В первую очередь, внутри страны, где нужно объяснять, почему же ничего не получилось и нет ни авторитета на международной арене, ни поддержки в обещанном и на все лады расхваленном формате «весь мир с нами», ни даже денег на поддержание замызганных шароваров.

Следствием пребывания такой элиты у власти в Украине уже стали непрекращающиеся гражданская война в Донбассе и падение жизненного уровня населения, потеря государственного суверенитета в политике и экономике и внешний диктат даже в малейших вопросах государственного выбора, нравственная деградация населения и элементарное обезлюживание страны. И, конечно же, дальнейшая потеря субъектности на международной арене, игнорирование всех требований, претензий и даже просьб Украины, внимание на которые в мире все чаще и чаще обращают нехотя. Агродеградация. Почему «локомотив украинской экономики» летит под откос

И вот вам последний пример: по просьбе посольств Украины в Швейцарии и Японии организаторы Олимпийских игр в Токио оперативно исправили карту, на которой Крым был отделен от территории Украины границей. Сейчас Крым в Токио как бы «вернули» Украине и черную черту между ними стерли. Но: а) кто-то же эту черту-границу нарисовал — и не где-нибудь, а на Олимпийских играх, к которым сегодня приковано внимание всего мира; б) Крым-то как находился, так и находится и будет находиться в составе России, что бы и от кого бы ни требовали украинские власти.

Вот и вся фронда лузеров.