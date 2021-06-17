Из украинского сегмента Facebook продолжают вычищать все, что противоречит политике властей. Так, недавно своих страниц лишились публицист и историк Артем Кирпиченок, а также журналист Андрей Манчук

Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo Екатерины Крук. Именно она выбрала организации для фактчекинга украинского сегмента Facebook: компании StopFake и VoxCheck. И если первая из них оказалась логовом ультраправых, то вторая прямо представляет интересы иностранных финансовых структур.

«Сама режет, сама давит, сама помощь подает»

В своем последнем отчете Facebook указал, что удаляет аккаунты лиц и организаций, находящихся в американских санкционных списках, а также по запросу ФБР. Но мировая цензура в интересах властей США действует и другими методами. Если кто-то называется «независимой» организацией, как правило, это иноагент. Точно та же ситуация и с фактчекерами Facebook, поскольку заниматься их деятельностью нельзя без наличия сертификата базирующейся во Флориде Международной сети по проверке фактов (IFCN), созданной в 2015 г. американским Институтом журналистики им. Пойнтера. Особенно активно IFCN помогает верификаторам информации в странах, где «подавляется свобода печати», т.е. там, где интересы США заключаются в подавлении любых оппозиционных взглядов. Интересно, что «независимая» сеть получает финансирование от фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, американского правительственного фонда National Endowment for Democracy (NED) и от… Facebook. «Это вроде как машина скорой помощи идет: сама режет, сама давит, сама помощь подает». Давать деньги тем, кто тебя инспектирует, — ход не оригинальный, зато со 100% гарантией «правильности» результатов. Ну и совсем уже мелочи, что 1 июня 2021 года IFCN открыла грантовую программу для созданных фактчекинговых подразделений на 1 млн долларов, которые оторвал от сердца YouTube, т.е. Google. Интересно, попадет ли Google в рейтинг главных «фейкометов» по результатам исследования или первые места займут китайские ресурсы на пару с Yandex и Телеграм?

Как уничтожить диктатуру Google и Facebook? Вопросы без ответов © REUTERS, Arnd Wiegmann

«Лига» справедливости

Так, официальный сайт «Пойнтера» ужасается, что не может через свои структуры контролировать Телеграм, куда из цензурируемого Facebook массово переходят те, кто, по мнению американского истеблишмента, являются «демагогами» и «фейкометами» и хотят избежать проверки аффилированными с правительством США структурами. Ужасается неконтролируемой ими «политической дезинформации» в Телеграм, приводя слова своего агента (в хорошем смысле слова) — руководителя направления противодействия фейкам украинской конторы VoxCheck Юлии Жаги.

«После того как мы начали отмечать их посты, они начали раздражаться, — сказала Жага. — Это раздражение могло побудить их сменить платформу».

А далее в том же тексте находится ссылка на украинский сайт «Лига», точнее на его лонгрид, посвященный проекту Павла Дурова.

«Telegram, — пишет "Лига", — стал пристанищем для торговцев оружием, порнографией, наркотиками, террористов. А еще анонимные каналы стали идеальным инструментом для распространения российской пропаганды». «…показываем, как в Украине работает сеть пророссийских каналов. С помощью анализа данных демонстрируем четкую взаимосвязанность так называемых украинских каналов с каналами, аффилированными с Кремлем. Вы увидите, как нарративы из России попадают в украинское информационное поле. И кто этому способствует».

В лонгриде приведен ответ на запрос «Лиги» в СБУ о работе Telegram в Украине. В ответе сказано, что «Telegram-каналы террористических организаций ДНР и ЛНР компания Дурова не блокирует». Эта формулировка в принципе говорит все как о законности работы СБУ, так и о журналистских стандартах «Лиги» и цитирующего ее Института Пойнтера.

Ни Украина, ни ООН — никто вообще в установленном законом порядке, т.е. через суд, не признал ДНР и ЛНР террористическими организациями. СБУ сообщила «Лиге», что спецслужбы РФ используют Telegram для распространения компромата и фейков с целью искусственного обострения ситуации на Украине. Пропагандистское, а не правовое поле, в котором действует СБУ, предоставляя такие ответы, подтверждается голословностью заявлений, отсутствием предъявленных общественности доказательств, провалом с недавним арестом одесситки Виктории Даскалицы, которой выдвинули подозрение в координации «антиукраинских» (на самом деле просто оппозиционных) телеграм-каналов, словами главы СБУ Баканова, который заявил, что власти знают, кто стоит за анонимными телеграм-каналами, но раскрывать их не будут, чтобы не делать лишнюю рекламу. А на нет, как говорится, и суда нет.

В суде вы ничего не доказали и даже не предъявили якобы имеющиеся доказательства. Так о чем тогда речь? Но на бездоказательном основании «Лига» делает «ключевой вывод»: псевдоукраинские каналы (оппозиционные каналы «Резидент», «Легитимный», «Дубинский», «Бужанский», «Шарий», «Клименко-Тайм» т.д.) являются прокладкой между Кремлем и потребителями информации на Украине.

Ссылка аккредитованного «Пойнтером» фактчекера VoxCheck на явно «джинсовое» и политически ангажированное расследование «Лиги» как на источник данных о работе не контролируемого американскими властями Telegram не случайно. Главным редактором «Лиги» является экс-главред материнской для VoxCheck компании VoxUkraine (аналитическая контора, такой себе созданный после Майдана проамериканский think tank на Украине) и действующий член наблюдательного совета VoxUkraine Борис Давиденко.

При чем здесь Пинчук

Спрут цензуры, или Цифровые корпорации на службе интересов США © CC0, Pixabay

Что же, о подыгрывании власти со стороны VoxCheck в ее манипулятивном рейтинге популистов и лжецов в украинской политике, где главными популистами и лжецами оказались Рабинович, Бойко и Тимошенко, а главными правдорубами — Порошенко, Гройсман и Саакашвили, говорили даже вполне придворные украинские СМИ. Нардеп Александр Дубинский (телеграм-канал которого «Лига», а затем VoxCheck и «Пойнтер» назвали прокремлевским) утверждает, что VoxCheck получает деньги от партнера Сороса по множеству международных проектов, украинского олигарха Виктора Пинчука. Беря пример с «Лиги», которая верит на слово СБУ, мы могли бы поверить на слово нардепу и на этом остановиться, но стандарты журналистской работы не позволяют. Поэтому еще раз процитируем саму «Лигу», которая пишет, что Пинчук «через американские фонды инвестирует в Facebook и Twitter».

Основными инвесторами и держателями акций Facebook являются такие американские монстры, как Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investments, State Street Corporation и несколько других, которые владеют почти всем на свете, что нам известно: от банков Citigroup, JP Morgan и Goldman Sachs до ресторанов Макдональдс, от заводов General Electric и фабрик Johnson & Johnson до скважин ExxonMobil, от IT-флагманов Apple и Microsoft до магазинов Amazon, от американских государственных казначейских облигаций до медиахолдингов AT&T и Alphabet, т.е. до Google.

Итак, оплачиваемые самим Facebook (читай — крупнейшими инвестиционными фондами, фактически владеющими американским государством) и немного олигархом Пинчуком украинские фактчекеры Facebook осуществляют политически мотивированную цензуру в интересах тех, чьими агентами (в хорошем смысле слова) они являются; называя себя независимыми структурами, откровенно играют на стороне правительства.

О том, что представляет собой руководство VoxCheck, как эти люди связаны с Пинчуком и Соросом, а также почему они пропагандируют кредитование Украины МВФ, продажу земли, медреформу Супрун и Майдан как таковой, в нашем следующем материале.