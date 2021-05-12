В марте 2021 года Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) Украины заявила о резком ухудшении ситуации с питьевой водой из-за массового сброса в реки токсичных и опасных веществ, неочищенных стоков и засорения водоемов

В службе приводят данные метеорологов, согласно которым концентрация токсичных соединений в реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

«Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. В связи с этим он призвал сделать приоритетной защиту водных ресурсов Украины.

Малеваный уточнил, что в мире 3,6 млрд человек страдают от нехватки питьевой воды вследствие изменения климата и загрязнения рек, а к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 млрд жителей Земли. Он также отметил, что в прошлом году ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

Глава инспекции также заявил, что в будущем они будут просить власти ужесточить законодательство, касающееся эксплуатации водных ресурсов, а также организовать постоянный мониторинг состояния пресной воды в водоемах страны. «Речь идет о жизни миллионов людей», — пояснил инспектор.

Что уничтожает украинские пресноводные ресурсы

За последние 25 лет на Украине исчезли около сотни рек, а истоки оставшихся заиливаются. Русла рек наполнены в среднем лишь на 70% от нормы.

Основная причина ухудшения качества речной воды — бесконтрольные сбросы. В критическом состоянии находится главная артерия Украины — Днепр, который дает 80% водных ресурсов и обеспечивает водой две трети ее территории. Тот же глава экологической инспекции Андрей Малеваный еще в прошлом году выделял три основные угрозы реке: химическое загрязнение, обмеление и утрату биологического разнообразия.

В прошлом году в Днепр только в пределах Киева сбросили 723 200 000 куб. м сточных вод, из которых 40% были неочищенными. Более половины — это сбросы промышленных предприятий. Пальму первенства загрязнителя Днепра держит «Киевводоканал»: в течение года он сбрасывает 283 300 000 куб. м стоков.

Твердый мусор оседает на дно и образует мели. Сейчас они занимают 30% днепровского каскада. Критической массой считается 15%. На мелководье создаются зоны повышенной температуры, особо благоприятствующей росту синезеленых водорослей.

Большинство водовыпусков столицы не оборудованы фильтрами, поэтому весь столичный мусор направляется в днепровские воды. Тем временем в ведомстве Виталия Кличко годами не могут определить, какое юридическое лицо отвечает за дождевую канализацию. Вода, банки и застройка: какие проблемы испытывает Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Значительная часть загрязняющих веществ столицы попадает в воды Днепра именно через дождевую канализацию, а это и тонны реагентов, которыми коммунальные службы посыпают снег. К тому же в Киеве насчитывается около двух тысяч автомоек, которые врезаются в «ливневку» и без какой-либо очистки сбрасывают туда свои отходы. Тонны моющих средств, содержащих фосфаты, способствуют цветению Днепра весной и летом, стимулируя размножение синезеленых водорослей (цианобактерий). Воды Днепра превращаются в «кисель», а нехватка кислорода (следствие размножения синезеленых водорослей) ведет к массовому мору рыбы.

Тонны разлагающейся рыбы тоже, естественно, качество воды не улучшают. Для борьбы с цветением Днепра в советские годы массово разводили и выпускали толстолобика — рыбу, способную поедать синезеленые водоросли. Эта «речная коровка» раньше пожирала до 30% вредных водорослей, но нынешний украинский бюджет не предусматривает расходов на ее разведение.

В начале марта пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщила о результатах масштабного исследования проб воды в бассейнах реки Днепр. Оно выявило в воде 21 загрязняющее вещество, в том числе тяжелые металлы.

«В результате исследования определено 21 вещество-загрязнитель. Из них 19 синтетических веществ: сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещество, используемое в парфюмерии, — синтетический мускус. А также 2 тяжелых металла: цинк и медь», — отметили в пресс-службе.

Еще одна причина загрязнения рек — деградация их защитных полос, вдоль которых формально запрещено строительство. Тем не менее в каждом городе можно увидеть целые коттеджные города, выстроенные на береговой линии. Формально многоэтажные коттеджи числятся причалами для катеров с «домиком» для хранения инструментов.

Кроме того, органы местного самоуправления часто не разрабатывают документацию по установлению на своей территории прибрежных защитных полос. В результате земельные участки у воды бесконтрольно предоставляют в частную собственность, нарушая Водный и Земельный кодексы Украины. Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За пределами городов речные воды загрязняют агрохолдинги, распахивающие прибрежные склоны, использующие затем удобрения и пестициды, которые смываются в реки первым же дождем.

Свою лепту вносят и добытчики песка. Сегодня из Днепра добывают 75% всего речного песка в стране. Частично этот промысел вызывает такое явление, как обмеление Днепра.

Как говорил глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков, «земснаряды в погоне за сиюминутной выгодой разрывают реку на части, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии, изменяя русло Днепра, в результате чего река с каждым годом все обильнее цветет, зарастает и мелеет». Дело в том, что песок добывается преимущественно в прибрежных зонах. Из-за этого возле берегов Днепра образуются ямы до 60 метров в глубину. Вода заполняет эти ямы, а вот центр русла мелеет, в нем образуются острова и отмели, меняется само течение реки, вода застаивается, река не может самоочищаться, и начинается медленное заболачивание.

«Украинская Сахара»

По Украине еще протекает около 73 000 малых и больших рек, насчитывается около 40 000 озер, более 1000 водохранилищ. На первый взгляд достаточно для удовлетворения потребностей в питьевой воде. Однако в мировом рейтинге «Возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды на душу населения», который публикует Всемирный банк, Украина занимает лишь 125-е место в списке из 180 стран, соседствуя с засушливыми африканскими странами. Олейник: Если с землей на Украине получится, дальше пойдут вода и лес © РИА Новости, Нина Зотина

На среднестатистического гражданина Украины приходится всего 1,2 тыс. кубометров пресной воды. Для сравнения: в России — 29 000 кубометров на человека, в Италии, Франции — по 3 тыс., в Румынии — 2,1 тыс., в Польше — 1,4 тыс. Украинские показатели сравнимы с такими странами, как Эфиопия и Нигерия (по 1,25 тыс. кубов), Ботсвана и Чад (по 1,1 тыс.). Хуже всего ситуация в южных регионах Украины, где на человека приходится лишь 400–500 кубов пресной и пригодной для питья воды.

Парадоксальность ситуации заключается еще и в том, что загрязнение рек стоками и промышленными отходами происходит на фоне деиндустрилазации, а также сокращения населения и массовой трудовой миграции. Промышленности и людей становится меньше, но загрязнения — выше. По идее, эти факторы в совокупности должны были бы, наоборот, способствовать снижению уровня загрязнения. Однако их с лихвой перебивают бесконтрольность и коррупция, способствующая ускоренной деградации водных ресурсов.

Вероятно, президент Зеленский в этом году проведет отдельный форум или пресс-конференцию, посвященную проблеме деградации водных ресурсов, но этим дело и кончится.