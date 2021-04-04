После Великой Отечественной многие люди постарше долгие годы, десятилетия хранили где-нибудь в запечье или на чердаке небольшой запас соли — на случай войны. Житейский опыт подсказывал им, что этот продукт в горячих обстоятельствах исчезает первым и становится просто на вес золота

Подводная лодка в лесах Украины: Как Донбасс пересадил зеленые легкие югу России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Запасы соли в Донбассе — поистине гигантские. В отличие от естественно-природных разработок сего минерала в Нижнем Повольжье или на Урале, промышленная добыча соли экстра-класса в окрестностях донбасского Артёмовска ещё с прошлого века ведётся в шахтах, в огромных масштабах. Но самое главное — донецкая соль невероятно чиста химически. Именно это её свойство делало экспорт в РФ столь важным.

Кто молодец? Евграф молодец!

Долгое время на озёрах Славянска и Бахмутской округи соль выпаривали, «варили», как и в большинстве других соляных «клондайков». Но только в позапрошлом веке, с развитием геологии как науки, люди стали задумываться: откуда всё-таки берётся эта самая соль и нельзя ли прогнозировать и районы её залегания, и закладку промышленных шахт? Первым в этом деле был один из отцов отечественной геологии, учёный, введший в научный оборот термин «Донецкий каменноугольный бассейн — Донбасс», Евграф Ковалевский.

Исследовав Славянско-Бахмутский регион, он писал в своём докладе на высочайшее имя: «Можно ли столь важные признаки, подающие надежду на открытие в сих местах каменной соли, оставить без внимания?»

Работы Ковалевского по геологии Донецкого кряжа посвящены в первую очередь разведке каменного угля, но и соли тоже. После Ковалевского серьёзно поисками соли в Донбассе занимался профессор Харьковского университета Никифор Борисяк, но честь точного целеуказания принадлежит знаменитому русскому геологу Александру Карпинскому.

В тот год, когда валлиец Джон Юз собирал корабли, технику, имущество и людей для отправки в донецкие степи, где нанявшее его Новороссийское общество собиралось строить завод по производству рельсов, Карпинский при поддержке Борисяка провёл точные изыскания на местности, после которых было предложено бурить разведочные скважины в Бахмутском уезде, вблизи нынешнего городка Соледар, носившего в советское время трудно выговариваемое имя Карло-Либкнехтовск.

Без греков в Донбассе не обойтись

В 1871 году на свой страх и риск решился вложиться в разведку соли в Бахмуте таганрогский купец грек Иван Скараманг. Опыт бурения двух скважин был удачным: геологи, нанятые купцом, подтвердили — скорее всего, найдено огромное месторождение соли.

Скараманг стал первым промышленным заводчиком по соли в Донбассе, но своё дело он всё-таки вёл всё больше по старинке, настоящий рудник ему построить не удалось.

Только в 1881 году промышленник, бывший генерал Летуновский построил в тамошних краях первую настоящую соляную шахту — «Брянцевскую копь».

С этого времени ведёт свою историю самое знаменитое некогда в СССР и на постсоветском пространстве производственное объединение «Артёмсоль». О важности этого предприятия говорит не только отношение людей к соли, но и тот факт, что при всех президентах и правительствах Украины никто так и не решился отдать в приватизацию стратегически важный источник валюты.

Правда, Украина всё же сумела развалить соляную промышленность, но об этом чуть позже.

Вслед за Летуновским в соляной край за прибылью потянулись многие. Каждый год открывались новые шахты и шахтенки, иногда просто в огороде крестьянского хозяйства. Наиболее крупные составили соляную славу России. Хотя пять самых крупных и выкупили французские предприниматели, снимавшие сливки с русской соли с 1884 по 1917 год.

Соляной бум в Донбассе был следствием внимательного изучения природных богатств этого края, который, конечно, в первую очередь ассоциировался с углём. Но именно разведка угля потянула за собой разведку соли, а чуть позже — гипсов, ртути, мергеля (минерал для производства цемента), железных и урановых руд. Интерес к Донбассу породил интерес к Кривбассу и к ряду других интересных в геологическом смысле регионов. Но именно Донбасс стал в 70-90 годы XIX века «сердцем России». И если на первом месте в иерархии ценностей края стоял уголь, то на втором — соль.

До Октябрьской революции 1917 года в районе Бахмута и Славянска было добыто почти 4 миллиона тонн соли. В районе работали российские, французские, бельгийские предприниматели. А самой образцовой компанией была голландская, построившая знаменитый соляной рудник «Пётр Великий».

Дело Петра Великого жило и строило

Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Дмитрий Чернов, создали по-настоящему семейное, почти социалистического типа предприятие. Имя руднику было дано в честь российского царя-реформатора, который всей душой любил научившую его плотницкому и флотскому ремеслу Голландию, которая, в свою очередь, весьма гордилась этим фактом и чтила память Петра I.

В 2013 году в Нидерландах вышла книга «Ступки и голландская соляная шахта "Пётр Великий"» (составители Ариетт, Ханнеке и Ольга ван ден Мейзенберг), рассказывающая об истории этой неординарной шахты. Представьте себе, потомки тех старых голландцев не забывают о деле предков.

Они рассказывают: «4 декабря 1884 года в конторе нотариуса Якобуса де Конинга в Дордрехте встретилась группа энтузиастов — голландских предпринимателей, чтобы документально оформить основание "Голландского общества для разработки каменной соли в России" (HMZER, Hollandsche Maatschappij voor Zout-Exploitatie in Rusland) (далee — "Голландского общества". — Прим. переводчика). Это предприятие было создано для разработки месторождений каменной соли на юге России, сейчас находящихся на территории Украины. В скором времени партнёры приступили к работе. Ранее проведёные Д.К. Черновым в 1882-1884 годах разведывательные работы показали наличие промышленных запасов каменной соли в Ступках. Второе исследование, проведённое по заказу "Голландского общества" горным специалистом из Вены инженером Паулем, подтвердило выводы, полученные ранее. Результаты исследований придали разработчикам уверенности, столь необходимой для скорого претворения этих планов в жизнь».

И вот в 1885 году у деревни Ильиновки, близ станции Ступки, работа на месте будущей шахты закипела.

Современники свидетельствовали: голландская шахта была самой передовой не только по производственному оборудованию и технологиям добычи соли, но и по архитектуре, и по отношению к рабочим. Редкость и для Донбасса, и для России того времени в целом.

«Большинство зданий вокруг шахты были построены в стиле Dutch Waterstaat, для которого характерна строгая кирпичная кладка с декоративными карнизами и башенками. В отличие от них, два дома для директоров были построены под влиянием архитектуры русского помещичьего дома. Ко времени, когда шахта была построена, в Голландии было популярным в промышленных проектах уделять больше внимания условиям проживания рабочих. В результате в Ступках были построены дома для семей рабочих и школа для русских детей, а также налажены еженедельные поездки домохозяек из Ступок на рынок в близлежащий Бахмут», — пишут потомки создателей соляного рудника «Пётр Великий».

Ничто не вечно

В 1920 году голландцы (большинство из них уже покинули Россию) поняли, что вести бизнес в Ступках больше нельзя. Было принято решение — уступить все права на шахту советской власти за один рубль. Поведение голландцев выгодно смотрелось на фоне других владельцев соляных шахт, не пожелавших оформить свой уход юридически, хотя бы как чисто символический шаг.

Плохой парень спел главную песню Донбасса и резко похорошел © Скриншот

Но большинство крупных шахт Бахмута вошли в созданное при советской власти государственное предприятие «Артёмсоль». Включая и самую первую шахту — «Брянцевскую копь».

Артёмовские соляники с тех пор прошли большой путь. К сегодняшнему дню здесь добыто около 260 миллионов тонн соли, запасы которой неисчерпаемы — всего более миллиарда тонн. Хватит, говорят специалисты, на 1000 лет.

В советское время артёмовская соль составляла 40% добычи соли в СССР и 88% — в УССР. Производственную мощность рудников довели к 1991 году до 7 миллионов тонн в год, но Украина едва-едва вытягивала 3,5-4 миллиона.

Украина привычно убила и эту отрасль

При таких запасах и потребностях не было нужды разрабатывать пласты по всей длине залегания, поэтому проходили только центральную часть, создавая под землёй гигантские залы в 50 метров высотой и ещё большей ширины.

Отработанные производственные площади служили самым разнообразным нуждам — здесь впервые в мире под землёй на глубине почти 300 метров играл симфонический оркестр, летал воздушный шар. В соляных полостях земли донбасской строили подземные церкви и санатории для астматиков.

Словом, соляные копи Артёмовска были ещё одной видной приметой Донбасса.

Увы, ныне всё не так. Ещё до начала конфликта с Россией украинские власти придумали хитрый, демонстрирующий жадность трюк — послали в РФ около 400 тысяч тонн так называемой грязной соли — технического брака, скопившегося на складах. Россия этого шага не поняла, и Ростехнадзор приостановил ввоз артёмовской соли в страну.

После 2014 года в дело начала вмешиваться политика и война в Донбассе. С переменным успехом поставки артёмовской соли в Россию возобновлялись и снова останавливались, пока процесс не застопорился намертво. Санкционные меры Украины в отношении РФ привели к адекватному ответу. Сегодня на предприятии прошли сокращения штатов, остановилась добыча соли на трети производственных мощностей. Многие сотрудники работают 2-3 дня в неделю, получая просто мизерное вознаграждение за тяжёлый горняцкий труд.

Можно констатировать, что и в соледобывающей отрасли нынешние хозяева Украины ведут себя так же, как и в большинство прочих, — как слон в посудной лавке. И дело, столь успешно начатое русскими, французами, голландцами, принёсшее огромные прибыли и славу российским и советским соледобытчикам, сегодня находится в жалком состоянии. В Артёмовске знают рецепт возрождения — надобно поменять власть в Киеве.