Украина переживает третью волну эпидемии. Эпицентром вспышки стали западные регионы: Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области включены в «красную зону». Врачи рассказывают, что такого количества пациентов с коронавирусом не было с начала пандемии, причём многие в тяжёлом состоянии, мест для госпитализации нет. 12 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за сутки количество новых случаев заболевания в стране выросло на 42%: с 9084 до 12 946.
И рассчитывать на улучшение ситуации в ближайшее время не приходится. Вакцинация в стране началась две недели назад, но протекает такими медленными темпами, что врачи зачастую не используют полностью даже одну ампулу, в которой 10 доз, за время, сколько можно хранить флакон открытым, а это 6 часов, не находится столько желающих сделать прививку.
Если сначала власти объявили, что в первую очередь прививать будут военных и медиков, то теперь — после их бойкота — записаться на укол могут все категории населения.
Что произойдёт с невостребованной вакциной, в эфире телеканала «Первый независимый» спрогнозировал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко: «Пройдёт ещё месяц, всё передадут в армию и Нацгвардию, по приказу «утилизируют» на военнослужащих. И вот это будет непосредственно вся концовка вакцины Covishield».
Хотя среди военных тоже нет большого желания прививаться индийским препаратом сомнительного качества. Как сообщил в начале марта главный эпидемиолог Вооружённых сил Украины Николай Олим, из 40 тысяч военных согласие на прививку дали всего 7 тысяч. По информации на утро 11 марта, первую дозу вакцины в рядах украинской армии уже получил 4601 человек, болеют 1264, скончались с начала пандемии 50.
Главная причина, почему вакцинация проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы чиновникам, — недоверие к той вакцине, которую предлагают, а она пока единственная доступная в стране.
Самым популярным среди украинцев препаратом, как показал опрос, проведённый в период с 20 января по 1 февраля (когда ещё не было известно, чем будут прививать население), стала американо-немецкая вакцина Pfizer/BioNTech — ею готовы привиться 23% респондентов, 16% отдали предпочтение разработке от англо-шведской AstraZeneca/Oxford, 12% — американской Moderna, 9% — российскому Sputnik V, 8% — американской Novavax, трём китайским разработкам в общей сложности доверяют 3%.
Часть населения отказывается не от вакцинации как таковой, а от Covishield, и ждёт, когда будет доступен препарат Pfizer/BioNTech, поставки которого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал на ближайшие недели. Однако не факт, что она поступит в это время, — вакцина должна была поступить в страну ещё в феврале, но в назначенные сроки ничего не привезли. Разработчики действуют, исходя из собственной выгоды, например, направляют партии не в ЕС, а в Израиль, который платит двойную стоимость, лишь бы скорее сформировать коллективный иммунитет к COVID-19.
C AstraZeneca, второй по популярности среди украинцев, ситуация ещё сложнее. 11 марта применение вакцины приостановили сразу 10 европейских государств (Дания, Норвегия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Австрия, Люксембург, Италия и Кипр) из-за выявленного побочного эффекта в виде тромбоза. ВОЗ изучает детали произошедшего и даст своё заключение позже.
Не получила до сих пор Украина и китайский CoronaVac, за который, между прочим, деньги уплачены.
От вакцины с доказанной высокой эффективностью, доступной в сжатые сроки и необходимом количестве, Киев отказался сам, причём на законодательном уровне. Речь, конечно, о российском «Спутнике V». А им, в отличие от Covishield, украинцы вакцинируются добровольно в России. О том, что Киеву следует отказаться от политизации вопроса борьбы с эпидемией коронавируса, пишут даже западные СМИ, которые сложно уличить в симпатии к Москве.
Вот отрывок из статьи американского издания The National Interest:
«Украине всё равно следует согласиться на «Спутник V». Результаты клинических испытаний третьей фазы уже опубликованы в рецензируемом научном журнале, и они вполне достоверны. «Спутник V» действительно спасает жизни (хотя его западные конкуренты тоже это делают). Для Украины — одной из самых бедных европейских стран, чья постсоветская система здравоохранения плохо подготовлена к разрушительному воздействию коронавируса, — новость о «пулемётной» эффективности «Спутника V» должна быть новостью, вызывающей искреннюю радость. Хотя Украина заключила сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране».
Впрочем, проблема гораздо шире и выходит за рамки споров о том, чей же препарат от коронавируса безопаснее и эффективнее, — последние 20 лет Украина входит в число европейских лидеров по числу противников вакцинации как таковой, отмечает аналитик Украинского института будущего Вадим Денисенко. Именно массовый отказ от вакцинации стал причиной вспышки заболеваемости кори на Украине в 2018 году, на её долю пришлась почти половина случаев в Европе.
Вернёмся к прививкам от COVID-19. Американское издание The Washington Post приводит мнение главы Киевского института социологии Владимира Паниотто о том, что сопротивление вакцинам усилилось с недавним падением популярности правительства страны. По его словам, сверхкритическое отношение украинцев к власти наложилось на политическую борьбу и информационную войну и усугубило массовое недоверие в обществе.
«За год, прошедший с начала эпидемии, власть не сумела наладить производство собственной вакцины и не сумела закупить качественную за рубежом. Мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать», — заявляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Закупленный правительством Covishield — это более дешёвая и менее эффективная разработка AstraZeneca и Оксфордского университета. Что важно, оригинальная вакцина и вакцина Covishield — это разные препараты, именно так их рассматривают международные регистрационные органы. У них и степень эффективности разная: 70% против 63%, к тому же Covishield не разрешён к применению на территории Евросоюза.
«Власть не только проспала начало эпидемии, но и фактически сорвала вакцинацию на Украине. Целый год мы слышали заверения в том, что наша страна одной из первых получит вакцину. Но из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объёмов пользующихся доверием эффективных вакцин. Из-за бессистемных и неграмотных решений правительства карантин ударил по национальной экономике и благосостоянию граждан», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Чтобы развеять сомнения сограждан, президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку индийским препаратом, причём показательно — на камеру. И не в какой-нибудь фешенебельной клинике Киева, а в медпункте в зоне боевых действий в Донбассе, да ещё и во время совместной поездки с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Таким образом глава государства рассчитывал дать толчок массовой вакцинации населения, однако никакого всплеска интереса украинцев не случилось.