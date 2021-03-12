Сегодня СНБО Украины фактически превратился в политбюро – инструмент, с помощью которого президент Зеленский запугивает своих политических оппонентов, говорят политэксперты

В четверг, 11 марта, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Совет поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и при необходимости возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

Стоит отметить, что среди голосовавших в 2010 году за Харьковские соглашения депутатов много тех, кто и сегодня занимает видное место в политической, государственной и бизнес-элите страны.

К примеру, в госизмене могут обвинить олигарха Рината Ахметова, бывшего и нынешнего губернаторов Одесской области Игоря Палицу и Сергея Гриневецкого, судью Конституционного суда Сергея Головатого, предпринимателя Вадима Столара и других. «Мотор Сич», российские банки и Черноморский флот: что обсуждали на заседании СНБО © president.gov.ua

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Кроме госизмены СНБО озаботилось судьбой предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич». Его собираются вернуть в собственность государства.

«На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — заявил Данилов.

Ситуация вокруг завода обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия. Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».

Данилов утверждает, что инвесторы завода получат компенсацию. Готова ли Украина выплатить запрашиваемую китайскими компаниями сумму, он не уточнил.

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«Зеленскому понравилось устрашать оппонентов»

Сегодня СНБО — это орган, запугивающий оппонентов власти, отмечает украинский политолог Кирилл Молчанов.

В целом, считает он, президент Владимир Зеленский перешел к беспредельным решениям, которые слабо укладываются в рамки законности.

«Привлечь депутатов к ответственности за соглашение о пролонгации нахождения Черноморского флота в Севастополе — так в Конституции Украины четко сказано, что депутаты не несут юридической ответственности за свои голосования, и что нет индивидуальной ответственности за коллегиальные решения», — заявил политолог.

Эксперт добавил: складывается ощущение, что СНБО действует исключительно по информационной повестке, а не по действительно важным проблемам страны.

«Я думаю, дальше это и продолжится. Зеленскому понравилось, обходя все юридические процедуры, устрашать своих оппонентов. И я не исключаю, что в будущем они придумают запрещать партии через СНБО и производить аресты», — сказал Молчанов. Кирилл Молчанов о заседании СНБО: Зеленскому понравилось действовать по беспределу © Facebook, Кирилл Молчанов

Грядут проблемы с Китаем

Перспектива того, что 236 депутатов посадят в клетку и в наручниках будут судить за Харьковские соглашения, выглядит эфемерной, убеждён руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Другой момент — это национализация «Мотор Сич».

«Пока мы видим сдержанную реакцию Китая. Китай прекрасно понимает всю степень субъектности Украины и сохраняет спокойствие. Но можно предположить, что на одном из ключевых внешних рынков Украина получит проблемы. Равно как и не получит китайских инвестиций. То есть инвестировать в такую страну китайцы не будут.

То есть получаем еще очевидные экономические проблемы, не только касающиеся «Мотор Сич», но и по другим направлениям. Это отложенный эффект», — пояснил политолог.

В целом же, подчеркнул эксперт, пока решения СНБО могут сорвать аплодисменты у рядовых украинцев, «поскольку украинцы любят, когда ясновельможных панов наклоняют, им нравится это шоу». Однако есть «но».

«Дальше то, от чего переключается внимание украинцев, тарифы, война, обязательно вылезет. И тогда многие, не досмотрев сериал, потребуют вернуть деньги за билеты», — сообщил Золотарёв. Андрей Золотарев: Решения СНБО сорвут аплодисменты у рядовых украинцев © Facebook, Золотарев Андрей

«Сегодня СНБО играет роль политбюро»

Решения СНБО преследуют несколько целей, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник. Первая — пиар на «патриотическом» электорате. Дескать, мы большие патриоты, чем Пётр Порошенко, который поддерживал подписание Харьковских соглашений.

По словам политолога, это привет целому ряду фигур, начиная от бывшего собственника телеканала «Прямой» Макеенко и заканчивая бывшим спикером Рады Литвиным.

«Также это раскачивание темы Крыма в преддверии организации «Крымской платформы». С юридической точки зрения это решение ничтожно, так как депутаты не несут юридической ответственности за своё голосование. Но с информационно-политической точки зрения оно играет свою роль», — заявил Бортник.

Руслан Бортник: СНБО может сыграть злую шутку с самим Зеленским © Facebook, Ruslan Bortnik

«С одной стороны, это позволяет Зеленскому разделить ответственность за наиболее сложные решения, выходящие за рамки закона, но в такой системе роль самого президента снижается, он перестаёт быть незаменимым.

Мы уже пришли к модели коллективного управления украинской «Большой двадцатки», которая часто заменяет собой парламент, правоохранительные органы и судебную систему», — рассказал эксперт.

Зеленский выбирает, с кем из олигархов воевать

Зеленский не может воевать на много фронтов, считает политолог Сергей Белашко. Сейчас Зеленский воюет с Медведчуком, с Порошенко. С Коломойским воюют американцы, но Зеленскому надо ответить для себя на сакраментальный вопрос: с кем вы, мастера культуры, говорит Белашко.

Если глава Украины еще ввяжется в какой-то конфликт с Ахметовым и Левочкиным, это будет для него совсем печально.

Сергей Белашко: Украина может забыть о рынках Китая после решения СНБО © Facebook, Сергей Белашко Пинчуком? Украинская политика — это олигархия.

[…] Зеленского начнут «мочить» по всем телеканалам. Он не сможет с такой же легкостью закрыть одновременно «1+1», «Интер» и телеканал «Украина». У него не будет никакого большинства в парламенте, потому что во фракции «Слуга народа» есть 30 или 40 человек Коломойского, 30 или 40 человек Ахметова, глубоко законспирированные люди Левочкина и так далее.

А людей Зеленского, которые готовы за ним идти, таких человек 50. Еще человек 20 — это люди Пинчука», — заявил Белашко.