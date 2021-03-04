Харьковский горсовет передал в Верховную Раду документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра. Теперь утверждение конкретной даты выборов городского головы зависит от парламента - и это весьма немаловажный момент

Борьба за второй по величине город Украины и ее крупнейший русскоязычный мегаполис обещает быть жёсткой. Ее контуры уже обозначены в недавних местных выборах — через участие в выборах мэра нескольких основных кандидатов, представляющих различные политические силы.

Теперь же, после смерти Геннадия Кернеса, на место городского головы претендует сменивший его секретарь Горсовета Игорь Терехов (поддержанный в своих амбициях бывшим харьковским губернатором Арсеном Аваковым и Офисом президента). Заявил о планах баллотироваться оппозиционный политик Михаил Добкин. Не исключается участие в первом туре бизнесмена Александра Фельдмана (ОПЗЖ), бывшего губернатора Юлии Светличной (от партий майдана), в джокерах — Евгений Мураев, ранее замеченный в самостоятельной игре на оппозиционном поле.

О подспудных раскладах в предвыборном Харькове мы уже подробно рассказали в статье «Есть ли жизнь после Гены? Харьков в новых условиях выживания». Согласно последним данным соцопросов, во второй тур прорываются Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причем в случае победы Добкина политические утраты для Банковой вполне очевидны: потеря идеологического контроля над крупнейшим оппозиционным (в большинстве своём) городом недопустима в условиях тотальной зачистки внутреннего политического пространства. Есть ли жизнь после Гены? Харьков в новых условиях выживания © commons.wikimedia.org, Serg120967

Сам Добкин не относится ни к ОПЗЖ, ни к Партии Шария (которым грозит полный запрет) и даже находится в российском санкционном списке (то есть в связях с Кремлем его обвинять абсурдно), но при этом не скрывал и не скрывает своих антимайданных убеждений, что в условиях Харькова делает его сильным соперником.

В то же время общая ситуация в государстве неумолимо работает против любого выдвиженца власти, а ее негатив будет почти автоматически переноситься на действующего мэра. Так, на днях доведенные до отчаяния рабочие одного из крупнейших харьковских заводов — «Электротяжмаша» — перекрыли Московский проспект в Харькове. По вине правительства и Фонда госимущества Украины заводчане три месяца не получали зарплату и, по большому счёту, им наплевать, кто виноват в жутком состоянии дел: есть одно слово — «власть». Мы уже не говорим о растущих коммунальных и транспортных расходах, ценах на электроэнергию и безумной мовной политике, которые лишь увеличивают протестный потенциал любого голосования.

«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения?— спрашивает в эфире одного из киевских телеканалов известный украинский политолог Сергей Белашко. — Потому что рядом российский Белгород, ВВП которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед».

Родственные, экономические, информационные связи с Россией позволяют иметь харьковчанам более объективную картину происходящего за пределами родного города, сравнивать реальное положение дел вокруг с тезисами украинской пропаганды. Недаром кандидату на пост харьковского мэра Игорю Терехову самому приходится отстаивать доброе имя маршала Г.К. Жукова, а вчера даже заявить на своей странице в ФБ, что он выступает против пропаганды фашизма в харьковских школах.

«Сегодня в 43-й гимназии случился "неожиданный" и незапланированный урок патриотизма, который закончился уроком фашизма в исполнении право-радикальной организации "Фрайкор", — пишет Игорь Терехов. — Для тех, кто не в курсе: свое название эти ребята берут от немецкого Freikorps. Была такая радикально-патриотическая организация в Германии, которая после своего роспуска снабдила кадрами НСДАП. Попросту — нацистов. Я не против уроков патриотизма, я против уроков фашизма. <…> Мы против тех, кто сеет ненависть и желает, чтобы в наши дома пришла война. Если правоохранительные органы на подобные выходки не обращают внимания, будем действовать в компетенции городской власти». Царев объяснил, почему на самом деле остановили наступление ополченцев на Харьков и Мариуполь © Владимир Трефилов

Настоящим харьковчанам и будущим избирателям подобное заявление, несомненно, должно понравиться. Однако даже самые правильные слова не смогут надолго отвлечь от пустых кастрюль.

Потому во власти всё же изучается возможность назначения досрочных выборов не на осень (как предполагалось изначально), но на более ранний срок. Смысл осенних выборов в том, чтобы Терехов стал более позитивно воспринимаем харьковчанами, однако если к тому времени ситуация в экономике станет еще хуже, то рейтинг действующего градоначальника будет унесён ею в пропасть. Значит, победа альтернативного кандидата окажется неизбежной.

Следовательно, быстрое назначение выборов на более близкую дату вовсе не худший вариант для власти, тем более что рейтинги у господина Терехова отнюдь не плохи, а недостаток авторитета можно компенсировать административным ресурсом.

Вдобавок после разгрома оппозиционных телеканалов информационные возможности Михаила Добкина значительно сузились, а кулуарные переговоры о поддержке его кандидатуры явно не завершены. Да и в целом оппозиция — в ее организованных, партийных формах — сейчас деморализована целой серией дел, инкриминирующих некоторым ее деятелям «государственную измену».

В таких условиях вполне можно начать игру на опережение. Получится или нет — другой вопрос.