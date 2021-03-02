В конце февраля в Харькове прошла сессия горсовета, на которой депутаты досрочно прекратили полномочия городского головы Геннадия Кернеса - в связи с его смертью. Мэрство Геннадия Адольфовича Кернеса официально завершилось

Многократно сказано, что на Кернеса была завязана сложная система сдержек и противовесов, обеспечивавших более или менее стабильное положение второго по величине города Украины. Теперь эта система пришла в движение — причём с непредсказуемым результатом.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Кривонос, после смерти Кернеса «проукранский слой, который есть в Харькове, обеспокоен ростом колебаний в сторону России, поднятием голов пророссийских сил; они обеспокоены тем, что будет дальше, сможет ли государство их защитить».

Реально речь идёт примерно о 25% избирателей, местных сторонников Майдана — «активистов», неонацистов, «сторонников евроинтеграции», «ветеранов АТО» и прочих выгодополучателях происходящих на Украине мутных процессов. Они тревожатся и алчут.

Новая эпоха началась с большого скандала. Крикливые толпы ультранационалистов на улице и в сессионном зале атаковали оппонентов, дело не раз доходило до стычек, а народ, глядя прямую телетрансляцию и вечерние новости, повторял сакраментальную фразу «При Гене такого не было».

Ну, во-первых, было. Ультраправые активисты неоднократно врывались на сессии и раньше, да и драки под горсоветом устраивали неоднократно. Другое дело, что в сессионном зале не третировали депутатов за выступление на русском языке (теперь «украинскою» кричали руководителю городской организации ОПЗЖ Андрею Лесику, а потом начали скандировать «Ганьба»). А на депутатов Партии Шария напали за попытку развернуть плакат против политических репрессий.

Чувствовалось, что исполняющий обязанности мэра секретарь горсовета Игорь Терехов национал-«активистов» побаивается и одернуть — в резком стиле Геннадия Адольфовича — явно не спешил.

«Сумма испытаний равна сумме грехов». Философ о дальнейшей судьбе Харькова © paul-itk.livejournal.com Илья Кива. — Речь идет о тех преступниках, которые совершили нападение 27 августа на автобус "Патриотов — За жизнь". В сегодняшнем нападении принимали участие, как и те, кого отпустил суд так и те, кто находиться в розыске, и полиция не может их найти. Эти люди, находясь в розыске в очередной раз пытались спровоцировать конфликт неся угрозу человеческим жизням». Так же на своей странице в ФБ Кива опубликовал фотографии, которые подтверждают наличие у затеявших драку оружия — пистолетов и ножей.

Известно, что ультраправых «активистов» курирует бывший харьковский губернатор и бывший шеф господина Терехова — нынешний министр МВД Арсен Аваков. А ОПЗЖ и Партия Шария на грядущих выборах харьковского градоначальника, возможно, поддержат Михаила Добкина. Подобный расклад в некоторой степени объясняет настойчивость и.о. мэра в возращении одному из харьковских проспектов имени Георгия Жукова, чему националисты всячески противятся. Более того, анонсируют в Харькове новую волну декоммунизации, под которую должен попасть целый ряд объектов, мемориальных досок, барельефов, декор на некоторых станциях метро, переименованы улица Героев Сталинграда и школа №127 им. Г.К. Жукова и пр.

Сразу пойти навстречу пожеланиям местных Вятровичей/Дробовичей означает для Терехова подорвать доверие к себе основной массы харьковчан, чего туповатые «активисты» понять никак не могут и с присущим им фанатизмом прокачивают «окончательную декоммунизацию». Одновременно Харьков занял третье место на Украине по доносам местных «украинизаторов» в офис шпрехенфюрера Креминя, что популярности действующей власти тоже не добавляет.

Однако можно предположить, что прагматичный Арсен Аваков пока не будет слишком сильно педалировать болезненную для харьковчан тему (разве что ближе к выборам, чтобы господин Терехов снова успел должным образом отреагировать — на радость своим избирателям). Умеренная фронда секретаря горсовета вполне компенсируется его договороспособностью с «активистами» в сессионном зале.

Кроме официального Киева ставку на Терехова сделал Павел Фукс, близкий приятель покойного Кернеса, который не скрывает своего отрицательного отношения к России (где у него возникли проблемы с законом) и к неким «пророссийским силам». В интервью «Украинской правде» господин Фукс говорит: «У Авакова больная тема — это Харьков, приграничный город. Там нельзя допустить [к власти] ОПЗЖ и иные пророссийские партии и организации. Регион действительно сложный, потому в двухстах километрах линия разделения, а рядом Россия… [Михаил] Добкин рвётся на выборы изо всех сил, пытается делать всё, что только можно».

Таким образом, в преддверии осенних выборов городского головы в Харькове формируются как бы две основные партии (что не исключает в будущем появления иных значимых претендентов). Это команда ныне действующего секретаря горсовета Игоря Терехова и партия бывшего мэра, известного украинского политика Михаила Добкина. Оба формально являются соратниками покойного Кернеса, оба хорошо известны харьковчанам.

Терехов примеряет на себя образ «хозяйственника», Добкин известен как «пророссийский политик» — можно сказать, недруг действующего режима. Потому его победа для официального Киева чрезвычайно нежелательна, тем более учитывая вышеупомянутое приграничное положение Харькова и общую оппозиционность (согласно многим соцопросам) большей части его жителей. Эти же факторы подпитывают популярность Добкина. Потому и выборы мэра перенесены на осень, чтобы Терехов успел нагулять «политический жирок» и укрепить свою репутацию «эффектного менеджера».

Присматриваются к кандидатам влиятельные в городе бизнесмены. Важное заявление сделал богатейший человек Харькова Александр Ярославский — формально о возрождении харьковского футбольного клуба «Металлист», к чему немедленно присоединился исполняющий обязанности мэра.

«Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу". Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металлист" не только в Высшую лигу, но и побороться за чемпионство», — поддержал инициативу олигарха Игорь Терехов. Хотя, учитывая недобрую славу фанатов «Металлиста», активно участвовавших в убийствах людей в Одессе и терроре против харьковских антимайдановцев, отнюдь не факт, что возрождение футбольной команды серьезно укрепит электоральную базу секретаря горсовета (к слову сказать, бывшего футбольного судьи).

Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александра Фельдмана Михаил Добкин публично поддержал последнего. Хорошие отношения связывают Добкина и Анатолия Шария, они не раз обменивались взаимными любезностями. За Добкина и те, кто входил в команду Михаила Марковича в его бытность мэром Харькова и губернатором области. Понятное дело, в нынешней политической ситуации светиться они не спешат, но таковые, безусловно, имеются. Не стоит забывать и старые связи Добкина с Ахметовым.

На данный момент рейтинги основных кандидатов жмутся друг к другу в пределах досягаемости. Согласно опоросу региональной маркетинговой компания UkrSocStandart, выборы могут пройти в два тура. И если бы они проходили сегодня, основные кандидаты взяли бы в первом туре: Добкин — 33,6%, Терехов — 28,5%, далее Светличная — 10,8% и Фельдман — 9,6%. Во втором туре: Добкин — 52,2%, Терехов — 47,8%. Но главные козыри на стол ещё на выложены, и времени хватает, чтобы расстановка сил изменилась, причем значительно.

Возможно, ближе к выборам более четко проявится и позиция господина Ярославского, которого официальный Киев серьезно подставил, сорвав сделку с китайскими инвесторами по запорожской «Мотор-Сичи», которую он лоббировал. Более того, СБУ устроила Ярославскому по этому поводу унизительный допрос — такой себе привет от американцев.

Понятное дело, что к процессу «раскулачивания» украинских олигархов в пользу иностранных хозяев, к чему уже изготовились киевские марионетки, господин Ярославский относится весьма отрицательно. Следовательно, стратегический неуспех господина Зеленского и его подручных соросят ему на руку. А составной частью этого неуспеха может стать провал провластного кандидата на пост мэра Харькова.

В общем, интрига закручивается нешуточная, и ее развитие будет зависеть не только от событий в Харькова, но и общей ситуации на Украине.