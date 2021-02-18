Журналист Максим Равреба был одним из свидетелей и участников событий на киевском Майдане в 2014 году — поддерживал власть. Позднее Равреба расследовал, что же на самом деле происходило в центре Киева, а также как появилась «Небесная сотня». Специально для Украины.ру журналист рассказал о событиях того времени и результатах расследования

Журналисту Максиму Равребе пришлось срочно уехать из Украины © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Я писал несколько открытых писем. Первое — 3 июля 2013 года, в котором расписал все о том, что будет, если Майдан начнут и он победит. Все так и случилось. Это открытое обращение главное. Остальные были уже во время событий, когда я обращался к коллегам с призывом «не быть козлами». Но они сделали свой выбор, я сделал свой.

Самым трудным испытанием была история расстрела протестующих 20 февраля 2014 года. Собственно, кульминация. Я-то был и на Майдане, и на Антимайдане как журналист с первого до последнего дня. Я все про всех знал и писал об этом. Но тех, кто не признал «Небесную сотню», тут же сделали врагами и внесли в первый же черный список. Там был и я.

О «Небесной сотне»

Прошло уже семь лет, а кавалеров ордена «Небесной сотни», который официально учредили, он существует в серебре-золоте-эмали, до сих пор всего трое и все они иностранцы.

Потом была еще пара кавалеров, но это была уже война и другая история. Эти иностранцы знаете кто? Все трое не являются гражданами Украины. Все они удостоены ордена «Небесной сотни» в ноябре 2014-го.

Это Михаил Жизневский. Он гражданин Белоруссии, в каком-то смысле мой теперешний сосед. Я живу в Гомеле, а он покоится в селе Стяг Труда Гомельской области. Еще гражданин Грузии, умерший 18 февраля 2014 года от инфаркта, по имени Зураб Хурция. Это еще один гражданин Грузии, 48-летний Давид Кипиани. Он тоже не был убит. Он тоже умер естественной смертью. Его подобрали без сознания в подземном переходе. В «Небесную сотню» попал, потому что на нем был бронежилет другого грузина, Дочи Дадивадзе, со следами попаданий пуль.

Но это мы знаем со слов посторонних людей, никто смерть не расследовал, возможно, что пробитый пулями бронежилет — вранье. Три кавалера ордена «Небесной сотни», и все трое не были убиты снайперами 20 февраля 2014 года. Больше никому из участников событий этот знаковый орден не давали. Почему? Почему Порошенко так долго тянул с награждением самого знакового «героя» Жизневского?

Потому, что Порошенко информировали силовики о подлинной истории Жизневского. Он бежал от правосудия из Белоруссии, незаконно пересек границу, незаконно проживал на Украине, нарушил все возможные миграционные правила, а главное — был бандитом-титушкой. Он ведь никогда не был членом УНА-УНСО*. Это тоже фейк.

Ложь краеугольного камня Майдана. Кто на самом деле вошел в «Небесную сотню» © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Порошенко знал все это и долго думал, что ему с этим делать. Наконец решился через несколько лет, дал Жизневскому в 2014-м, «пока горячо», посмертно этот орден «Небесной сотни», который дали еще двум непонятным личностям, о которых уже никто не помнит. Ну и, поскольку Жизневский был распиарен, никто не сомневается пока в его героизме, дал родителям этого человека орден Державы. Уже в 2017 году. После долгих раздумий.

Орден Державы — это аналог Героя Украины, только хитро сделанный — для иностранцев, чтобы не так громко звучало. Послесловие этой грязной истории печально. Жизневский лежит под Гомелем, на его могилу ходил только украинский посол, и то до 2020 года, пока Киев не показал свое истинное лицо в отношении братской Белоруссии. Родители умерли, сестра неизвестно где, как и все ордена.

Конец истории.

Что было с остальными кавалерами? Я еще в 2016 году начал писать о том, что не было никакой «сотни». Я рассказал о Жизневском и еще о двух гражданах Грузии, которые уже забыты навсегда.

Но ведь забыт и еще один «герой», равный Жизневскому, — Сергей Гагикович Нигоян. Что известно о нем и его родных? Практически ничего! Но и это чепуха! Жизневский и Нигоян не были единственными. В день их гибели был и третий погибший. Его звали Роман Федорович Сеник. Он был этническим украинцем. Он входит в «Небесную сотню», также был удостоен звания «Герой Украины». Но о нем никто, решительно никто сегодня не вспоминает.

Но и это не самая большая интрига. Дело-то в том, что Нигоян, Жизневский и вот этот вот Сеник тоже не были первыми!

Евромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает власть Павел Мазуренко. Задолго до обострения и пылающих шин, в декабре 2013-го, он возвращался домой с работы, попал в драку и умер в больнице, куда его доставили по скорой из дома. Умер не от побоев, а от пневмонии.

Сегодня бы сказали — от коронавируса. А тогда сказали, что он умер от снайперов на Грушевского 20 февраля. А на Евромайдане он ни разу не был. Экспертизы не было, суда не было. Но этот человек причислен к лику «Небесной сотни», и ему дали посмертно «Героя Украины». И так далее, и так далее, и так далее.

Я писал об этом, публиковал в российской прессе, поскольку украинская такое не публиковала в 2016 году. Это уже потом, после ухода Порошенко, стала. Но и теперь никакой отдачи от действий «четвертой власти» там нету. Мертвые сраму не имут. Живые тем более.

Записал журналист Максим Максимов.

* Организация запрещена в РФ