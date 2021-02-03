Только у нас вышла статья о «синдроме Зеленского» как выражении особенностей внутриполитической жизни Украины в 2021 году, как Зеленский ввёл санкции против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака, что предполагает прекращение трансляции трёх связанных с ним каналов (NewsOne, «112 Украина» и Zik). На общем фоне вполне логично

Реакция «патриотический общественности» не заставила себя ждать. Айдер Муждабаев написал, что «Владимир Зеленский сделал то, чего почему-то не сделал Пётр Порошенко. Наконец пророссийские каналы в Украине получили то, чего они заслуживают давно. (…) Слава Соединённым Штатам! Смерть всем врагам!».

Разумеется, введение санкций против граждан Украины не предполагается действующим законодательством, но «слуги народа» законы пишут, а не читают. Справедливости ради надо сказать, что начал всё же Порошенко, — это он ввёл санкции против украинского агентства «РИАН-Украина». Кстати, Козак должен помнить о судьбе нашего коллеги Кирилла Вышинского — неприкосновенности-то у него уже нет…

Впрочем, попытаемся всё же поискать рациональную составляющую в действиях президента. Она, безусловно, есть, хотя, если посмотреть интервью каналу «НВО», можно подумать, что таки нет.

Партийно-политический фактор

В чисто внутриполитическом отношении речь идёт о давлении на «Оппозиционную платформу», которая, по данным всех социологических служб, сейчас лидирует по уровню общественной поддержки.

ОПЗЖ сумела закрепиться в нише главной оппозиционной силы Украины. Собственно, только она и предлагает хоть какую-то альтернативу нынешней власти.

Откровенно говоря, это обстоятельство в значительной степени достижение вовсе не ОПЗЖ.

С одной стороны, Порошенко рассматривается в качестве оппозиционной силы только совсем уж отмороженными избирателями, поскольку Зеленский старательно косплеит «армовир». Тимошенко никак не может вернуться в политическую форму после поражения на президентских выборах 2019 года и опирается, опять-таки, только на узкую группу избирателей, очарованных её безусловными достоинствами.

С другой стороны, на юго-восточном электоральном поле ОПЗЖ так и не нашлось никакой альтернативы. Партия Шария скорее отбирает голоса у «Слуги народа». Региональные «партии мэров», успешно отбиравшие у ОПЗЖ голоса в прошлом году, сравнительно слабы на общенациональном уровне.

Существенным недостатком ОПЖЗ является дефицит «новых лиц», но этот недостаток играл значительную роль только в 2019 году, а уже к концу прошлого года стал не так значим (хотя запрос избирателей сохраняется и будет оказывать влияние на исход выборов).

Это всё понятно, но понятно так же и то, что результат давления на ОПЗЖ будет строго обратным, — партия закрепляется в нише главного оппозиционера, её рейтинг будет расти, а рейтинг СН продолжит снижение, поскольку благодаря муждабаевым становится окончательно понятно, что Зеленский во многих отношениях хуже Порошенко.

Существует и точка зрения, в соответствии с которой ОП хочет таким образом ослабить конкретно «фракцию Медведчука», которая усиливается в ОПЗЖ. Видимо, с Лёвочкиным на Банковой надеются договориться. Лёвочкин же имеет влияние на канал «Интер». Сейчас, правда, ходят слухи о возможности открытия ведущими запрещённых каналов своей передачи именно на «Интере». Посмотрим…

Медийно-политический фактор

Ситуация с телеканалами достаточно чётко укладывается в расследование СБУ деятельности ряда телеграм-каналов. Правда, телеграм-каналы были провластные… Но если быть до конца честным, то редакционная политика «каналов Медведчука» скорее сбалансированная, чем оппозиционная. Опять же, появились слухи о том, что вопрос с закрытием ютуб-канала Анатолия Шария будет решён в течение месяца, а Елена Бондаренко заверила, что следующий в очереди — «1+1». Кость Бондаренко предполагает, что дальше последуют каналы Порошенко.

В общем, Зеленский принялся за зачистку медиаполя, даже не дожидаясь принятия откровенно репрессивного закона о медиа (судя по всему, голоса за него собрать не удалось) и получения контроля над судами. Незаконно? Ну и что… На Украине очень многое делается незаконно. Собственно, вся украинская власть с 2004 года незаконна.

Очевидно, готовится принятие каких-то важных решений (возможно, даже подтверждённых референдумом). И, очевидно, власти очень не хочется, чтобы вокруг этих решений велась какая-то содержательная дискуссия.

Если честно, несколько жутковато представить, о чём именно идёт речь, если такие болезненные реформы, как введение рынка земли или административно-территориальная, проводились без террористических мер в отношении СМИ. Правда, тогда у Зеленского и рейтинг был другой.

Вот, например, что пишет киевский журналист Вячеслав Чечило:

«Зеленский что-то пообещал Западу — что-то большое. Это чувствуется по тому, как в последние пару месяцев изменился тон "наших партнёров". Это больше не холодное презрение — чувствуется вовлеченность и даже симпатия. (…) Что именно пообещал Зеленский? Видимо, "всё" — всё то, что Запад тут пока еще не контролировал. Но, если внимательно читать заявления иностранных чиновников, похоже, в первую очередь судебную систему, включая Конституционный суд.

Зеленский пообещал. Но, с другой стороны, не факт, что он сможет выполнить обещание».

А есть ведь ещё «дело Нескоромного», который обещает рассказать удивлённой публике что-то удивительно скоромное даже по меркам постмайданной власти. И очень важно, чтобы широкая общественность не оскоромилась. Мы, правда, считали, что откровения этого персонажа касаются в основном внутренней кухни СБУ, но мало ли что простой зампред спецслужбы знает на самом деле?

Кстати, анонимные телеграм-каналы предлагают версию, по которой президента убедили в том, что его рейтинг обрушился из-за информационных диверсий «каналов Медведчука»… Вообще версия выглядит диковато — неужели Зеленский не понимал последствий перехода на позиции Порошенко, непосадки оного же Порошенко и тем более повышения тарифов? Ещё несколько дней назад мы бы такую версию отвергли, но тут вышло интервью каналу «НВО», и мы сильно засомневались в душевном здоровье гаранта Конституции.

Стоит напомнить, что в интервью "НВО" Зеленский обещал отобрать СМИ у олигархов, чтобы лишить их влияния на политику. Непонятно только, почему делается это вопиюще неправовым способом, при полнейшем неуважении к "священной и неприкосновенной частности собственности" и не в отношении олигархов (вот, например, у Ахметова тоже канал есть…), а в отношении оппозиционных политиков.

Международный фактор

Судя по всему, Зеленский не очень-то боится санкций за наступление против свободы слова.

С одной стороны, после того как сказаны волшебные слова «российское влияние», недовольства США и ЕС можно не опасаться. Во всяком случае никаких санкций против Украины по делу «РИАН-Украина» не было. Никто не беспокоится и в связи с запретом в ряде стран корпунктов «России сегодня». В общем, свобода слова для всех, кроме русских. Им она не положена, потому что у них тоталитаризм.

С другой стороны, после выборов в США в принципе неприлично интересоваться свободой слова где-либо, кроме стран, назначенных тоталитарными. Потому что обязательно выйдешь на себя.

Ну и, наконец, повторим, что у Запада вполне может быть свой интерес в этом деле, как мы уже написали выше.

Кстати говоря, обращает на себя внимание то, что решение СНБОУ было принято через несколько часов после принятия решения по Алексею Навальному. Украинское государство не осмелилось увязать эти два факта, но вообще такое решение отлично укладывается в логику нынешней украинской власти — дать решительный отпор «российской агрессии», расстреляв украинский город… Почему нет?

Тем более что интерес президента состоит в том, чтобы установить по возможности хорошие отношения с новой американской администрацией, а репрессии против «пророссийских» каналов, участвовавших в раскрутке скандала вокруг «плёнок Деркача», должны быть с удовлетворением восприняты в Вашингтоне.