Немецкие парламентарии от «Альтернативы для Германии» рассказали главе МИД РФ Сергею Лаврову, сколько их страна потеряла от вражды с Москвой. Россия, конечно, тоже понесла ущерб, но смогла адаптироваться, более того, находясь под постоянным давлением Запада, продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве

8 декабря в МИД РФ принимали заместителя лидера фракции крупнейшей оппозиционной партии в Бундестаге Тино Круппал и официального представителя фракции по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюса Хампеля, прибывших в Москву по приглашению депутатов Государственной Думы.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что в отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьёзных проблем, которые продолжают множиться, поэтому диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской, межобщественной — обретает особое значение. Удар по экономике или уникальный шанс. Как санкции США и ЕС отразились на России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодейстовать вашей поездке. Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия. Мы, со своей стороны, никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозиции, причём официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских партий, а с несистемными деятелями», — отметил Лавров.

Как бы ни относились немецкие власти к «Альтернативе для Германии», но она имеет фракцию в Бундестаге, а значит, это полноправный участник политической жизни страны, оказывающий влияние на принимаемые решения, поскольку этим правом партию наделили избиратели на парламентских выборах, в отличие от российского оппозиционера Алексея Навального. Тем не менее, это не помешало канцлеру ФРГ Ангеле Меркель лично приехать к нему в берлинскую клинику «Шарите», куда его доставили из России после якобы имевшего место отравления.

Лавров назвал приезд немецких политиков в Москву хорошей возможностью продолжать диалог и искать дополнительные точки соприкосновения, поскольку двусторонние отношения нуждаются а перезагрузке.

В свою очередь, Круппал рассказал российским дипломатам, какое влияние санкционное противостояние оказало на саму Германию: «Санкции (введённые Западом и ответные меры России. — Ред.) нанесли очень большой ущерб нашей стране. Существенно сократились объёмы экспорта. Также это сказалось на количестве потерянных рабочих мест. Только в Саксонии было сокращено 6000 рабочих мест. 60 000 рабочих мест — по всей Германии. Всё это связано именно с санкционной политикой, которую преследуют США и ЕС».

В исследовании под названием «Дружественный огонь: Влияние на торговлю санкций, введенных против России, а также ответных санкций» Матье Крозе из гонконгского Университета Линнань и Юлиан Хинц из немецкого Института мировой экономики (город Киль), которое было опубликовано в октябре 2019 года, пришли к выводу, что ежемесячные торговые потери от санкций составляли $4 млрд, из которых 55% приходится на Россию, а 45% — на страны, которые эти ограничения вводили.

Из убытков западных стран от антироссийских санкций 92% несёт Евросоюз, а уже из этой суммы львиную долю вынуждена нести Германия — 38%, или $667 млн в месяц.

«Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась», — заявил Хампель в интервью телеканалу RT DE.

Российские власти никогда не скрывали, что действия Запада нанесли удар по национальной экономике, тем не менее, к новым условиям адаптироваться удалось. В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что из-за санкций Россия потеряла около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению, Европа, по его словам, потеряла примерно столько же.

«Да плевать на них, на эти санкции. Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Оружия мы продаём только на $15 млрд. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортёрами», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что благодаря продуктовому эмбарго, которое пришлось ввести как асимметричную меру на западные санкции, мощный импульс в развитии получил аграрный сектор: Россия не только обеспечивает себя по основным продуктам питания, хоть и с небольшими оговорками, но и обогнала США, Канаду и Австралию по объёму экспорта пшеницы.

«Начиная с 2000-х и так далее у нас всё время говорили про сельское хозяйство как про чёрную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза», — подчёркивал Путин. Путин объяснил, почему Запад признал независимость Косово, а присоединение Крыма к РФ — нет © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Поняв, что российская экономика не разорвана в клочья, как выражался один американский президент, США и Европа начали искать новый предлог для расширения санкций и выбрали тему, которая на Западе считается сакральной, — права человека. В этом же контексте они преподносили переход Крыма в состав РФ — дескать, население региона под дулом автоматов заставляли голосовать на референдуме, однако иностранные наблюдатели, среди которых были и американские, работавшие в тот день на избирательных участках, подтвердили, что ничего подобного не было, люди приходили и спокойно выражали своё мнение.

При этом западные политики, конечно же, не напоминают, как поддержали односторонний выход Косово из состава Сербии, когда решение принималось без учёта мнения жителей края, а на основании голосования в парламенте, которое затем поддержали все, кто ратовал за раздел бывшей Югославии.

И вот совсем недавно Брюссель сделал очередной шаг в этом направлении. 7 декабря Совет ЕС на уровне глав МИД утвердил создание глобального режима санкций за нарушения прав человека, а это означает, что теперь ЕС сможет вводить ограничительные меры в отношении гражданина любого государства, если заподозрит его в нарушении прав человека на своей родине, независимо от того, действует ли санкционный режим ЕС против этой страны.

Европейские чиновники подчёркивают, что это не копия американского списка Магницкого, однако суть та же: попавшим в перечень людям будут запрещены въезд на территорию ЕС и доступ к его финансовой системе, все активы, если таковые имеются, подлежат блокировке, а резиденты ЕС не имеют право предоставлять этим лицам любые финансовые услуги, в особенности кредитные. Отличие лишь в том, что европейский механизм будет действовать в пределах ЕС, а не носить экстерриториальный характер, то есть распространяться по всему миру, как американский.

Звучало предложение назвать новый механизм в честь Навального, но в конечном итоге его отклонили.

Пока в «чёрном списке» нет ни одной фамилии, но, как выразился постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, это ружьё, которое рано или поздно должно выстрелить. По его словам, если от Москвы потребуется принятие ответных мер на этот механизм, то набрать весомых доводов, фактов нарушения прав человека в странах Евросоюза — задача достаточно простая.

«Это и дискриминация национальных меньшинств в ряде стран Евросоюза, и проявления цензуры в отношении журналистов. Так что нам есть, о чём поговорить. Другое дело, что срыв ситуации в санкционную спираль, конечно, выглядит эффектно, но такие шаги всё равно не решат фундаментальных проблем. Когда такие рестрикции или санкции, как они их называют, становятся доминирующим, а в целом ряде ситуаций и единственным механизмом внешней политики, то это, конечно, говорит прежде всего о политической близорукости тех, кто их принимает. Это говорит об ограниченности внешнеполитического мышления тех, кто инициирует подобные решения», — заявил дипломат.

Чего стоят только регулярные преследования журналистов Sputnik в странах Балтии. В конце 2019-го власти Эстонии пригрозили сотрудникам местного отделения информационного агентства уголовным преследованием, если они не уволятся до конца года, в результате с 1 января 2020 года СМИ прекратило своё существование.

Кроме того, 3 декабря Служба государственной безопасности Латвии задержала нескольких журналистов, сотрудничающих с изданиями Sputnik и Baltnews по обвинению в нарушении санкций ЕС из-за работы на МИА «Россия сегодня», в структуру которого входят оба СМИ. Однако европейские санкции действуют в отношении не медиагруппы как юридического лица, а её генерального директора Дмитрия Киселёва, но ведь журналисты не заключали контракт с ним как с физическим лицом.

Тем не менее, у них провели обыски, изъяли технику и взяли подписку о невыезде, по заведённому уголовному делу грозит в лучшем случае штраф, в худшем — тюрьма. Россия взяла на себя все долги СССР — Баширов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Экономические ограничения, рестрикции под ширмой нарушения прав человека — это не единственные ограничительные меры, которые за последние 6 лет Запад ввёл в отношении России, однако даже в этих условиях она продолжает развиваться, что, естественно, многим не нравится: российские специалисты создали образцы вооружений, которых нет ни у одной страны, а учёные первыми в мире разработали вакцину от коронавируса.

Кроме того, пытались даже наказать российских спортсменов, которые к политике точно никакого отношения не имеют, но в итоге сборная, пусть без флага, но всё же выступила на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, и Международный олимпийский комитет оказался бессилен, когда хоккеисты, завоевав первое в истории страны золото, спели российский гимн, хотя перед началом Игр всех предупреждали о неизбежном наказании.

Более того, в этих условиях Россия не только занимается собственным развитием, но и помогает своим ближайшим соседям: не допустила повторения украинского сценария в Белоруссии, остановила возобновившиеся военные действия в Нагорном Карабахе, чего профильная Минская группа ОБСЕ, в которую вместе с Москвой входят Вашингтон и Париж, не могла сделать почти 30 лет.

Россию часто упрекают в том, что она потеряла постсоветское пространство, что оно всё больше смотрит в сторону Запада, но не так часто говорят о том, а что она делает для этих стран. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал вести многовекторную дипломатию, но когда над ним нависла реальная угроза, спасти его смог не кто иной, как Владимир Путин.