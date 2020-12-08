Против введения ограничительных мер, в том числе против Белоруссии, всегда выступает Россия, но сейчас аналогичную позицию занял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Спустя месяц после принятия второго санкционного пакета против Белоруссии в Евросоюзе готовятся к введению новых ограничений.

Как сообщил корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника ЕС, в рабочих группах Совета ЕС идёт обсуждение будущей схемы отношений Евросоюза с Белоруссией, а также очередного пакета санкций, который может быть принят в середине декабря. Журналист уточнил, что проект ограничений будет доработан на следующей неделе, в него войдут около 40 имен — в основном физических лиц, но есть и несколько юридических. Дзермант рассказал, как санкции ЕС отразятся на Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Действительно, ситуации в Белоруссии уделят внимание на заседании Совета ЕС в Брюсселе 7 декабря.

«Как известно, сейчас обсуждается третий транш санкций. Мы должны ускорить этот процесс и продолжить давление на режим, который не меняет своего поведения и риторики. Это очень прискорбно», — заявил перед началом мероприятия глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

За скорейшее введение очередных санкций в отношении должностных лиц Белоруссии выступает и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу. Кроме того, он считает необходимым чётко выражать поддержку гражданскому обществу страны.

Если эти две прибалтийские республики входят в состав Евросоюза и как полноправные члены имеют право что-то требовать, то лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская — нет. Хотя её это нисколько не останавливает. В интервью белорусскому порталу tut.by, опубликованном 7 декабря, она предъявила претензии европейцам: «Теперь мы уже не просим — требуем экономические санкции, потому что мы понимаем, сколько людей страдают ни за что. Нервы уже сдают. У них (Евросоюза. — Ред.) под носом происходит геноцид народа, а они раскачиваются, послов отправляют ноты вручать. Всё делается слишком медленно. Хотелось бы быстрее, но попробуй такую махину расшевели». Владимир Жарихин: В интересах России лучше такой Лукашенко, чем такая Тихановская © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не отстаёт от Тихановской и её советник по международным вопросам Франак Вячорко, который заявил, что «сейчас все, в том числе в ЕС, считают, что третьего пакета санкций будет недостаточно и давление должно усиливаться. Третий пакет санкций будет принят через две недели, четвёртый и пятый, скорее всего, в январе и феврале. (Важно, чтобы. — Ред.) санкции балансировались помощью белорусам: ровно столько, сколько накладывается санкций, должно быть и помощи репрессированным, бизнесу, рабочим, студентам».

Говорить, что заграница активистам не оказывает помощь, было бы неверно. Так, Польша, Латвия и Литва на фоне акций протестов после президентских выборов упростили процедуру выдачи виз, разрешений на работу для граждан Белоруссии. Однако, как сообщила пресс-служба МВД Литвы, интерес к этой программе снижается. На сегодняшний день 689 граждан Белоруссии получили разрешение на въезд в республики по особым гуманитарным причинам.

«Несмотря на то что протесты в Белоруссии продолжаются, поток желающих приехать действительно меньше по сравнению с концом лета. Если раньше мы выдавали разрешения по несколько раз в день, то сейчас количество желающих действительно уменьшилось. Прибывающие белорусские граждане могут находиться в Литве, но они также могут вернуться в свою страну, если считают, что это безопасно для них», — заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.

Конечно, такая либерализация правил въезда — это не просто акт доброй воли Риги, Вильнюса и Варшавы, они поступают так, извлекая и собственную выгоду. В частности, усиливая давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко и при этом открывая новые возможности для оппозиционеров, они добиваются переезда высококвалифицированных специалистов, прежде всего программистов, местная IT-отрасль демонстрировала в последнее время стремительные темпы развития, и знания этих экспертов очень пригодились бы европейским странам. Назло Батьке: Польша, Латвия и Литва вступили в борьбу за «жемчужины белорусского бизнеса» © AP, Sergei Grits

Против применения санкционного механизма в любой форме в отношении любой страны всегда выступает Россия, которая сама больше 6 лет испытывает его на себе. В ходе визита в Минск 26 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в рамках Союзного государства двум странам есть чем защищать себя, отстоять свою независимость на фоне попыток Запада вмешаться в их внутренние дела, в частности, с 2015 года Москва и Минск синхронизировали ответные стоп-листы, включив в них представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже.

В этот раз на защиту Белоруссии от европейского давления неожиданно встал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу состоянию на сейчас — подчеркиваю, по состоянию на сейчас — фундаментальной необходимости для экономических санкций. Торговля одинаково важна для обеих стран. Будем двигаться по этой логике», — заявил он в интервью изданию РБК-Украина.

Чтобы не складывалось впечатление, что Киев идёт наперекор европейским партнёрам, дипломат добавил, что украинские власти «идут синхронизированно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека, и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси, и для изменения этой позиции сейчас нет никаких предпосылок».

Однажды Киев уже сделал ставку на политический аспект, из-за чего понес серьёзные финансовые потери. В связи с вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами. Посмотрим, что выберет Киев сейчас в ситуации с Белоруссией: присоединится к европейским санкциям или сохранит экономические сотрудничество с Минском.