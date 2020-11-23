Украинская власть продолжает покрывать преступления ее предшественников. В канун годовщины начала Евромайдана появилась информация о том, что его организаторов (Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновил и Яценюка) собираются вызвать в ГБР на допрос в рамках расследования дела о государственном перевороте. Но ведомство опровергло подобные планы

Несостоявшаяся «зрада»: вызов на допрос в ГБР лидеров Майдана отменен

Информацию, которая для «патриотического» сообщества была воспринята в качестве очередной «зрады», опубликовала журналистка Соня Кошкина. Откровенно манипулируя самим фактом повесток, она дошла до того, что, мол, генпрокуратура начнет задерживать всех рядовых участников протестов.

«Ясно же: сегодня — они, завтра — остальные украинцы, рядовые участники протеста. Все и каждый. В той или ной форме», — написала она в своем телеграмм-канале.

Уголовное дело о совершении государственного переворота действительно было зарегистрировано еще в сентябре текущего года по заявлению народного депутата от «Оппозиционной платформы» Рената Кузьмина. Изначально ГБР этого делать не собиралось, но в итоге ее обязал это сделать Печерский суд Киева. По его словам, преступным действиям лидеров Майдана необходимо дать надлежащую правовую оценку. Поскольку именно Парубий, Пашинский, Турчинов и другие принесли стране огромное зло антиконституционным переворотом. При этом сам Майдан, на его взгляд, нужно разделить на три составляющие. Андрей Парубий: кто он © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Во-первых, это мирные законные акции протеста, в которых участвовали тысячи украинцев. Не имеет значения против чего или кого они вышли на улицы. Мирные акции без насилия, убийств и кровопролития — это тот самый романтический Майдан, участники которого были героями. Во-вторых, воспользовавшись мирными акциями протеста, используя Майдан в качестве прикрытия, немногочисленная группа преступников просто обогащалась, участвуя в грабежах, разбоях и мародёрстве. Они даже Межигорье Януковича и дом Пшонки разграбили под видом "борьбы с режимом", а потом, нисколько не смущаясь, торговали "трофеями". Но была ещё и третья, самая опасная часть Майдана. Группа заговорщиков, прикрываясь красивыми лозунгами, используя романтиков-майдановцев в качестве живого щита или пушечного мяса, развязала кровавую бойню в центре столицы и, применив вооруженное насилие, антиконституционным путём захватили власть в стране», — рассуждал Кузьмин.

Власть не собирается ничего расследовать

Государственное бюро расследований выдало пресс-релиз, где отметило, что уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано, следственные действия ведутся, но сами допросы не состоятся из-за коронавируса, о чем все, кому дали повестки сообщили заранее. Можно было предположить, что власть испугалась массовой мобилизации сторонников Порошенко против Зеленского накануне 21 ноября (так называемого Дня достоинства и свободы), поэтому придумали такие нелепые оправдания.

Но проблема гораздо глубже — реально что-либо расследовать правоохранительные органы не собирались, а все допросы являлись не более, чем формальностью.

«Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственного перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям ст.214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению», — утверждал руководитель департамента Офиса генпрокурора в «делах Майдана» Алексей Донской в комментарии агентству «Укринформ». Политолог Золотарев: Революция «гiдностi» (достоинства) превратилась в революцию «огидностi» (оскотинивания) © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Вся истерика, поднятая Парубием и подобными им деятелям, осуществлялась исключительно в целях политических спекуляций и самопиара. Ибо данная публика знает — реально опасаться им нечего.

Андрей Парубий и его роль в организации трагедии 2 мая 2014 года

Между тем, бывший спикер Рады, а ныне нардеп от «Европейской солидарности» Андрей Парубий внезапно объявил о своей болезни коронавирусом.

А он уже более года является подозреваемым в организации Одесской Хатыни 2 мая 2014 г. Уголовное дело было возбуждено по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Парубию, являвшемуся руководителем «Самообороны майдана» инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: — ч. 2 ст. 294 (организация массовых беспорядков, причинивших гибель людей), ч. 2 ст. 258 (осуществление террористического акта — применение оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей), а также ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия без специального разрешения).

Портнов прописал целый алгоритм, позволяющий установить реальную причастность Парубия, а также ряда других деятелей «майдановского» движения к кровавой расправе над противниками киевской власти в Одессе. Именно «Самооборона майдана» являлась одной из самых многочисленных парамилитарных группировок новой власти, используемой для силового подавления ее противников.

За три дня до трагических событий, 29 апреля 2014 года, Парубий приехал в Одессу для «проведения заседания оперативного штаба об обеспечении слаженных мероприятий оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности». Кроме того, он контактировал с представителями Майдана, осмотрев блокпосты, подарив им бронежилеты и оказав немалую поддержку, что они подтверждали в своих интервью впоследствии.

Так, экс-советник руководителя одесского главка Нацполиции, «майдановец» Руслан Форостяк утверждал, что Парубий «координировался в Одессе со мной и с Сергеем Гуцалюком». В подаренном бронежилете перед камерами позировал сотник Микола — Николай Волков, стрелявший из пистолета по Дому профсоюзов в день трагедии (данные факты зафиксированы на видео).

«У нас постоянно находилось около обладминистрации несколько микроавтобусов с огнестрельным оружием. Мы даже арендовали квартиры возле ОГА, где были установлены снайперские позиции… Мне удалось подготовить спецгруппу из энтузиастов, которые в случае силового сценария готовы были дать отпор. Скажу больше. Мы сняли несколько квартир напротив ОГА, куда было завезено оружие. Если бы был штурм, оно бы активно применялось», — откровенничал в СМИ Форостяк, являющийся уроженцем Львова, осевшим в Одессе.

К слову, одесский штаб Евромайдана во главе с Русланом Форостяком, действующий под прикрытием общественной организации «Совет общественной безопасности», и стал центром координации действий боевиков. Для реализации задуманного был организован марш «за единство Украины» накануне футбольного матча «Черноморец» — «Металлист».

Гостиница «Дом Павловых» была полностью заполнена 7-й сотней «Самообороны Майдана», которой командовал Евгений Дейдей, ранее судимый за разбой. Санаторий «Молодая гвардия» был занят 14-й сотней «Самообороны Майдана». В санатории «Белая Акация» на Французском бульваре разместились более 100 членов «Правого сектора»*, в санаторий им. Горького — около 150 неизвестных боевиков. На спортивной базе в Новой Дофиновке разместилась организация «Світле майбутнє України», одна из бывших сотен «Самообороны майдана», около 70 человек. Также неопознанные боевики были размещены на базе отдыха перед Новой Дофиновкой, всего около 100 человек. База отдыха «Экономист» на Каролино-Бугазе и соседняя с ней были заселены «Самообороной Майдана» в количестве не менее 300 человек. Помимо крупных баз отдыха и лагерей большое количество боевиков размещалось на съемных квартирах в Одессе. К событиям майской резни были привлечены Николаевская, Ровненская и Хмельницкая самообороны, их поселили в районе ул. Говорова, Французского бульвара и Ленпоселка.

О желании властей разогнать Куликово поле и роли Парубия недвусмысленно заявил экс-руководитель одесской милиции Дмитрий Фучеджи, утверждавший, что требование исходило от губернатора Владимира Немировского.

«Губернатор неоднократно требовал от руководства Главка зачистить палаточный городок силами милиции. На что получил отказ, и привлекли силы, подконтрольные Парубию. Что было и сделано», — говорил Фучеджи.

Его предшественник на должности — Петр Луцюк — также говорил о вооруженных сторонниках Майдана, наводнивших город, которые курировались высокими чиновниками из Киева и их ставленниками в Одессе.

Непосредственно в день 2 мая в 12.00 в управлении прокуратуры Одесской области проводилось совещание на тему «Состояние организации работы по противодействию проявлениям сепаратизма, общественного противостояния и обеспечения законности и правопорядка в Одесском регионе». Его вел заместитель Генерального прокурора Украины Николай Банчук, а присутствовали все ключевые силовики региона — руководители областной прокуратуры, МВД, СБУ, а также командиры воинских подразделений, которые базировались в области. Интересно, что совещание проводилось с выключенными телефонами. Это наводит на мысль о преднамеренном сговоре «сверху» для дезорганизации деятельности местных правоохранительных органов, которые не смогли оперативно отреагировать на столкновения в центре города.

Шанс предотвратить масштабное кровопролитие был у Луцюка — он должен был ввести в действие «план Волна», предполагающий меры по ликвидации массовых беспорядков в городе. Однако по невыясненным до сегодняшнего дня причинам главный милиционер области этого не сделал. Более того, ряд участников «Куликова поля» прямо обвиняют его в сговоре с Парубием: когда Луцюк лично прибыл для переговоров с забаррикадировавшимися в торговом центре "Афина" «антимайдановцами», правоохранитель утверждал, что ему «звонил Парубий и спрашивал, почему он не дает патриотам расправиться с сепаратистами».

Единственным, кто пытался хоть как-то помешать совершению кровавого побоища, был Дмитрий Фучеджи, занимавший должность заместителя начальника областного управления МВД по вопросам общественной безопасности. Он получил ранение от сторонников Майдана на Греческой площади и даже после этого старался развести противоборствующие стороны. Однако сил для этого у него явно не хватало — в его распоряжении находились лишь несколько сотен милиционеров.

Следует отметить, что на роль Парубия в организации одесской бойни указывал один из грузинских снайперов Цезари Баджалидзе. Во второй части фильма «Площадь разбитых надежд», вышедшей в Израиле в прошлом году, Баджалидзе утверждает, что по договоренности с Парубием он вошел в группу наемников, которые устроили побоище и пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских мероприятий в разных в регионах Украины. Перед прибытием в город им ставилась задача — ликвидировать лагерь противников Майдана на Куликовом поле.

Несмотря на достаточный срок, прошедший со времени открытия уголовного производства, никаких реальных подвижек в нем не происходит: ни Парубию, ни другим лицам, причастным к организации бойни 2 мая 2014 года не объявлены подозрения. По сути, и здесь следствие является чистой профанацией, что демонстрирует реальные намерения действующей власти. Она не собирается привлекать к ответственности представителей предыдущего режима, оставив их деяния абсолютно безнаказанными.

Вместе с тем, покрывая преступления эпохи Порошенко, в особенности такие резонансные как «дело Майдана» и «дело 2 мая» Зе-команда фактически становится их соучастником, со всеми вытекающими из этого последствиями.