Минские соглашения в том виде, в каком они были достигнуты в 2015 году, устарели, вполне возможно, что минский процесс надо будет «закрывать» и искать другие форматы переговоров. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук

По мнению экс-президента Украины, выполнение пунктов Минских соглашений в той очередности, в какой они закреплены, на сегодняшний день невозможно. Напомним, «Минск-2» предусматривает передачу участка украинско-российской границы в Донбассе под контроль Киева после проведения на неподконтрольных территориях местных выборов. Теперь же Киев в лице Кравчука заявляет, что для украинской власти принципиально контролировать границу до проведения выборов и до принятия закона об особом статусе.

«Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира… Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — заявил Кравчук, чьи слова приводит 8 ноября издание Vesti.ua. Политолог Рудяков объяснил, что значат слова Зеленского об амнистии жителей Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк



Что предлагает Киев



Под «конкретными шагами» следует понимать предложения, которые в СМИ окрестили «планом Кравчука». Ранее экс-президент сообщил, что украинская сторона подготовила «План совместных шагов» для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года», — раскрыл детали Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина». После этого, по его словам, Украина должна взять под контроль границу.

Непризнанные народные республики Донбасса должны самораспуститься. А вопрос ответственности участников вооруженных формирований будет регулироваться законом, который предстоит принять Верховной Раде (текст законопроекта предлагается обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам). Судя по всему, в Киеве не собираются амнистировать всех, тогда как в Минских договоренностях речь идет о всеобщей амнистии.

«План совместных шагов» предусматривает и принятие Радой закона об особенностях проведения выборов в республиках, и обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» не позднее середины декабря текущего года. Предлагается и полная демилитаризация (роспуск всех вооруженных формирований) неподконтрольных территорий уже в начале 2021 года.

Также Кравчук заявил, что если Россия скажет о том, что «хочет войны», то тогда Украина будет искать альтернативу Минским соглашениям, будет искать «другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил» (так приводит его слова РБК). Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе (отметим, Москва не раз заявляла, что РФ не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в его урегулировании).

Ранее экс-президент сообщил, что, по его убеждению, у действующего главы государства Владимира Зеленского есть некий альтернативный план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (о нем говорят как о «плане Б». — Ред.). Есть такой план и в ТКГ, но, по словам Кравчука, он не уполномочен об этом говорить.

В республиках Донбасса новации Киева раскритиковали. «Как уже было очевидно из декларируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути Минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер», — заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

По ее словам, которые приводит Донецкое агентство новостей, «данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более чем очередной популистских ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины».



Что предлагают республики Донбасса

Отметим, в конце октября представители ДНР и ЛНР предложили украинской стороне «дорожную карту» мер по урегулированию конфликта, состоящую из 15 пунктов. В частности, речь идет о мерах по прекращению огня, обмену пленными, разминированию территорий. Предлагается также отведение войск на четырех участках фронта.

Кроме того, авторы документа предлагают создать и закрепить в Конституции Украины Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые просуществуют до 2050 года.

Также от Киева требуют отменить дискриминационные законы Украины об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса. Вряд ли для нынешней украинской власти это требование выполнимо, а без этого сложно представить себе возвращение неподконтрольных территорий.

Ответ Киева, как и ожидалось, выдержан вне рамок «Минска-2». Впрочем, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в отношении Минских соглашений в республике «особых иллюзий не испытывали». Резников рассказал, чья экономика страдает от войны в Донбассе © Y27 / wikimedia.org

Тем не менее, отметил он, это та международная площадка, которая важна, и ее старались использовать — «в первую очередь для того, чтобы наша позиция была услышана, зафиксирована и чтобы наши намерения закончить конфликт мирным способом, путем политического урегулирования, достигли цели».

«Конечно же, Украине это не выгодно, она подписывала Минские соглашения как проигравшая сторона. Но почему-то с определенного момента Украина стала считать себя выигравшей и пытается вести себя в переговорном процессе таким образом. То есть она может позволить себе рассуждать о переписывании Минских соглашений, об изменении тех условий, о том, что это ни к чему не обязывающие документы», — сказал глава ДНР, чьи слова приводит пресс-служба МИД непризнанной республики.

Пушилин подчеркнул, что если бы конфликт завершился так, как это предписано Комплексом мер, то «удалось бы избежать огромного количества жертв и разрушений и всего, что с этим связано».



«Разговор глухого со слепым»



Похоже, что шансов разрешить и завершить конфликт на Донбассе в обозримом будущем становится все меньше. Как отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Кость Бондаренко, ситуация выглядит так: «ДНР и ЛНР предложили свою «дорожную карту», которая неприемлема для Украины. Украина, в свою очередь, предложила свою «дорожную карту», которая неприемлема для ДНР и ЛНР».

По мнению эксперта, такой «разговор глухого со слепым» является лишь имитацией мирного процесса, и это — «путь к замораживанию конфликта, а не к решению».

Что касается «плана Б», о котором на Украине много говорили и раньше, то, по мнению политолога Руслана Бортника, он как раз и является планом замораживания конфликта, и власть к реализации этого плана уже приступила.

«Замораживание конфликта они пытаются подать как большую победу, отсутствие войны они будут пытаться продать украинскому избирателю как наличие мира. А отсутствие интеграции Донбасса будут объяснять жесткой и непродуктивной позицией России. Вот такой план реализуется», — считает политолог.

По мнению Бортника, у команды Зеленского есть все возможности завершить конфликт, но эта «команда считает, что через реализацию Минских соглашений достигать мира для них опасно в силу противодействия внешних игроков и внутренних радикалов».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.