В дивном новом мире демократии и прав человека «Фейсбук» не только лишь вводит цензуру, но и помогает пользователям постичь подлинную картину мира. В частности, указывая им на распространение фейков и бережно помогая исправить ошибки и заблуждения. Потому что, как говорил М.С. Горбачёв, «о плюрализме двух мнений быть не может»

Вот, бывает, напишет пользователь «фейсбука» что-то насчёт того, как тяжело детям готовиться к экзаменам на дистанте. А ему в ответ приходит замечание от «фейсбука» — зря вы так, Билл Гейтс вовсе не хочет сократить численность населения планеты. А для убедительности вставляет статью некой Мариам Небиеридзе с грузиноязычного (!) сайта «Лаборатория детектора мифов» (www.mythdetector.ge).

Пользователь, разумеется, в некотором удивлении — он ведь говорил о проблемах учёбы своих детей, а Гейтса, который хочет всех чипировать при помощи вакцины, и в мыслях не держал… Не говоря уже о том, что он грузинского языка не знает и даже не знает, как его отличить от, например, армянского (к счастью, операционная система предлагает свой перевод).

Впрочем, пробившись через сложности машинного перевода, пользователь будет ещё более удивлён объяснениями Небиеридзе.

Оказывается, «утверждение о сокращении численности населения связано с неправильным толкованием заявления Билла Гейтса. (…) Выступая на Ted Talk в 2010 году, Билл Гейтс представил предложение о "модернизации до нуля", в котором говорилось о сокращении выбросов CO2, отметив, что вакцинация может сыграть важную роль в контроле численности населения. (…) На самом деле основатель "Майкрософт" говорит не о сокращении численности населения, а о замедлении темпов его роста».

Понимаете в чём дело? Вы неправильно подумали… Оказывается, Гейтс не за сокращение населения Украины, например. Он хочет замедлить темы его роста. Вот, например, с 1 января 2018 года по 1 января 2020 года численность населения Украины, по официальным данным выросла на —0,6%, а за предыдущий год — на —0,55%. Отрицательный рост численности населения характерен не только для Украины, но и для большинства развитых стран мира (даже Китай практически остановил рост населения). И для большинства стран «замедление темпов роста» означает ускорение темпов падения…

Вакцинами фонд Гейтса действительно занимается — в апреле 2018 года Гейтс объявил о сотрудничестве с соучредителем Google Ларри Пейджем, чтобы выделить $ 12 млн. на создание универсальной вакцины против гриппа. Прошло два года и грипп стан неактуален…

О сокращении рождаемости Гейтс не просто так заботится, а потому, что он переживает из-за экологии. И правда: меньше народу — больше кислороду. И меньше парниковых газов…

Мнение же Гейтса относительно того, что вакцинация приведёт к сокращению рождаемости, базируется на предположении, что вакцинированные дети в бедных странах реже будет умирать, а значит женщинам меньше надо будет рожать… Не знаем, кто ему подсказал эту гениальную мысль, но о демографии у этого человека представления довольно странные — во всех странах мира улучшение медицинского обслуживания ведёт к резкому росту численности населения (в России и на Украине — конец XIX — начало XX века), а падение роста связано с урбанизацией, ростом промышленного производства и ростом, соответственно, выбросов углекислого газа.

Сухой остаток — Билл Гейтс собирается при помощи вакцинации и сокращения промышленного производства сократить численность населения Земли с тем, чтобы на ней начался новый ледниковый период.

Но, в общем, то, что Гейтса обслуживают некомпетентные советники и ещё более некомпетентные пропагандисты, вроде упомянутой Небиеридзе, это его проблемы.

Наши проблемы состоят в том, что нам приходится сталкиваться с последствиями «благотворительности» Гейтса. Кстати, ссылка с «фейсбука» завела нас ни в ту сторону, а ведь намёк на ответ на недоумения пользователя фейсбука в ответе есть. Если уйти от грузинской статьи, можно выяснить, что, например, ещё в 2010 году Гейтс создал фонд Next Generation Learning Challenges, которые собирался, в частности, финансировать разработки «инновационных методик дистанционного обучения».

Между тем, сейчас уже говорят о «цифровой нищете», когда обучение у живого преподавателя и обслуживание у живого медика будет привилегией богатых. А деятельность Гейтса отчасти на реализацию этой антиутопии и направлена…

В общем, когда за дело берутся настоящие профессионалы-грантоеды, в результате их деятельности получается, что коронавирус был выпущен из лаборатории, чтобы правительствам было удобнее загнать людей по домам и, по возможности, не выпускать их оттуда. А потом всех вакцинировать, но всё равно не выпускать, потому что по миру бродит множество других вирусов.

А поскольку трудно поверить, что можно быть такими, хм…, неумными людьми, складывается впечатление, что даже если бы коронавирус не появился сам, его пришлось бы выдумать. Очень удобный повод для внедрения элементов «цифрового концлагеря», из которого люди не выходят не потому, что колючая проволока и пулемётчики, а потому, что страшно…

Если же отбросить конспирологию, но напрашиваются следующие выводы:

1. Главным источником фейков являются профессиональные борцы с фейками.

2. Богатые люди — не обязательно всесторонне умные люди. И не обязательно берут себе в советники умных людей.

3. «Цифровой концлагерь» — не миф. Он, возможно, никому особенно не нужен, но множество людей работает на реализацию этой антиутопии. Из лучших побуждений.

4. Все эти выводы сохраняют свою справедливость даже при отсутствии коронавируса.