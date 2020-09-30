Менее чем через месяц в Одессе, как и по всей Украине, пройдут очередные местные выборы. Избиратели будут голосовать за мэра, депутатов городского и областного советов. Учитывая стратегическую значимость этого города, борьба за кресло городского головы и депутатские мандаты предстоит нешуточная

На сегодняшний день о своих претензиях на должность мэра заявили 18 человек.

Официально зарегистрированы Одесской городской территориальной избирательной комиссией действующий градоначальник Геннадий Труханов (от партии «Доверяй делам»), шоумен Олег Филимонов (от партии «Слуга народа») и бывший заместитель главы Одесской облгосадминистрации Сергей Калинчук (от партии «За майбутнє»), бывший заместитель начальника юридического департамента Одесского горсовета Альберт Байжанов (от партии «За права человека»), экс-нардеп, бывший министр транспорта и связи Украины и экс-глава Запорожской области Евгений Червоненко (от партии «Наш край»), бывший народный депутат Сергей Кивалов (от партии «Украинская морская партия»), активист Сергей Варламов (от партии «Национальный корпус»), бывший депутат Одесского облсовета Петр Обухов (от партии «Европейская солидарность»), бывший нардеп экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»), бывший мэр Одессы в 1994-1998 и в 2005-2010 годах Эдуард Гурвиц (от собственной партии «Блок Эдуарда Гурвица»), глава «Ассоциации женщин Украины» Наталья Делиева (партия «Голос»), представитель «Союза левых сил» и один из лидеров движения «Куликово поле» Морис Ибрагим. Вячеслав Азаров: за кого проголосует Одесса на выборах? © Скриншот из видео Украина.ру

Геннадий Труханов — безусловный фаворит мэрской гонки

Согласно опросу Киевского международного института социологии, обнародованного 14 сентября, безусловным фаворитом гонки является нынешний мэр Геннадий Труханов — его готовы поддержать 46% избирателей (61% среди тех, кто определился с выбором). Кстати, предыдущие опросы группы «Рейтинг» давали Труханову от 29 до 33%.

Его положение в последнее время резко менялось, летом и осенью прошлого года была высока вероятность смещения с должности мэра Труханова Зе-командой, триумфально выигравшей выборы у всех старых политиков. Отношения с новой властью, то есть с Зеленским и его командой, не задались с самого начала: президент и мэр обменялись рядом нелицеприятных высказываний в адрес друг друга, а позже Зе-команда активизировала ряд уголовных дел в отношении Труханова.

Во время руководства Офисом президента Андрея Богдана, считавшегося человеком олигарха Коломойского, в Киеве реализовывали концепцию максимального давления на мэров крупных городов, чтобы заставить их уйти, уступив власть представителям «Слуг народа». Уголовные дела против одесского мэра и его команды были частью этого плана. В первую очередь речь шла о «деле Краяна», апелляцию по которому передали в Высший антикоррупционный суд, а также о деле (точнее, нескольких делах) о недостоверном декларировании Трухановым имущества. В окружении мэра звучали даже опасения, что власти попытаются оформить Труханову обвинительные приговоры по одному из этих дел ещё до начала избирательной кампании, не только досрочно устранив мэра с поста, но и запретив ему участвовать в выборах в принципе. Частично ударил по его позициям и разрыв с давними деловыми партнерами, именуемыми «теневыми хозяевами» города — Александром Ангертом и Владимиром Галантерником. «Одесса без Филимонова не Одесса». Зеленский прорекламировал кандидата в мэры от «Слуги народа» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Впрочем, в некотором роде градоначальнику повезло. Сменивший Богдана Андрей Ермак, связанный с Ринатом Ахметовым, придерживался политики компромисса и договоренностей: его план заключался в сотрудничестве с мэрами и заводе максимальной фракции «Слуг народа» на местных выборах в местные представительные органы. В нынешнем году, учитывая стремительное падение рейтинга пропрезидентской партии, положение Труханова выровнялось. Когда давление правоохранителей ослабело, он буквально бросился противостоять разным указам центра, пытаясь сформировать в глазах горожан имидж «борца за Одессу». В частности, он вслед за мэром Черкасс способствовал ослаблению в городе карантина, демонстративно делал выпады в адрес губернатора Максима Куцего. Команда градоначальника весьма успешно присвоила себе пиар-эффект от поднятия танкера «Делфи», хотя в этой ситуации как киевская, так и местная власть были, очевидно, не на высоте.

Труханов широко эксплуатировал сформированный ранее имидж «крепкого хозяйственника» и тут ему есть что предъявить. Новенький Стамбульский парк, современная торгово-развлекательная зона на Старосенной площади, значительное улучшение качества работы городского электротранспорта. Правда, скептики и критики утверждают, что за нарядным фасадом его правления скрываются куда менее привлекательные вещи. Подряды на выполнение работ по благоустройству выигрывают в основном одни и те же фирмы, связанные с мэром или его окружением.

В идеологической сфере Труханов решил апеллировать к антимайданным настроениям горожан, выдвинув инициативу о возвращении наименования улиц маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Впрочем, идеологической последовательностью Геннадий Леонидович не отличался: то боролся с декоммунизацией, то называл Майдан «защитой европейского выбора украинского народа». Буквально через неделю после инициативы возвращения Жукова мэр вдруг выразил поддержку одиозному директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду, оскорблявшему память одесситов, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле. О политике на даче: Одесса - русский город или уже бандеровский край? © Скриншот из видео Украина.ру

Серьезным минусом для него являлось использование в своих целях ряда националистических группировок, к которым одесситы испытывают ненависть. И все-таки, несмотря на массу спорных и неоднозначных моментов, вероятнее всего, Труханов сохранит мэрское кресло по причине отсутствия ему достойной альтернативы. Стратегическая цель мэра — победа в первом туре, чтобы исключить в дальнейшем любые попытки объединения оппонентов против себя.

Перспективы Кивалова и ОПЗЖ

Если исходить из опроса Киевского Международного института социологии (КМИС), борьба за второе место развернется между экс-нардепами Сергеем Киваловым, Дмитрием Голубовым, шоуменом Олегом Филимоновым и экс-мэром Эдуардом Гурвицем. Все они имеют примерно одинаковый рейтинг в 4-5%.

Среди местных сильных фигур, не нуждающихся в представлении, серьезную конкуренцию Труханову мог бы составить Сергей Кивалов. Он несколько выпал из политики после своего поражения на парламентских выборах. Остаться без какой-либо власти может значить для политика потерю влияния. А это при всей немалой бизнес-империи Кивалова может плохо для него закончиться. Кивалов и на прошлых выборах в 2015 году заявлял о своем выдвижении на пост мэра. Но за несколько недель до голосования снял свою кандидатуру якобы из-за угроз и взрыва гранаты, которую бросили на территорию частного дома на ул. Тенистой. Хотя, скорее всего, это был закулисный сговор кандидатов. Морская партия Кивалова некоторое время входила в протрухановскую коалицию и исправно голосовала за проекты решений, которые мэрия выносила на рассмотрение сессии.

У него есть телеканалы «Академия» и «Репортер», но, при этом велик и антирейтинг. Отношения между Киваловым и Трухановым вряд ли можно назвать дружескими: в марте 2020 г. Сергей Васильевич публично обвинил градоначальника во лжи. Поводом для конфликта послужили споры вокруг частной школы, построенной политиком. Кивалов и соратники потребовали от городских властей оплаты коммунальных услуг учебного заведения, на что получили отказ, мотивированный бесплатным выделением земли для строительства. Публичное противостояние в откровенную войну все же не вылилось, но оба политика периодически обмениваются словесными критическими выпадами в адрес друг друга.

Считается, что основной целью участия Кивалова в выборах было заведение в горсовет фракции своей «Украинской морской партии». Однако с этим возникли проблемы, ибо партийный список «киваловцев» был не зарегистрирован по причине несоблюдения «гендерных квот»: согласно измененному законодательству в каждой пятерке должны присутствовать две женщины.

Ещё одним претендентом на свою долю «трухановского» электората является экс-нардеп и основатель Интернет-партии Дмитрий Голубов. В своё время он являлся соратником одесского мэра и во многом именно благодаря его прямой поддержке победил на выборах 2014 года в Суворовском районе (известного среди обывателей как Поселок Котовского). Но сейчас они также находятся в ссоре, поскольку в конфликте Труханова с Галантерником Голубов выбрал сторону последнего. Голубов и Галантерник являются бенефициарами городской и большей части областной «Батькивщины». В целом, у Голубова, баллотирующегося от блока своего имени, отсутствует внятный политический имидж, что помешает достичь серьезных успехов. Чем живёт Одесса: местные игнорируют карантин, мэр конфликтует с губернатором © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», позиционирующая себя как пророссийская, с одной стороны, может похвастаться весьма сильной и отлаженной работой штабов. С другой стороны, она переживает внутренний раскол и не может предъявить избирателям значительных успехов за последний год. Зимой 2020 года часть «Оппозиционной платформы — За жизнь», ориентирующаяся на Юрия Бойко, заявила кандидатом в мэры нардепа и экс-губернатора Николая Скорика. Против этого выступил один из лмдеров ОПЗЖ Вадим Рабинович, видевший на его месте себя и даже окучивавший некоторое время одесских бабушек. Скорик облает хорошей узнаваемостью, но его личный рейтинг невысок, поэтому он не претендент на победу. Скорее всего, партия договорится с Трухановым, чему поможет общее «региональное» прошлое, а вот свои голоса в местных советах она получит в достаточном количестве: опрос КМИС дает ОПЗЖ не менее 17% в городском и до 20% в областном совете.

Разобщенность «патриотического» лагеря: Филимонов, Гурвиц и остальные

Теперь рассмотрим претендентов из «майданного» лагеря. Главной проблемой в Одессе для данных политических сил является наличие многих кандидатов, забирающих друг у друга голоса. Это при том, что их суммарный электоральный «потолок» — 10-15%. Если они стремятся претендовать на что-либо, то им стоило бы договариваться о едином кандидате.

Шоумен Олег Филимонов — протеже Саакашвили и владельца «Кадор Групп» Аднана Кивана, имеющего с Трухановым давний конфликт. Филимонов не был замечен в каких-то коррупционных скандалах (да и откуда?), ведь у него отсутствует политический опыт и внятная команда, споспбная предложить и воплотить программу реформирования и развития городского хозяйства. Критическим минусом для Филимонова является ярая поддержка Майдана и оскорбление жертв трагедии в Доме профсоюзов. Электорат, поддерживающий националистический дискурс, в Одессе находится в абсолютном меньшинстве, а рассчитывать на эффект больших ожиданий от «Слуг народа», подобный прошлогоднему, уже невозможно.

Существует версия, что выдвижение Филимонова является реализацией скрытых договоренностей между Офисом президента и нынешним мэром Геннадием Трухановым. Их суть заключается в «сливе» мэрских выборов пропрезидентской партией в обмен на коалицию и занятие ими ключевых должностей в городском совете. Если это так, то повторится сценарий, существовавший при Порошенко, когда Киев позволял местным элитам делать свои дела, а они обеспечивали лояльность населения (пусть и чисто внешнюю) центральной власти. Только вместо «Блока Порошенко» коалицию трухановской «Доверяй делам» составит «Слуга народа». Местные выборы на Украине: сохранится ли страна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Экс-мэр Эдуард Гурвиц, несмотря на солидный возраст и провальные кампании 2010, 2014 и 2015 годов, не оставляет надежд с триумфом вернуться в мэрское кресло. За последние месяцы он развил бурную деятельность: дает интервью, пишет пространные посты в «Фейсбуке», ведет переговоры с крупными политическими игроками. Но о нем как о знаковой фигуре уже успели позабыть, ведь пост мэра он оставил 10 лет назад. Политика помнят в основном представители старшего поколения, но большинство его «ядерного электората», формировавшегося в 90-е, либо нет в живых, либо находится в эмиграции. А молодежь с ним вовсе не знакома. Помимо этого, у экс-мэра нет лояльных ему СМИ: интернет-издание издание «Взгляд из Одессы» уже давно купил экс-нардеп Александр Пресман, а телеканал «Круг» не имеет большой востребованности у одесситов.

От партии «Голос», чей одесский рейтинг и так находится на уровне «ниже плинтуса» в мэры баллотируется директор Дома клоунов Наталья Делиева (жена брата комика Георгия Делиева). Она «оттянет» у Филимонова часть голосов благодаря известности фамилии, но ее «потолок» — 2-3%.

Конкурировать в этом же поле будет кандидат от «Европейской солидарности» Петр Обухов — бывший депутат облсовета, деловой партнёр нардепа Алексея Гончаренко. Он позиционирует себя как «урбанист» и политик нового поколения. Впрочем, значительной узнаваемостью он похвастать не может, а влияния Гончаренко явно недостаточно для конкуренции за победу. Он соберет голоса исключительно ярых сторонников Порошенко, а таких в Одессе критическое меньшинство.

Падение «Слуги народа» и Шарий в качестве «темной лошадки»

Что касается выборов в городской совет, последний соцопрос КМИС дает следующую картину: промэрская «Доверяй делам» — 46,6%, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 17%, «Слуга народа» — 9,1 %, «Европейская солидарность» — 5,6%, «Партия Шария» — 4,9%. Поддержка остальных политсил — ниже 3%, что делает их шансы быть представленными в горсовете минимальными. Примерно схожую картину социологи дают по областному совету.

Здесь нельзя не отметить основательно «просевший» рейтинг «Слуги народа», которая растеряла симпатии, существовавшие на юге Украины (летом прошлого года в Одесской области за них проголосовали 47 %). Причина этого — системное продолжение политики Порошенко, неисполнение ключевых обещаний, озвученных Зеленским и его командой во время выборов. Мир на Донбассе не наступил, продолжается наступление на права русскоязычных граждан, апофеозом чему стала отмена статуса регионального для русского языка Одесским окружным административным судом 2 сентября 2020 г. (подарок на День города). Власть продолжает плевать на мнение значительной части граждан, порядка и законности нет — националисты все также творят беспредел на улицах, покрываемый правоохранителями. Зеленский и его окружение не провели никаких системных реформ, ведя социально-экономическую политику в интересах олигархата, погрязнув в массе скандальных историй.

Все это одесситы не забыли, поэтому голоса разочарованных избирателей переходят к «Доверяй делам», «Оппозиционной платформе» и «Партии Шария», хотя рейтинг «трухановцев» все же завышен. Последняя политсила имеет большие шансы стать электоральной сенсацией за счет эффекта новизны и политической принципиальности, демонстрируемой Анатолием Шарием. Местные выборы на Украине: как местные олигархи и криминалитет будут брать власть © кадр из видео Украина.ру

Основной недостаток текущей политической конфигурации — политическая субъектность Одессы абсолютно растоптана и размыта, причем это имело место еще до Майдана, а подавление несогласных с переворотом «добило» ситуацию. Политиков и политсил, которые всерьез бы лоббировали интересы одесситов на уровне страны просто нет, и пока не похоже, что они появятся в ближайшем будущем. Очередная каденция Труханова гарантирует сохранение статуса-кво, при котором Одесса будет медленно увядать, следуя в общеукраинском русле. Для полноценной перезагрузки и развития нужна абсолютно другая политическая реальность. При этом эксперты и наблюдатели отмечают тенденцию атомизации политического поля Украины, в которую полностью укладывается и ситуация в Одессе — местный электорат все больше ориентируется на местную жизнь, больше интересуется местными, а не всеукраинскими проблемами. А, учитывая особую пророссийскую направленность Одессы, это можно охарактеризовать, как постепенный отход Одессы в самостоятельное политическое плавание.