За два месяца до выборов администрация президента США Дональд Трамп активизировалась на внешнеполитическом направлении. После примирения Израиля с ОАЭ Белый дом добился большого прогресса в урегулировании конфликта между Сербией и Косово

3 сентября в Белом доме стартовали двухдневные переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. Эта встреча должна была состояться ещё 27 июня. Но тогда её пришлось отложить, потому что президент Косова Хашим Тачи отказался от визита после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений в конце 1990-х годов. Тогда он был одним из главных деятелей военно-политической организации «Армия освобождения Косова», а без него ехать в американскую столицу отказался и Хоти.

Результат превзошёл ожидания

Детали предстоящих переговоров 1 сентября сообщил на телеконференции один из специальных советников президента США. По его словам, у Вашингтона нет какого-либо секретного плана или требований, его роль заключается в том, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам по вопросам, касающимся развития экономики, создания рабочих мест, появления новых отраслей промышленности в Косово и Сербии, чтобы создать благоприятную обстановку в регионе и лишь потом заняться сложными проблемами.

Чиновник назвал исторической договорённость Белграда и Приштины о возобновлении прямого авиасообщения спустя 21 год, соответствующее соглашение было подписано в январе 2020 года в посольстве США в ФРГ. Вучич признал, что Сербия потеряла Косово © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В основе американского плана, как пояснил спецпредставитель президента США по косовскому урегулированию Ричард Гренелл в интервью телеканалу Newsmax, лежит «формула Шэньчжэня», то есть создание в Сербии и Косово экономической зоны по аналогии со специальной зоной в Китае, а вот решать политические проблемы — самую сложную часть конфликта — предстоит Европе.

За несколько минут до начала переговоров в Белом доме Вучич сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram, что переговоры будут непростыми, но приложит все усилия, чтобы достичь компромисса по экономическим вопросам, потому что хочет мира и стабильности. При этом он подчеркнул, что не признает независимость Косово.

Спустя некоторое время министр финансов Сербии Синиша Мали, который входит в правительственную делегацию, рассказал журналистам, что на Вучича оказывали серьёзное давление, в предложенном документе из 16 пунктов 10-й подразумевает признание независимости Косово, а экономических вопросов, о которых собирались разговаривать сербы, было очень мало.

«Пункт 10 документа гласит: обе стороны обязуются на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчёты», — приводит цитату сербская газета «Вечерне новости».

Именно такого развития событий и боялся Вучич. Как сказал президент в одном из интервью незадолго до поездки в Вашингтон, «суть в том, что Авдулла Хоти и албанские официальные лица говорят, что едут в США за признанием Косова. Были также неофициальные заявления лидеров в регионе, что я должен буду подписать всё, что мне предложат в Вашингтоне. Я внимательно это выслушал и ожидаю сюрпризов. Я не волнуюсь перед встречей — я испытываю страх. Несмотря на весь мой опыт, у меня есть страх, тем не менее, я буду решительно бороться».

В свою очередь, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич подчеркнул, что обсуждать статус Косово в Белом доме сербская делегация отказалась ещё и потому, что в дискуссии по этому вопросу должны также участвовать представители России, ООН и ЕС. К слову, накануне несостоявшейся встречи в США в июне Вучич совершил визит в Москву, где, как он сам рассказал потом, получил от президента РФ Владимира Путина определённые советы и хороший анализ по ситуации с Косово. Путин объяснил, почему Запад признал независимость Косово, а присоединение Крыма к РФ — нет © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Хоти на встрече в Белом доме отступать от своей позиции не собирался. В прямом эфире канала «Клан Косова» из Вашингтона он заявил, что не будет разговаривать ни о чём, кроме признания края. Тем не менее, выстроить конструктивный диалог сторонам удалось.

Вучич сообщил, что обсуждались экономическое сотрудничество, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину, кредиты через агентства развития и открытия канцелярии американского Фонда развития в Белграде, а также подключение Косово к Балканскому экономическому союзу, который ещё называют малым Шенгеном, под американские гарантии.

Во встрече принимали участие представители Экспортно-импортного банка США — специализированного учреждения американского правительства, оказывающего поддержку национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки, а также дочь президента США и его советник Иванка Трамп, она говорила о развитии предпринимательства на Балканах и положении женщин. С помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном делегация Сербии провела отдельные переговоры.

«Очень хороший раунд переговоров прошёл с лидерами Сербии и Косово. Сегодня (3 сентября. — Ред.) они добились реального прогресса. Наши беседы были сосредоточены на содействии экономическим связям и экономической нормализации. С нетерпением ждём дальнейших обсуждений», — заявил американский чиновник.

4 сентября 11:05 (18:05 по московскому времени. — Ред.), как следует из графика президента США Дональда Трампа, в его присутствии Вучич и Хоти подпишут некий совместный документ, о содержании которого ничего не говорится, после чего лидеры проведут трёхсторонние переговоры. Накануне президент Сербии выразил надежду на достижение договорённостей в экономической сфере и в очередной раз заверил соотечественников, что не поставит свою подпись под соглашениями, предусматривающими признание независимости Косово.

Гонка США и ЕС за мир на Балканах

Американцы прикладывают максимум усилий, чтобы урегулирование конфликта на Балканах произошло как можно скорее. Как пишет газета New York Times, американские власти были недовольны, что Альбин Курти, вступивший в должность премьер-министра Косово 3 февраля 2020 года, препятствовал налаживанию диалога с сербами, и через парламент края добились его увольнения уже 25 марта, официальной причиной отставки значился отказ ввести чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса. «Юнистан»: двадцать лет «независимому» Косово © РИА Новости, Марко Кужавич | Перейти в фотобанк

После того как встреча, назначенная на 27 июня в Вашингтоне, не состоялась, Вучич и Хоти провели переговоры в Брюсселе 16 июля при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Приштины и Белграда Мирослава Лайчака. Тогда стороны обсудили экономическое сотрудничество, ситуацию с пропавшими без вести и перемещёнными лицами и договорились продолжить диалог. Очередной раунд переговоров состоится в бельгийской столице 7 сентября, к ним присоединится верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Почему же тогда лидеры Сербии и Косово полетели в Вашингтон?

Ещё в 2018 году Вучич и Тачи назвали один из вариантов решения многолетней проблемы — обмен территориями: к Сербии должны отойти северные районы Косово с центром в Косовска-Митровице, где проживают преимущественно сербы, а Косово получило бы от Сербии Прешевскую долину, населённую албанцами. Лидеры вполне аргументированно обосновали своё предложение.

Вучич предупредил, что если не сделать этого сегодня, то через 30-40 лет албанцы как большинство населения будут претендовать на центральную часть Сербии — города Ниш и Вране. А Тачи сказал, что не хотел бы получить в Косово новую Республику Сербскую в виде Сообщества сербских муниципалитетов, которые Приштине предлагают создать европейские политики, кроме того, скорейшее решение территориальных споров поможет продвинуться в вопросе получения членства в ЕС и НАТО.

Европейцы выступают категорически против реализации этого плана. И это неудивительно, ведь в самом ЕС есть территориальные споры, а балканский прецедент может обострить их. Вместо этого ЕС предлагает Сербии разрешить Косово вступить в международные организации, но по сути это равносильно признанию его независимости, на что Белград, конечно, не согласен.

«Вучич и Тачи всё обсудили за закрытыми дверями. Потом навязали эту сделку США, чтобы выдать за достижение администрации Дональда Трампа. Но даже бывший советник американского президента Джон Болтон недавно заявил, что Вашингтон узнал об условиях постфактум. За поддержкой к американцам Вучич и Тачи обратились, понимая, что Европа не одобрит новый передел границ», — заявил доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

В комментарии изданию RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что у ЕС и США есть свои планы относительно переговоров между Сербией и Косово, но между собой они никак не согласованы. Вашингтон и Брюссель борются, чтобы урегулирование балканского конфликта записали на его счёт.

Дональд Трамп за несколько месяцев до выборов старается заработать как можно больше очков на свой счёт на внешнеполитическом направлении, за которое его часто критикуют оппоненты. При посредничестве американской стороны Израиль и ОАЭ, как сообщил 13 августа Трамп, достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений (до этого момента было всего две арабские страны, нормализовавшие отношения с Израилем: Иордания и Египет), что открывает для них возможности для подписания в ближайшей перспективе двусторонних соглашений об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств. Уже 31 августа между странами возобновилось прямое авиасообщение. Белый дом рассчитывает, что примеру ОАЭ последуют Судан, Байхрейн и Оман, именно с этой целью госсекретарь США Майкл Помпео в ходе ближневосточного турне в конце августа посетил эти три страны. Бондаренко рассказал, каким может быть компромисс по Косово © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Вернёмся к урегулированию балканского конфликта. Власти Сербии и Косово могут пойти на точечные уступки, прежде всего по экономическим вопросам, как это было, например, в начале года, когда Приштина частично отменила пошлины на сербские товары, поскольку от этого выигрывают обе стороны. Однако на серьёзные политические компромиссы в скором времени вряд ли стоит рассчитывать, поскольку это может спровоцировать массовые акции протестов.

После оглашения плана по обмену территориями сербы вышли на улицы, чтобы заявить о своём несогласии с таким вариантом развития событий. Кроме того, в знак протеста оппозиционные партии бойкотировали парламентские выборы в июне 2020 года, правда, тем самым только помогли партии Вучича получить большинство мест. Когда косовская оппозиция обвинила в предательстве национальных интересов президента Тачи в 2018 году, он поспешил выступить с заявлением, что никакой обмен территориями с сербами не планируется.

В любом случае, если по итогам переговоров при посредничестве американцев и европейцев Белград и Приштина договорятся даже только по экономическим вопросам, это уже будет шаг вперёд.