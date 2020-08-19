Решать этот кризис предстоит России, причём аккуратно и с ювелирной точностью

Польское интернет-издание Biznes Alert опубликовало интервью с бывшим заместителем главы МИД Польши Павлом Ковалем. В нём нынешний сотрудник Польской академии наук высказывает мнение, что в происходящем в Белоруссии есть признаки революции и у неё неплохие перспективы.

В первую очередь надо отметить, что свои силы объединили разные общественные группы, от интеллигенции и гражданских активистов до рабочих. Ранее, когда белорусская оппозиция выходила на улицы, этого не было, что изначально предопределяло ее поражение. Появилось общее для всех требование, которое объединяет эти группы: смена президента.

События в Белоруссии имеют специфические черты: ее лидеры не обладают сильной позицией. Власти вынудили уехать из страны Светлану Тихановскую, но демонстрации и акции продолжаются.

Второй элемент — полная децентрализация протестных выступлений. Есть и крупные демонстрации, как в Минске, но в целом оппозиционные силы рассеяны по стране. Они появились даже в местах, куда, казалось бы, лозунги оппозиции вообще могли бы не добраться: в маленьких городках, промышленных центрах.

На первый взгляд такое распыление при отсутствии явного координатора может стать признаком слабости и облегчить процесс подавления протестных выступлений, но оно стало их главной силой. Службам правопорядка гораздо сложнее ликвидировать очаги протеста, когда те появляются одновременно в большом количестве точек. Западные СМИ о китайских тайнах белорусского Майдана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белоруссия имеет для Польши ключевое значение из-за своего географического положения, и ей следует в первую очередь верно оценить международный контекст, указывает эксперт.

Очевидно, что смена власти в Белоруссии может произойти только в опоре на какое-то негласное соглашение между Евросоюзом, США и Россией.

Перед Польшей, как соседом Белоруссии, открывается большое поле деятельности, и в этом наша сила, хотя страна не относится к числу могущественных игроков, которые окажутся за столом переговоров, признает экс-дипломат.

По его мнению, первый этап революции скоро завершится. Итогом станет победа оппозиционных сил, но это будет лишь первый шаг к запуску политических преобразований.

Следующий этап будет иметь, скорее всего, мирный характер. При оптимистичном варианте развития событий Александр Лукашенко уступит. Его отставку будут предварять переговоры и закулисные интриги. Будет обсуждаться, а возможно, уже обсуждается, на каких условиях он и его окружение отдадут власть.

Основной вопрос, каково будет место Белоруссии в системе безопасности Европы. Следует подходить к ситуации реалистично, осознавая, что она останется в орбите России. Сейчас нет никаких шансов на то, чтобы она вышла из российских организаций и международных политических проектов. Польша, Латвия и Литва выдвинули ультиматум Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Бывший дипломат считает, что тема санкций, в особенности экономических, в отношении Белоруссии может скоро утратить актуальность. Если в Белоруссии сменится руководство, то нужно обсуждать не санкции, а методы поддержки нового правительства.

Сейчас предпосылки совсем другие, ситуация выглядит для белорусов, которые массово и мирно отказываются повиноваться Лукашенко, не настолько пессимистично, подчеркивает экс-дипломат.

В свою очередь, норвежская газета Aftenbladet констатирует, что народные протесты в Белоруссии продолжаются. Они вызваны мошенничеством на выборах и арестами представителей оппозиции, но это лишь верхушка айсберга.

Как независимое государство Белоруссия существует недавно. Большую часть прошлого века она была советской республикой и подчинялась Москве. Когда СССР в 1991 году распался, Белоруссия объявила о независимости, но сразу же вступила в союз с Россией. С тех пор страны поддерживают тесную связь, заключая политические, военные и экономические договоры о сотрудничестве.

Лишь в 1994 году здесь создали новую отдельную должность президента страны. Ее занял Александр Лукашенко, и пока что он остается первым и единственным президентом Белоруссии. Согласно конституции, принятой в стране в 1994 году, президента должны были избирать на пять лет с возможностью переизбрания еще на пять лет. Лукашенко от этого правила быстро избавился, и вот уже 26 лет остается у руля. Алексей Мухин: Сейчас единственная надежда Лукашенко — модерирование ситуации в Белоруссии со стороны России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если Латвия, Литва и Эстония, также бывшие советские республики, сразу начали ориентироваться на Запад, ЕС и НАТО, то Белоруссия постоянно смотрела на восток, на старшего брата — Россию.

Она не только ориентировалась на восток, но и в большой степени сохранила социалистическую плановую экономику. Страна избежала самых хаотических периодов, которые выпали соседним государствам, когда их системы социальной защиты рухнули, когда почти все приватизировано и действует рыночная экономика.

Студенты жили в общежитиях, кишащих тараканами, но получали образование и крышу над головой. Безработица была очень низкой, и страна функционировала на удивление хорошо, напоминает журналист. Культуру мощно субсидировали, хотя и контролировали. Зато простые люди могли задешево сходить в оперу или на балет и посмотреть красочные представления.

Нынешние беспорядки нужно рассматривать в контексте экономической стагнации, кризиса, вызванного коронавирусом, очевидной фальсификации результатов выборов и жестоких методов подавления протестов.

После прихода к власти Лукашенко успело вырасти целое поколение, которое знает, что у граждан других стран больше свобод и они не живут в бедности, характерной для белорусского общества. Ложь работает всё хуже. А из союзников у Белоруссии осталась только Россия. И там люди в основном живут свободнее. Белорусская оппозиция сворачивает протесты, но лишь на время © REUTERS, Vasily Fedosenko

В культурном и политическом смысле Белоруссия ориентирована на Восток, и неясно, удастся ли оппозиции сойтись в чем-то, кроме смещения Лукашенко с должности.

Желание положить конец репрессивной диктатуре не обязательно означает, что белорусы хотят либерального государства или демократии по западному образцу. Если людям удастся избавиться от Лукашенко, совершенно непонятно, в каком направлении пойдет страна, завершает автор.

Французская газета Le Monde в этой связи считает, что именно реакция Москвы на кризис в соседней Белоруссии, сейчас приковывает к себе всеобщее внимание. Так как одни опасаются вооруженного вмешательства, а другие ждут перемен дипломатического курса. Ни у одной другой страны нет большего влияния на Белоруссию. Но позицию России не назвать простой. Она оказалась перед неприятной дилеммой: бездействие невозможно, а какое-либо действие может оказаться контрпродуктивным.

Стоит вспомнить, что белорусский лидер никогда не пользовался безоговорочной поддержкой Москвы. Его постоянные метания между Востоком и Западом сделали его трудным партнером. Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Кроме того, его неприятие предусмотренной по договору 1999 года более широкой интеграции двух стран вывело из себя руководство РФ, которое сократило финансирование дорогостоящей белорусской социальной модели.

Раздражение Кремля усилилось с приближением выборов на фоне задержания российских наемников и призывов защитить суверенитет Минска от Москвы. «Лукашенко всегда вел двойную игру, но с приближением выборов он продал на запад антироссийскую риторику, а Кремль такого не прощает», — считает политолог Александр Баунов.

Но как только на кону оказалось его выживание, Лукашенко кардинально сменил тон. Наемников вернули в Россию, а белорусский лидер принялся обличать вмешательство Запада и НАТО. Его постоянные звонки Путину стали признаками отчаяния и выражением преданности.

Разногласия российская сторона частично отложила в сторону. Старые принципы остались в силе: Кремль не бросает союзников, по крайней мере, официально, а легитимная власть не должна уступать уличной толпе. «Москве сложно воспринимать белорусских демонстрантов как-то иначе, чем людей, которыми манипулирует Запад, — уверена политолог Татьяна Становая. — С ними не ведут переговоров, как с террористами. Тем не менее Россия понимает слабость Лукашенко и не поддержит его, если он прикажет открыть огонь по толпе».

Российские СМИ сначала проявили симпатию к протестующим на фоне репрессий, но затем пришли в себя. Сейчас они все чаще сравнивают движение с ненавистным украинским Майданом. То же самое касается тона заявлений Кремля и МИД РФ. Эксперт рассказал, сколько продлятся протесты в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Перспектива обострения кризиса подталкивает Россию к тому, чтобы не сидеть сложа руки. Новость о европейских санкциях, а также активное участие Польши и Прибалтики могут стать ударом по российским позициям. Это стало бы совершенно неприемлемым: Белоруссия еще больше, чем Украина ранее, рассматривается как «братская» страна, чей суверенитет некоторые в Москве считают искусственным.

Но активная поддержка Лукашенко может оказаться не просто напрасной (его режим полностью дискредитировал себя), а рискованной и даже контрпродуктивной. Сейчас белорусская общественность настроена нейтрально, и на демонстрациях не прозвучало ни одного антироссийского лозунга. Никто из лидеров протестов даже не заикается о смене геополитического курса.

Таким образом, слишком активное вмешательство может повлечь за собой враждебную реакцию значительной части белорусского населения. Это, не говоря о военной операции, которая представляется маловероятной, хотя о ней все же говорят в Белоруссии.

Единственным исключением стало бы абсолютно гипотетическое движение Минска в западный лагерь или угроза выхода из Евразийского союза. «В таком случае Москва была бы готова пойти очень далеко, — уверяет профессор Дмитрий Суслов. — Такой сценарий рассматривается как экзистенциальная угроза еще больше, чем в случае с Украиной». Белоруссия на распутье. Кто кого переможет: ниспровергатели или власть предержащие наблюдатели? © REUTERS, Stringer

Поле для маневра у Кремля ограничено. Самый реалистичный вариант для России заключается в том, чтобы тайно взять под контроль переходный процесс и не допустить эскалации, уверен автор статьи.

Но есть одна загвоздка: среди оппозиции нет достойных, по мнению Кремля, кандидатов. Лукашенко всегда старательно убирал тех, у кого формировались слишком тесные личные связи с Москвой. Но, как отмечает белорусский дипломатический источник, Россия уже установила контакты с некоторыми представителями режима.

Пока Лукашенко, вероятно, попросят занять более примирительную позицию и сделать ряд формальных уступок, чтобы не допустить эскалации и слишком резкого краха, заключает журналист.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru