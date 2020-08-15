На внутриполитических проблемах Белоруссии пытаются спекулировать все, кому не лень. А а не лень прежде всего западным политикам. Они наперебой выступают со своим инициативами по урегулированию ситуации, предлагая разные сценарии ее развития

Обнуление выборов

На прошедших 9 августа президентских выборах в Белоруссии присутствовало всего около 250 международных наблюдателей, из которых более 180 представляли структуры СНГ, кроме того, на избирательных участках были сотрудники посольств иностранных государств, работающих в стране. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы вообще не направили в Белоруссию своих наблюдателей по разным причинам: одни не получили вовремя приглашение от местного ЦИК, другие решили не рисковать в условиях пандемии коронавируса. Теперь западные политики используют этот аргумент, призывая провести новые президентские выборы, поскольку не верят в достоверность результатов, объявленных Центризбиркомом, по которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80%.

«Выборы в Белоруссии необходимо повторить, они должны быть прозрачными и с присутствием иностранных наблюдателей. Я посмотрел множество видеосюжетов из Белоруссии, где трусливая и агрессивная полиция молотит безоружных людей. Это невероятное зверство. Твёрдо верю, что идут последние часы диктаторского режима и что граждане победят», — написал в Twitter премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде уверена, что именно отсутствие международных наблюдателей на президентских выборах и привело к началу протестов в Белоруссии, которые сопровождаются «непропорциональным применением силы против протестующих».

Точку зрения европейских коллег разделяет премьер-министр Словении Янез Янша: «Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также с уверенностью высказался за проведение повторного голосования, поскольку «прошедшие выборы не были свободными и демократическими». Впрочем, на следующий день он смягчил свою риторику и подчеркнул, что Вильнюс не останется просто наблюдателем за кризисом в Белоруссии и постарается, чтобы проблема была в центре внимания международной общественности, но «вмешиваться в политические процессы в Белоруссии, формировать за граждан страны какую-то оппозицию мы не собирается, поскольку «это не является целью Литвы».

Тем не менее, Сейм Литвы на внеочередном заседании 18 августа собирается принять резолюцию, в которой содержится призыв объявить президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа, незаконными и говорится о необходимости провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы.

В комментарии РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: «Нет абсолютно никаких оснований у Еврокомиссии делать выводы о фальсификации результатов выборов. Там были наблюдатели, в том числе российские парламентарии, был исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Все подтвердили, что нарушения, если и были, то носили незначительный совершенно характер. Когда в Европе жёстко разгоняли демонстрации, тех же «жёлтых жилетов» во Франции, то всё это было демократично с их европейской точки зрения. Думаю, они (европейцы — ред.) и так планировали санкции, им же был нужен второй майдан. Но и для Лукашенко эта ситуация станет серьёзным уроком, кто его истинные друзья, а кто нет».

Естественно, Западу выгодно проведение новых выборов, потому что оппозиционный электорат в Белоруссии активизировался настолько, что шансы на убедительную и неоспоримую победу Лукашенко теперь под вопросом.

Национальный диалог для поиска компромисса

Есть и такие страны, которые предлагают не рубить с плеча, а сесть политическим оппонентам за стол переговоров, чтобы позиции обеих стороны были услышаны. Таких немного, но они есть.

«Италия предлагает властям в Минске как можно скорее начать диалог с оппозицией и предпринять все меры, необходимые для ослабления напряжённости. Итальянская сторона готова оказать любую полезную поддержку стабильной и демократической Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте МИД Италии.

Дипломаты отмечают, что самое глубокое беспокойство вызывают волна беспорядочных арестов в Минске, подавление гражданских прав и основных демократичных свобод, включая свободу прессы.

11 августа МИД Финляндии распространил заявление, подписанное ещё семью странами — Латвией, Литвой, Эстонией, Швецией, Норвегией, Данией и Исландией, — которое гласит: «Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия».

Более-менее нейтральную позицию в этой истории предпочла занять и Украина. 12 августа министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил: «Пока ещё Украина официально не давала оценку именно результатам выборов. Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных, призываем к диалогу между властью и белорусским обществом». Школа двоемыслия. Почему Зеленский не замечал события в Минске © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский Лукашенко и не поздравлял, и не осуждал. Он призвал соседнее государство «к максимально открытому, пусть и сложному диалогу, потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия».

«Белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — говорится в заявлении на сайте президента.

Налаживание мирного внутриполитического диалога и сохранение статуса-кво Лукашенко — не тот результат, которого хотела бы бОльшая часть Запада, иначе зачем вообще было поднимать шум по поводу президентских выборов? И так сами бы во всё разобрались, не вынося сор из избы.

Транзит власти

Те, для кого единственным приемлемым вариантом будет уход Лукашенко, хотели бы иметь гарантии, что к власти придёт нужный человек, то есть тот, который оторвёт Белоруссию от России и развернёт на Запад.

США, например, накопили большой опыт расстановки прозападных политиков по всему миру, но они сами взращивают таких лидеров. Похоже, по этому пути решила пойти и Польша. 14 августа Сейм принял резолюцию, которая не только осуждает действия властей Белоруссии, но и призывает правительство рассмотреть возможность ускоренного приёма белорусских беженцев. Как правило из той или иной страны уезжают те, кто не согласен с правительственным курсом, попросту оппозиционеры, именно из них можно взрастить будущую прозападную элиту.

К тому же в соседнюю с Польшей Литва потихоньку превращается в оплот белорусской оппозиции, номинальным лидером которой стала домохозяйка Светлана Тихановская, занявшая на президентских выборах в Белоруссии второе место. Она как раз сегодня выступила с призывом к мирной передаче власти народу (читай — оппозиции). Принуждение к сотрудничеству. Оппозиция пытается свергнуть Лукашенко чужими руками © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В новом видеообращении она заявила: «Мой штаб, штаб Светланы Тихановской, продолжает работать. Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями. Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений. Я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела».

Власти Литвы оказывают женщине всестороннюю поддержку, в том числе готовы предоставить политическое убежище, поэтому не исключено, что в ближайшие дни официальный Вильнюс выступил в качестве своеобразного международного адвоката Тихановской с требованием к Лукашенко передать или хотя бы поделиться властью с оппозицией.

«Я убеждён, что Лукашенко уступать не будет. Однако в экспертной среде существует мнение, что Лукашенко под влиянием прозападных политиков в его же собственной элите (например, главы МИД Белоруссии, бывшего главы администрации президента Владимира Макея) может договориться под определённые гарантии на передачу власти каким-нибудь прозападным политикам. Это реальный вариант. Но это произойдёт только тогда, когда он почувствует, что теряет власть и что он её уже не удержит», — сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько.

Выводы

Таким образом, у Запада есть несколько сценариев развития ситуации:

1. Проведение новых выборов и таким образом анулирование прошедших. Этот наиболее радикальный сценарий, явно не устроит президента Лукашенко, поскольку в этом случае он означает фактическое признание фальсификаций и последующий для него проигрыш.

2. Достижение компромисса между президентом, его окружением и оппозицией. Такой вариант поддерживает наименьшее число руководителей Запада и делают это скорее декларативно, поскольку понимают, что со временем Лукашенко сможет отыграть все компромиссные решения. Да и в чем смысл компромисса, если главная задача Запада — отрыв Белоруссии от России.

3. Непризнание состоявшихся выборов, осуществление постепенного транзита власти от Лукашенко к более прозападно настроенным членам его команды. Этот вариант категорически не устраивает прежде всего Россию, интересы которой в этом конфликте не учитывать невозможно.

Таким образом, ни одного взаимоприемлемого для всех сторон конфликта сценария Запад не предлагает, а все предлагаемые варианты предполагают еще большую эскалацию конфликта, фактически ведущему к попытке государственного переворота по украинскому сценарию 2014 года.