Пятая ночь массовых протестов в Белоруссии обошлась без всплесков насилия и стычек противников действующего президента страны Александра Лукашенко с милицией. Напряжение в обществе частично сняло выступление министра внутренних дел Юрия Караева, который признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения

Кроме того, председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Александр Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни

Ход протестов

Вечером 13 августа участниками акции на проспекте Независимости в районе станции метро «Уручье» стали тысячи людей, которые призывали освободить задержанных. Они держали в руках бело-красные флаги, шары и плакаты.

Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Мирный характер носила акция и возле станции метро «Пушкинская», где на днях погиб один из протестующих, пытавшийся, по версии МВД, бросить в силовиков взрывное устройство.

Участники акции выстроились вдоль улицы Притыцкого, периодически перекрывая движение. Они скандировали лозунги: «Уходи!» и «Живэ Беларусь!». К полуночи их стали призывать расходиться, чтобы продолжить протесты на следующий день. Милиция в происходящее не вмешивалась, но к месту событий подъезжали автозаки.

Задержанных, которых содержали в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, стали выпускать на свободу. Их встречали волонтеры, которые предлагали отвезти людей домой, зарядить телефоны, некоторых освобожденных забирал кареты скорой помощи.

Встречающих попросили не аплодировать освобождаемым, так как, по их словам, сотрудников изолятора такая реакция раздражает. Бывшие заключенные демонстрировали ушибы и ссадины, которые им нанесли сотрудники ОМОН.

«В ИВС не били, били только омоновцы», — рассказал один из задержанных.

Прибывший на место событий замминистра МВД Александра Барсков пообещал, что всех задержанных выпустят из изолятора до шести часов утра.

Заключенных стали выпускать и из следственной тюрьмы в Жодино, куда массово доставляли участвовавших в акциях жителей Минска.

Заявления властей и политиков

В эфире телеканала ОНТ глава МВД Юрий Караев заявил, что на сотрудников милиции совершено 11 сознательных наездов, что, по сути, являлось покушениями на убийство.

«Они на передовой». Футбольные ультрас играют большую роль в белорусских протестах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Караев извинился перед теми, кто не участвовал в протестах, но пострадал от действия силовиков.

«Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал он.

Вспомнил он и сотрудниках средств массовой информации, оказавшихся в эпицентре событий.

««Я всегда против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!», — посоветовал глава МВД журналистам.

Стала известна и реакция главы государства Александра Лукашенко на происходящее, правда, из уст председателя Совета республики Натальи Кочановой.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — заявила она.

В пятницу, 14 августа, Главы МИД европейских стран обсудят возможные санкции в отношении лиц, применивших чрезмерное насилие к участникам массовых протестов, а также тех, кто фальсифицировал итоги выборов президента Белоруссии.

КрАЗ не научил. Рабочие БелАЗа и МАЗа рискуют повторить судьбу украинцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Кришьянис Кариньш. Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, пообещало связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение.

«Коммерсант FM» в Twitter опубликовало заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт о том, что белорусский президент готовит срочное обращение к народу. Однако пока эта информация не получила официального подтверждения.

Мнения экспертов

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца, Лукашенко перешел ряд красных линий и в отношениях с Россией, и в отношениях с собственным населением. Но с другой стороны понятно, что цветная революция, которая происходит в Минске и других городах, — это сценарий, навязанный из-за границы.

«В этой связи надежда России на то, что эта ожидаемая попытка цветной революции Лукашенко отрезвит и сделает более сговорчивым, открытым прежде всего для собственного народа. Он поймет, что так поступать плохо. Вполне возможно, что неуспех этой цветной революции будет основанием для того, что отношении между Белоруссией и Россией будут налаживаться», — полагает эксперт.

Лукашенко должен извлечь для себя из нынешних событий простой вывод: морочить голову населению разговорами об интеграции, которой нет, это путь, который ведет в никуда, в сторону цветной революции, добавил Алексей Зубец.

Президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов считает, что наивно полагать, будто у Лукашенко есть серьезные противоречия с Польшей.

«Да, белорусские оппозиционеры в основном уезжают именно в Польшу, но это не мешает ему выстраивать отношения с Варшавой, которая торпедирует секторальные санкции в отношении Белоруссии. Белорусская экономика с польской взаимодействует достаточно эффективно. Реэкспортом польских продуктов на территорию РФ занимается именно Белоруссия», — сказал он.

Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол © РИА Новости, Владимир Трефилов

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян уверен, что Запад введет санкции в отношении Белоруссии, и Лукашенко должен будет на это реагировать.

Но главным выгодоприобретателем этих санкций и обострения конфликта между Лукашенко и Европой будет Россия. Потому что это поставит Лукашенко в дипломатическую изоляцию, и он больше не сможет играть какую-то внешнеполитическую многовекторность.