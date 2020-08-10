По данным центральной избирательной комиссии, действующий президент Александр Лукашенко одерживает уверенную победу. Однако оппозиция результатов не признаёт и готовится к «долгосрочным» протестам

Ночные протесты в Белоруссии были встречены "жесткими репрессиями властей после выборов, которые показали, что президент Александр Лукашенко был переизбран с победным результатом". Однако этот факт многими оспаривается, оппозиционеры утверждают, что имели место массовые фальсификации итогов голосования, пишет американская газета The Washington Post.

В Минске на фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как тяжеловооруженный спецназ использует водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона демонстраций протеста. Народ вышел на улицы после того, как представитель белорусского Центризбиркома заявил государственному телеканалу, что, по предварительным данным, Лукашенко претендует более чем на 80 процентов голосов, сообщает The Washington Post.

Момент истины настал: Белоруссия выбирает президента © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская, по заявлению ЦИК, получила около 10 процентов. И это после того, как на недавних предвыборных мероприятиях, которые считались крупнейшими политическими митингами со времен распада Советского Союза, собиралось более 60 000 человек.

На пресс-конференции Тихановская заявила, что не сбежит из страны и отказывается признавать официальные результаты, считая себя истинным победителем на основании сообщений, полученных ее предвыборной кампанией с избирательных участков. Руководитель ее предвыборной кампании Мария Колесникова заявила, что оппозиция готова к «долгосрочным» протестам.

«Я верю своим глазам — большинство было за нас», — сказала Тихановская в воскресенье.

Доступ в интернет был затруднен по всей Белоруссии, но видео, размещенные в Twitter и оппозиционных Telegram-каналах, показали колонны протестующих, скандирующих «Уходи!». Несколько журналистов на месте были избиты полицией, пишет издание.

Как сообщается в статье The Washington Post, протесты в Гомеле и Витебске также приняли ожесточенный характер, но в небольших городах митинги носили мирный характер, и власти не спешили их разгонять. Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что за участие в протестах в воскресенье задержано около 3000 человек, но отрицало, что были какие-либо жертвы.

Жириновский: Лукашенко выиграл последний раз и скоро покинет страну © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В Белоруссии, население которой составляет около 9,5 миллиона человек, зарегистрировано более 68 000 подтвержденных случаев заболевания. Лукашенко сначала преуменьшал значение коронавируса, называя это «психозом», отказывался соблюдать санитарные ограничения, такие как закрытие предприятий и отмена массовых мероприятий. Затем он признался, что сам заразился COVID-19, но перенес его «на ногах». Ходили слухи о проблемах со здоровьем, поскольку в этом месяце его заметили с катетером в руке.

Президент России Владимир Путин стал вторым мировым лидером, поздравившим Лукашенко с победой в понедельник; китайский руководитель Си Цзиньпин был первым.

Традиционно с антироссийских позиций выступает украинское издание «Главред». По его мнению, сегодня в Белоруссии "происходит ровно то, что Россия разыграла осенью 2013 — зимой 2014 года на Украине: используя реально существующее недовольство властью, запускается сценарий управляемого хаоса, который на выходе преследует два сценария, удовлетворяющие интересы России".

Януковича и Кучму в 2001-2004 годах, искать помощи у России, которая будет готова ее оказать за усиление своих позиций в РБ.

Второй вариант — победа оппозиции. Неподготовленные люди, отмечает "Главред", которые откроют дорогу хаосу, "убрав Лукашенко, который достаточно хитер и строптив, чтобы пытаться искать альтернативы России в условиях, когда она больше не может спонсировать прежнюю модель симбиоза РФ и РБ. Поэтому нужная новая фигура из силовиков, которая пристегнет крепче РБ к РФ после периода хаоса".

Как пишет "Главред", "россияне играют в две руки. Проблема Лукашенко в том, что он управлял так, что все завязано на него. Сложно представить, чтобы он кому-то передал власть, как Назарбаев, который выбрал преемника, и тот ведет самостоятельную политику".

При этом Лукашенко является единственной опытной фигурой, хотя уже и не успевающей за переменами в мире, которая имеет способность масштабно играть и крутиться в условиях, когда все валится в мировом масштабе, пишет издание.

"Это подлинная трагедия Белоруссии — менять Лукашенко нужно, менять Лукашенко не на кого", — констатирует издание.

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