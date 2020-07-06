Специфика будущих октябрьских выборов в Украине, так же, как и в 2015 году, состоит в том, что, поскольку избираются местные органы власти, повестка дня должна быть местная, но выборы проходят по партийным спискам, а партии у нас могут быть только общенациональными. Поэтому, кроме местной будет и общенациональная повестка

Естественно, что свою повестку дня будут пытаться навязать избирателям разные политические силы и, скорее всего, в некоторой степени это удастся всем.

Власть и «Слуга народа»

Повестка дня местных выборов для Зеленского — «меняйте лысую резину». В смысле — в местную власть должны прийти новые люди, а старые, соответственно, уйти. Поскольку олицетворением «новых людей» является партия «Слуга народа», то, соответственно, именно она и должна получить максимальное представительство в органах местного самоуправления.

Коронавирус не помеха. «Слуги народа» не собираются переносить местные выборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если бы местные выборы проходили в прошлом году, то сценарий был бы именно такой. Но сейчас президент и его политическая сила переживают кризис популярности, что вносит свои коррективы.

Сейчас актуальность первоначальной повестки дня несколько снизилась. Не то, чтобы вообще — спрос на обновление кадров всё ещё очень велик, но общая картина заметно поменялась.

Избиратель в значительной степени разочаровался в «Слуге народа», соответственно, возникли две новые тенденции.

Во-первых, Зеленскому нужно объяснить, почему не были выполнены его предвыборные обещания. Наиболее реалистичный путь, как мы уже писали, — обвинить во всём партию «Слуга народа», которая, как оказалось, не соответствует высокому званию слуги народа.

Естественно, для «перезагрузки» СН больше подошёл бы формат внеочередных парламентских выборов. Можно, конечно, использовать и местные выборы, но только при условии, что, услышав мнение людей в ходе местной кампании, президент сразу после них устроит внеочередные парламентские. Технологически такую схему реализовать сложно, но реально.

Во-вторых, на местах уже актуален вопрос о замене кадров «слуг», оказавшихся беспомощными в решении местных проблем. И тут востребованными, как раз, оказываются кадры не новые, а старые и опытные, доказавшие свою эффективность…

Очень характерной в этом отношении оказалась картинка из Одессы, где президент Зеленский проявлял явное недовольство губернатором Максимом Куцим, причём президента в этом поддерживал… мэр Геннадий Труханов. Это при том, что Куцего в Киеве критиковали именно за то, что он не смог убедительно противостоять Труханову… Правда, Куций — человек Авакова и только поэтому его до сих пор не сняли, как уверяют анонимные телеграм-каналы, близкие к главе ОП.

В общем, хотя, повторим, приход во власть новых лиц всё ещё актуален, президенту более логично работать против «старых лиц» из «Слуги народа», которые ещё год назад были новыми… И старые мэры могут оказаться его союзниками.

Региональные элиты

Задачей региональных элит в виде нескольких «партий мэров» («Доверяй делам», «Пропозиция» и др.) является сохранение у власти и минимализация ущерба от прорыва о органы местного самоуправления СН.

При любых других условиях такая оборонительная стратегия была бы провальной, но в нынешних условиях она может быть выигрышной.

Во-первых, как мы указали выше, у СН жёсткий дефицит управленческих кадров, которые могли бы претендовать не только на посты мэров, но даже и на посты депутатов. И избиратели это уже заметили. Достаточно постоянно это подчёркивать, чтобы получить соответствующий электоральный эффект.

Во-вторых, на стороне региональных элит правильная риторика — в каждом конкретном случае они могут обращаться к местным темам, в которых представители СН будут «плавать». На самой по себе идее смены управленческих элит в конце 2020 года уже не выиграешь — это не 2019-й.

Проблемы у мэров, конечно, будут. В основном это касается «полустарых» мэров, пришедших к власти в 2015 году (это партия «Пропозиция»), но и у них есть свои сильные стороны. Возможно, часть из них удержится.

«Реванш»

В нынешних условиях «реванш» — это не то, чем пугают общественность Пётр Порошенко и Андрей Билецкий, а усиление позиций партий, оказавшихся в оппозиции после выборов 2019 года, т.е., как раз наоборот — «Европейской солидарности» и, парадоксальным образом, «Оппозиционной платформы».

С точки зрения ЕС можно говорить только о моральном реванше — разницы между политической линией ЕС и СН практически нет. Даже различия в риторике не наблюдаются.

Говорить сейчас о возвращении к власти Петра Порошенко неактуально — у него чудовищный антирейтинг, который отнюдь не рассеялся. Так что полноценного «реванша», в виде его возвращения к власти (во всяком случае — электоральным путём), не будет. Можно говорить только об усилении представительства ЕС в представительских органах.

С точки зрения ОПЗЖ для полноценного реванша просто недостаточно электорального ресурса — эта политическая сила находилась в меньшинстве при Порошенко и будет находиться в меньшинстве при Зеленском. Всё дело — исключительно в размере этого представительства и в шансах на создание коалиции, направленной против политического курса Порошенко-Зеленского (пока что они невелики).

На настоящий момент наблюдается рост электорального потенциала и ЕС, и ОПЗЖ, при синхронном падении поддержки СН. Партия президента теряет голоса людей, которые идеологически близки к двум оппозиционным партиям и ожидали, что он будет последовательно выполнять их программу.

Сейчас всё зависит от политического поведения Зеленского.

Если он, как ожидается, решит ближе к выборам начать реализовывать некоторые из своих обещаний (прежде всего — в языковой сфере), это усилит конфликт с Порошенко и придаст ему новых сил, поскольку возникнет реальное противостояние. Поддержка же ОПЗЖ стабилизируется или даже снизится. Правда, поскольку речь идёт именно о местных выборах, такая политическая игра никак не будет реализована на парламентском уровне (там неформальная коалиция СН и ЕС и так есть), но сыграет в пользу СН.

Вариант, при котором Зеленский попытается отобрать часть голосов ЕС не особенно прослеживается.

Борьба радикалов

В качестве радикалов выступают, с одной стороны, «Национальный корпус» и другие националисты, а с другой — Партия Шария.

Для националистов всё сложно, потому что они провалились ещё перед выборами 2014 года. Всё же успех «Свободы» в 2012 году был ситуативным и более не повторялся. Есть, правда, специфический галичанский электорат, но он предпочитает формально либеральные партии, вроде «Самопомощи» и «Голоса».

Их потенциал мог бы подняться за счёт активности Партии Шария, которая создала им конкуренцию на улице, но после первого же успешного опыта и последовавшего силового отпора Шарий скис — организовать защиту своих активистов он, разумеется, не смог, ну а политическая сила, которая жалуется на беспредел националистов, ничего особенно нового и интересного собой не представляет.

Впрочем, сама Партия Шария может в электоральном плане до выборов выжить и даже где-то получить голоса за счёт ресурсов СН, партий мэров и в какой-то степени ОПЗЖ (в очень малой степени, надо отметить).

Чего не будет

Не будет в повестке дня действительно важных тем, имеющих прямое отношение к местному самоуправлению.

В первую очередь, не будет всерьёз обсуждаться тема административно-территориальной реформы (АТР) и укрупнения районов. Это тема выборов общенациональных (президентских и парламентских), а местные выборы будут проходить в реальности незаконченной АТР.

В частности, будут проводиться выборы в районах, которые подлежат упразднению, и, возможно, в населённых пунктах, которые ещё будут включены в объединённые территориальные общины (на уровне правительства процесс создания ОТГ закончен, но успеют ли его реализовать на практике до выборов — непонятно).