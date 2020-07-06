Естественно, что свою повестку дня будут пытаться навязать избирателям разные политические силы и, скорее всего, в некоторой степени это удастся всем.
Власть и «Слуга народа»
Повестка дня местных выборов для Зеленского — «меняйте лысую резину». В смысле — в местную власть должны прийти новые люди, а старые, соответственно, уйти. Поскольку олицетворением «новых людей» является партия «Слуга народа», то, соответственно, именно она и должна получить максимальное представительство в органах местного самоуправления.
Если бы местные выборы проходили в прошлом году, то сценарий был бы именно такой. Но сейчас президент и его политическая сила переживают кризис популярности, что вносит свои коррективы.
Сейчас актуальность первоначальной повестки дня несколько снизилась. Не то, чтобы вообще — спрос на обновление кадров всё ещё очень велик, но общая картина заметно поменялась.
Избиратель в значительной степени разочаровался в «Слуге народа», соответственно, возникли две новые тенденции.
Во-первых, Зеленскому нужно объяснить, почему не были выполнены его предвыборные обещания. Наиболее реалистичный путь, как мы уже писали, — обвинить во всём партию «Слуга народа», которая, как оказалось, не соответствует высокому званию слуги народа.
Естественно, для «перезагрузки» СН больше подошёл бы формат внеочередных парламентских выборов. Можно, конечно, использовать и местные выборы, но только при условии, что, услышав мнение людей в ходе местной кампании, президент сразу после них устроит внеочередные парламентские. Технологически такую схему реализовать сложно, но реально.
Во-вторых, на местах уже актуален вопрос о замене кадров «слуг», оказавшихся беспомощными в решении местных проблем. И тут востребованными, как раз, оказываются кадры не новые, а старые и опытные, доказавшие свою эффективность…
Очень характерной в этом отношении оказалась картинка из Одессы, где президент Зеленский проявлял явное недовольство губернатором Максимом Куцим, причём президента в этом поддерживал… мэр Геннадий Труханов. Это при том, что Куцего в Киеве критиковали именно за то, что он не смог убедительно противостоять Труханову… Правда, Куций — человек Авакова и только поэтому его до сих пор не сняли, как уверяют анонимные телеграм-каналы, близкие к главе ОП.
В общем, хотя, повторим, приход во власть новых лиц всё ещё актуален, президенту более логично работать против «старых лиц» из «Слуги народа», которые ещё год назад были новыми… И старые мэры могут оказаться его союзниками.
Региональные элиты
Задачей региональных элит в виде нескольких «партий мэров» («Доверяй делам», «Пропозиция» и др.) является сохранение у власти и минимализация ущерба от прорыва о органы местного самоуправления СН.
При любых других условиях такая оборонительная стратегия была бы провальной, но в нынешних условиях она может быть выигрышной.
Во-первых, как мы указали выше, у СН жёсткий дефицит управленческих кадров, которые могли бы претендовать не только на посты мэров, но даже и на посты депутатов. И избиратели это уже заметили. Достаточно постоянно это подчёркивать, чтобы получить соответствующий электоральный эффект.
Во-вторых, на стороне региональных элит правильная риторика — в каждом конкретном случае они могут обращаться к местным темам, в которых представители СН будут «плавать». На самой по себе идее смены управленческих элит в конце 2020 года уже не выиграешь — это не 2019-й.
Проблемы у мэров, конечно, будут. В основном это касается «полустарых» мэров, пришедших к власти в 2015 году (это партия «Пропозиция»), но и у них есть свои сильные стороны. Возможно, часть из них удержится.
«Реванш»
В нынешних условиях «реванш» — это не то, чем пугают общественность Пётр Порошенко и Андрей Билецкий, а усиление позиций партий, оказавшихся в оппозиции после выборов 2019 года, т.е., как раз наоборот — «Европейской солидарности» и, парадоксальным образом, «Оппозиционной платформы».
С точки зрения ЕС можно говорить только о моральном реванше — разницы между политической линией ЕС и СН практически нет. Даже различия в риторике не наблюдаются.
Говорить сейчас о возвращении к власти Петра Порошенко неактуально — у него чудовищный антирейтинг, который отнюдь не рассеялся. Так что полноценного «реванша», в виде его возвращения к власти (во всяком случае — электоральным путём), не будет. Можно говорить только об усилении представительства ЕС в представительских органах.
С точки зрения ОПЗЖ для полноценного реванша просто недостаточно электорального ресурса — эта политическая сила находилась в меньшинстве при Порошенко и будет находиться в меньшинстве при Зеленском. Всё дело — исключительно в размере этого представительства и в шансах на создание коалиции, направленной против политического курса Порошенко-Зеленского (пока что они невелики).
На настоящий момент наблюдается рост электорального потенциала и ЕС, и ОПЗЖ, при синхронном падении поддержки СН. Партия президента теряет голоса людей, которые идеологически близки к двум оппозиционным партиям и ожидали, что он будет последовательно выполнять их программу.
Сейчас всё зависит от политического поведения Зеленского.
Если он, как ожидается, решит ближе к выборам начать реализовывать некоторые из своих обещаний (прежде всего — в языковой сфере), это усилит конфликт с Порошенко и придаст ему новых сил, поскольку возникнет реальное противостояние. Поддержка же ОПЗЖ стабилизируется или даже снизится. Правда, поскольку речь идёт именно о местных выборах, такая политическая игра никак не будет реализована на парламентском уровне (там неформальная коалиция СН и ЕС и так есть), но сыграет в пользу СН.
Вариант, при котором Зеленский попытается отобрать часть голосов ЕС не особенно прослеживается.
Борьба радикалов
В качестве радикалов выступают, с одной стороны, «Национальный корпус» и другие националисты, а с другой — Партия Шария.
Для националистов всё сложно, потому что они провалились ещё перед выборами 2014 года. Всё же успех «Свободы» в 2012 году был ситуативным и более не повторялся. Есть, правда, специфический галичанский электорат, но он предпочитает формально либеральные партии, вроде «Самопомощи» и «Голоса».
Их потенциал мог бы подняться за счёт активности Партии Шария, которая создала им конкуренцию на улице, но после первого же успешного опыта и последовавшего силового отпора Шарий скис — организовать защиту своих активистов он, разумеется, не смог, ну а политическая сила, которая жалуется на беспредел националистов, ничего особенно нового и интересного собой не представляет.
Впрочем, сама Партия Шария может в электоральном плане до выборов выжить и даже где-то получить голоса за счёт ресурсов СН, партий мэров и в какой-то степени ОПЗЖ (в очень малой степени, надо отметить).
Чего не будет
Не будет в повестке дня действительно важных тем, имеющих прямое отношение к местному самоуправлению.
В первую очередь, не будет всерьёз обсуждаться тема административно-территориальной реформы (АТР) и укрупнения районов. Это тема выборов общенациональных (президентских и парламентских), а местные выборы будут проходить в реальности незаконченной АТР.
В частности, будут проводиться выборы в районах, которые подлежат упразднению, и, возможно, в населённых пунктах, которые ещё будут включены в объединённые территориальные общины (на уровне правительства процесс создания ОТГ закончен, но успеют ли его реализовать на практике до выборов — непонятно).