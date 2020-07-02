Оппозиция продолжает поднимать вопросы, связанные с деятельностью американских биологических лабораторий на территории Украины. До последнего времени тема эта была закрытой, однако благодаря ряду народных депутатов Украины вопросы с деятельностью биолабораторий США оказались в фокусе общественного внимания

Депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) направили премьер-министру Денису Шмыгалю обращение с требованием предоставить подробную информацию о судьбе средств (речь идёт о 173 млн долларов), выделенных Пентагоном на модернизацию американских биолабораторий, расположенных на территории страны.

Текст документа опубликовал на своей странице в Facebook депутат от ОПЗЖ, бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

По его словам, «из $173 млн, выделенных Пентагоном на модернизацию биолабораторий, в Украине могли украсть почти $104 млн».

«Как и обещал, продолжаю публиковать документы, касающиеся функционирования в Украине американских военных биолабораторий. По ссылке можно ознакомиться с депутатским запросом премьеру Шмыгалю о судьбе $173 млн, выделенных Пентагоном на модернизацию биолабораторий в Украине.

Эти деньги «зашли» на украинские предприятия через американскую фирму-прокладку, после чего от 40 до 60% из этой суммы было похищено путём завышения стоимости выполненных работ и материалов.

Ничего нового: бюджетные деньги, их «освоение» дружественными компаниями, откаты государственным чиновникам.

А вы говорите — биологическая безопасность, США — наш стратегический партнёр…», — написал Кузьмин.

По словам политика, интересно узнать, «сколько денег из украденного «откатили» американским военным украинские «модернизаторы» бактериологических лабораторий».

В тексте депутатского обращения указывается, в частности, что в 2005 году между Минздравом Украины и Минобороны США было заключено соглашение о размещении на украинской территории американских биолабораторий.

«В рамках Соглашения использовался зарегистрированный в Минэкономики Украины проект технической помощи «Уменьшение биологической угрозы на Украине» денежной стоимостью 173 077 206 долларов США.

Для реализации на Украине этого и других проектов и программ Минобороны США делегировали в качестве генерального подрядчика американскую компанию «Blacks Veatch Special Projects Corp», которая, в свою очередь, заключила соответствующие контракты с другими субъектами хозяйствования.

Согласно имеющейся информации, указанная американская компания обязалась модернизировать или построить на Украине лабораторные объекты, которые соответствовали бы уровню безопасности BSL-2. Но во время выполнения работ выделенные на их проведение средства разворовывались путём завышения стоимости работ», — говорится в обращении.

Также указано, что, согласно проведённому расследованию, в 2013 году стоимость модернизации трёх лабораторий в ветеринарном сегменте была завышена на 17,7 млн гривен. Аналогичная ситуация и с остальными объектами во всех регионах Украины.

Авторы обращения (а его подписали Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин) просят главу премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить информацию о балансовой стоимости проведённых работ, и рассказать, какие мероприятия проведены правительством по контролю модернизации и строительства американских лабораторий.

Ренат Кузьмин отметил в своем сообщении в соцсети, что авторы депутатского запроса ждут ответа от главы Кабмина Украины и готовят соответствующее обращение правительству и Минюсту США.

Депутат закончил свой пост вопросом: «Как думаете, соросятничьи супрунолещенконаемы и их агенты из НАБУ, САП, ГПУ и президентского Офиса сразу завоют про «зраду», руку Кремля и пятую колонну или для приличия потерпят недельку-другую?».

Напомним, ранее депутаты от ОПЗЖ направили в ООН жалобу о незаконном размещении на Украине 15 американских биолабораторий. Ренат Кузьмин также сообщал, что руководство ОПЗЖ намерено подготовить целый ряд депутатских запросов во все международные структуры о работе военных биологов США на территории Украины.

Впрочем, такие обращения вряд ли могут привести к прекращению работы этих объектов в Украине, сказал в видеоинтервью изданию Украина.ру политический эксперт Ростислав Ищенко.

«Проблема для этих объектов возникнет, если украинское правительство потребует их вывода, а те самые активисты, которые кричат, что кого угодно порвут за интересы своего государства, начнут блокировать подъездные пути, создавать проблемы для персонала приходить на работу», — считает политолог. По мнению Ищенко, в таком случае «возникнут серьезные материальные издержки, и тогда, безусловно, США подумают о том, нет ли другого государства, куда все это можно безболезненно перенести».

Политолог отметил, что даже вне зависимости от того, разрабатывается там бактериологическое оружие или нет, любая биологическая лаборатория несёт определённую опасность, поэтому США и стараются выносить их за пределы собственной территории. Кроме того, добавил Ищенко, опасность заключается и в том, что украинское государство работу этих объектов не контролирует — «они фактически обладают экстерриториальным статусом, и украинское государство не в состоянии знать, что там происходит».

Напомним, агентство «Украинские новости» 26 мая 2020 года сообщало, со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья Украины, что строительство восьми секретных биолабораторий США на территории страны осуществлялось при содействии американского Агентства по снижению угрозы (DTRA), подведомственного Пентагону.

«Более точные данные содержатся в Регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года занимавшим тогда пост первого зама Минэкономики Максимом Нефедовым, — отмечается в сообщении агентства. — Здесь перечисляются уже 13 объектов, на которых ведется работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу МОЗ, а также 5 лабораторий в Киеве и Киевской области, 2 лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днипре (бывшем Днепропетровске — Ред.) и Одессе».

Ранее глава Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что позиция украинской власти в отношении деятельности опасных биолабораторий «заслуживает презрения». По мнению политика, главная причина создания биолабораторий США на территории страны — «это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены в Украине».