Экономика вступила в эпоху затяжной рецессии, выход из которой растянется на несколько лет, будет тяжелым и неровным – мрачно прогнозируют экономисты. Черные добавляют черных красок в картину мира и отказываются от жалости белых

Где же дно?

Американское издание Stratfor посвятило весьма пессимистический материал о будущем мировой экономики после пандемии. Главный факт, который уже стал очевиден экономистам, — настала самая сильная мировая рецессия за 80 лет. Где же дно? Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предрекают огромные убытки и длительный неравномерный выход из кризиса. «Оказалось, что экономические модели не справились с неопределенностями и разрывами беспрецедентного глобального карантина», — констатирует издание.

Международный валютный фонд ожидает, что совокупные экономические потери от covid-19 в 2020-2021 годах составят 12,5 триллиона долларов США. Мировое производство упадет в этом году на 4,9%, а в следующем восстановится на 5,4%. Кроме того, МВФ исходит из того, что сила восстановления будет «крайне неопределенной», а вторая волна заражений в 2021 году может дополнительно снизить экономический рост еще на 2,5%.

Впрочем, прогноз от МВФ еще оптимистичный. Всемирный банк предрекает в 2020 году глобальный спад в 5,2%, а Организация экономического сотрудничества и развития — на целых 6%. Частные прогнозы при наихудших сценариях и вовсе предусматривают глобальный спад до 12%.

Синхронный характер замедления коснулся 95% мировой экономики, и нет отдельно взятой страны или группы стран, которые смогли бы выступить в роли локомотива, потянув за собой остальных. Единственная крупная экономика, у кого сохраняется шанс на слабоположительный рост в этом году (около 1%), — это Китай. Но даже для этого незначительного роста должна благополучно погаснуть недавняя вспышка covid-19 в Пекине.

Всемирная торговая организация прогнозирует сокращение мировой торговли в этом году на 13-32% (это соотносится с падением мирового ВВП на 2,5-8,8%), причем больше всех пострадают страны, зависящие от экспорта.

««Мрачная наука» экономика, по выражению Томаса Карлейля , привыкла ждать, что при пандемии реальная заработная плата растет — из-за смертности и изменения соотношения капитала и труда, — пишет издание, — Но современная медицина традиционные ожидания перечеркивает: выживает больше людей, и это соотношение меняется». Это значит, что безработица будет расти огромными темпами. Старое умерло, новое еще не родилось. Эксперты о новом мировом порядке © REUTERS, Alyson McClaran

Плохо будет всем, и бизнесу, и торговле, и наемным работникам, и политикам. Надо приготовиться к худшему, считают американские экономисты.

Не надо нас жалеть!

Британское издание The Telegraph выступило со статьей чернокожего английского архитектора и критика Айка Айдже о сомнительных манипуляциях вокруг убийства черных. «Одной душной августовской ночью 2016 года трое полицейских из Далласа, смеясь, уложили 32-летнего Тони Тимпу к земле лицом в траву, придавили его коленом и держали целых 14 минут, пока он не умер, — рассказывает Айдже, — Напрашиваются тревожные параллели с отвратительным убийством Джорджа Флойда. Как и Флойд, Тимпа был безоружен, просил не убивать его, звал на помощь и умолял полицейских остановиться. Но есть одно разительное отличие: Тони Тимпа был белым». При этом сам Флойд был преступником, а Тимпа совершенно безвредным человеком с неустойчивой психикой. Но один теперь герой, а о существовании второго никто не слышал.

Эта история, как и, к сожалению, сотни ей подобных, опровергает подстрекательский миф о будто бы расистской полиции, которая убивает черных преднамеренно.

«C 2015 по 2019 год чернокожие составили 26,4% всех убитых американскими полицейскими, при этом белых было убито почти вдвое больше — 50,3%, — пишет Айдже, — Хотя чернокожие составляют лишь 13% населения США, они совершают 52,5% всех убийств, причем в подавляющем большинстве случаев жертвы тоже чернокожие. В Лондоне чернокожих всего 13%, при этом половина всех подозреваемых в убийстве тоже черные. А из 163 человек, убитых британской полицией за последние 10 лет, черных было лишь 13».

Движение BLM черпает вдохновение из того же презренного культа жертвы и угнетения, которому левые цинично служат уже несколько десятилетий, считает автор. Карикатурно изображая черных как хронических жертв системного белого расизма, они инфантилизируют нас, выставляя глупыми, бессильными и беспомощными мальчиками для битья, навсегда раздавленными дискриминацией, от которой нам вовек не оправиться. Три загадки – как помирить белых и черных, возродить классическую музыку и жениться на русской девушке © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В результате защита прав чернокожих в наши дни представляет собой не более, чем нелепую форму «возрожденного культурного империализма рисует мир, где каждый поступок черного может быть лишь реакцией на белую провокацию, а сами мы — лишь вялые марионеточные менестрели, чьи ниточки дергают всемогущие белые». Таким образом черные освобождаются от всякой нужды брать на себя ответственность за свои действия и собственное будущее. Их заставляют признать, что права и свободы не даны им от рождения, а дарованы белым истеблишментом.

«Ответ для черных — не в том, чтобы определять себя так, какими нас видят окружающие. Мы должны понять, что ключ к расширению наших возможностей и неотъемлемому праву претендовать на свободу — мы сами», — горячо пишет Айдже.

Советский корабль на службе ВМФ США

Американский Forbes вышел с небольшой статьей о корабле ВМС США, обладающем примечательной историей. Обычно военные корабли стране первого мира и тем более США строятся на американских верфях, однако есть одно примечательное исключение. Недавно американское транспортное командование показало в своем официальном аккаунте в Твиттере военный корабль, находящийся в настоящее время в составе ВМС США, который построен в СССР.

«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей, — пишет издание, — У данного судна уникальная история, потому что оно было построено во времена холодной войны в СССР, то есть, по ту сторону железного занавеса». Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

Судно приписано к той части ВМФ, которая находится в распоряжении командования морских перевозок. Это подразделение ВМФ играет чрезвычайно важную роль, доставляя войска и боевую технику к местам ведения боевых действий. «Капрал Рой Уит» входит в число 17 тяжелых транспортных судов из состава командования морских перевозок.

Судно заложили в 1987 году на Черноморском судостроительном заводе в украинском городе Николаеве. Оно стало четвертым и последним судном типа «Капитан Смирнов» проекта №1609. Согласно советской классификации, это было судно «атлантического» типа, способное преодолевать большие расстояния в штормовых водах. Судно было спущено на воду под названием «Владимир Васляев» и работало в составе Черноморского морского пароходства. В 1980-е годы это была самая крупная судоходная компания в мире.

Через несколько лет после распада Советского Союза ВМС США в 1997 году приобрели это судно на коммерческом рынке. Оно было переделано, и в 2003 году вошло в состав командования морских перевозок, осуществляя переброску войск и грузов. Некоторые другие суда этого командования тоже были построены за рубежом, а потом куплены для нужд ВМС США, но «Капрал Рой Уит» было единственным судном из состава КМП, построенным в СССР. «В целом место постройки судна не имеет никакого значения, — пишет издание, — Но это факт истории, показывающий, что корабли порой живут дольше, чем политика стран, где они появились на свет».