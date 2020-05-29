Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 16:00 29 мая в мире насчитывается свыше 5,8 млн зараженных COVID-19. Свыше 360 тыс. из них умерло

Лидером по количеству инфицированных COVID-19 остаются США. Там количество зараженных превысило 1,7 млн человек. Следом идет Бразилия с более чем 438 тыс. зараженных, потом — Россия с более чем 387 тыс. зараженных, потом — Великобритания с более чем 270 тыс. инфицированных. Замыкает пятерку Испания с более чем 237 тыс. зараженных. Зашел в храм и остался без головы. Индиец поплатился жизнью ради победы над коронавирусом © AP, Prabhjot Gill

Больше всего от инфекции умерло в США — свыше 101 тыс. человек. Затем идет Великобритания с более чем 37 тыс. умерших, после — Италия с более чем 33 тыс. умерших, затем — Франция с более чем 28 тыс. умерших и Испания с более чем 27 тыс. умерших.

При этом в последнее время увеличивается количество зараженных и умерших в Бразилии. В целом в мире высказываются опасения, что именно Южная Америка и Африка могут стать регионами, наиболее сильно пострадавшими от COVID-19.

Обстановка на Украине

На Украине на сегодняшний момент насчитывается всего 22 811 зараженных. Из них вылечилось 8934 человека, а умерло 679 человек.

Наихудшая обстановка с COVID-19 в стране в Черновицкой области: там 3259 зараженных. Следом идет Киев с 2849 зараженных, а замыкает тройку Ровенская область с 1628 зараженных.

За прошедшие сутки в одних лишь Вооруженных силах Украины зафиксировали 23 новых случая заражения COVID-19. В целом на настоящий момент в ВСУ болеют COVID-19 90 человек. «Это больше чем болезнь». Лукашенко объяснил, что такое пандемия коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В то же время, Украина начинает потихоньку открывать популярные туристические объекты для посещения. Так, 1 июня будет открыта для посещения зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на странице в Facebook.

На территории Чернобыльской зоны будут действовать следующие карантинные меры: проверка температуры у туристов, обязательное наличие средств индивидуальной защиты (маски/респираторы, одноразовые перчатки, средства дезинфекции), соблюдение дистанции в 1,5 м между туристами.

«К посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП «Дитятки» будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний — вся группа не будет допущена в зону отчуждения», — говорится в сообщении.

При этом на территории Чернобыльской зоны будет действовать единственный туристический маршрут, рассчитанный на один день: село Залесье — Чернобыль — Припять — «Чернобыль-2» — село Копачи — смотровая площадка ЧАЭС.

«Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек», — добавили в пресс-службе.

Дата 1 июня указана в комментариях к этой записи сотрудником ГАЗО.

Обстановка в России

В России по состоянию на 16:00 29 мая всего зарегистрировано 387 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерло 4374 человека. За весь период выписано по выздоровлению 159 257 человек. Украина будет встречать вторую волну коронавируса с новой стратегией © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Москве. Там за сутки заразилось 2332 человека. Меньше всего за сутки зараженных в Ненецком АО и в Республике Алтай — по одному человеку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения COVID-19.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — заявил Мишустин.

Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что из-за пандемии коронавируса сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах.

«В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок», — указано в сообщении.

Кроме того, дополнительно для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на один год с погашением равными ежемесячными платежами.

Обстановка в мире

Южная Америка вызывает все больше озабоченности в мире в связи с пандемией COVID-19. Еще несколько дней назад глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что Латинская Америка уже опередила США и страны Европы по количеству новых случаев коронавируса в сутки.

Высокий уровень новых диагностированных случаев COVID-19 наблюдается в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа. При этом в регионе наступает зима, что может негативно сказаться на развитии болезни. Коронавирус в Европе: 750 млрд евро на борьбу с коронакризисом, слежка во Франции и Британии, Балканы открывают границы - но не для соседей © REUTERS, Favio Lo Scalzo/File Photo

За минувшие сутки по количеству новых заражений Бразилия обошла США. Там за минувшие сутки выявили свыше 26,4 тыс. новых зараженных. Количество умерших за сутки в Бразилии превысило тысячу человек. Всего же с начала эпидемии в этой стране от COVID-19 умерли свыше 26 тыс. человек.

При этом президент страны Жаир Болсонару столкнулся с критикой после того, как президент США Дональд Трамп запретил приезд в США иностранцев, побывавших в Бразилии. Причина — плачевная эпидемиологическая ситуация в этой стране. Болсонару припомнили его высказывания в поддержку американского лидера.

«Неужели Жаир Болсонару продолжит маршировать с американским флагом и сейчас?» — таким вопросом задалась парламентарий от Компартии Алиса Португал.

Кроме того, сейчас в Бразилии ведётся следствие из-за возможного вмешательства Болсонару в расследование полиции, касающееся его семьи. Страна находится на пороге масштабного политического кризиса.