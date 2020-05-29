Лидером по количеству инфицированных COVID-19 остаются США. Там количество зараженных превысило 1,7 млн человек. Следом идет Бразилия с более чем 438 тыс. зараженных, потом — Россия с более чем 387 тыс. зараженных, потом — Великобритания с более чем 270 тыс. инфицированных. Замыкает пятерку Испания с более чем 237 тыс. зараженных.
Больше всего от инфекции умерло в США — свыше 101 тыс. человек. Затем идет Великобритания с более чем 37 тыс. умерших, после — Италия с более чем 33 тыс. умерших, затем — Франция с более чем 28 тыс. умерших и Испания с более чем 27 тыс. умерших.
При этом в последнее время увеличивается количество зараженных и умерших в Бразилии. В целом в мире высказываются опасения, что именно Южная Америка и Африка могут стать регионами, наиболее сильно пострадавшими от COVID-19.
Обстановка на Украине
На Украине на сегодняшний момент насчитывается всего 22 811 зараженных. Из них вылечилось 8934 человека, а умерло 679 человек.
Наихудшая обстановка с COVID-19 в стране в Черновицкой области: там 3259 зараженных. Следом идет Киев с 2849 зараженных, а замыкает тройку Ровенская область с 1628 зараженных.
За прошедшие сутки в одних лишь Вооруженных силах Украины зафиксировали 23 новых случая заражения COVID-19. В целом на настоящий момент в ВСУ болеют COVID-19 90 человек.
В то же время, Украина начинает потихоньку открывать популярные туристические объекты для посещения. Так, 1 июня будет открыта для посещения зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на странице в Facebook.
На территории Чернобыльской зоны будут действовать следующие карантинные меры: проверка температуры у туристов, обязательное наличие средств индивидуальной защиты (маски/респираторы, одноразовые перчатки, средства дезинфекции), соблюдение дистанции в 1,5 м между туристами.
«К посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП «Дитятки» будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний — вся группа не будет допущена в зону отчуждения», — говорится в сообщении.
При этом на территории Чернобыльской зоны будет действовать единственный туристический маршрут, рассчитанный на один день: село Залесье — Чернобыль — Припять — «Чернобыль-2» — село Копачи — смотровая площадка ЧАЭС.
«Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек», — добавили в пресс-службе.
Дата 1 июня указана в комментариях к этой записи сотрудником ГАЗО.
Обстановка в России
В России по состоянию на 16:00 29 мая всего зарегистрировано 387 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерло 4374 человека. За весь период выписано по выздоровлению 159 257 человек.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Москве. Там за сутки заразилось 2332 человека. Меньше всего за сутки зараженных в Ненецком АО и в Республике Алтай — по одному человеку.
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения COVID-19.
«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — заявил Мишустин.
Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.
В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что из-за пандемии коронавируса сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах.
«В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок», — указано в сообщении.
Кроме того, дополнительно для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на один год с погашением равными ежемесячными платежами.
Обстановка в мире
Южная Америка вызывает все больше озабоченности в мире в связи с пандемией COVID-19. Еще несколько дней назад глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что Латинская Америка уже опередила США и страны Европы по количеству новых случаев коронавируса в сутки.
Высокий уровень новых диагностированных случаев COVID-19 наблюдается в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа. При этом в регионе наступает зима, что может негативно сказаться на развитии болезни.
За минувшие сутки по количеству новых заражений Бразилия обошла США. Там за минувшие сутки выявили свыше 26,4 тыс. новых зараженных. Количество умерших за сутки в Бразилии превысило тысячу человек. Всего же с начала эпидемии в этой стране от COVID-19 умерли свыше 26 тыс. человек.
При этом президент страны Жаир Болсонару столкнулся с критикой после того, как президент США Дональд Трамп запретил приезд в США иностранцев, побывавших в Бразилии. Причина — плачевная эпидемиологическая ситуация в этой стране. Болсонару припомнили его высказывания в поддержку американского лидера.
«Неужели Жаир Болсонару продолжит маршировать с американским флагом и сейчас?» — таким вопросом задалась парламентарий от Компартии Алиса Португал.
Кроме того, сейчас в Бразилии ведётся следствие из-за возможного вмешательства Болсонару в расследование полиции, касающееся его семьи. Страна находится на пороге масштабного политического кризиса.