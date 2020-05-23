Нельзя сказать, что цены на нефть на текущей неделе стабильно росли, однако до пятницы, 22 мая, наблюдался скорее восходящий тренд.
По данным сайта banki.ru, стоимость «черного золота» марки Brent стартовала в понедельник 18 мая с $33,4 за баррель, в ночь на 19 мая был первый пик $35,66, после которого нефть опускалась во вторник до $34,31 за баррель. 20 и 21 мая продолжался рост до недельного максимума $36,67.
В пятницу, 22 мая, началось падение, которое завершилось в 10:00 мск ценой в $33,95 за баррель, после чего началось медленное восстановление. Торги в этот день завершились цифрами $35,34, что несколько выше показателей понедельника.
Как отмечают биржевые аналитики, в данный момент повышение нефти происходит в основном на позитивных новостях о сокращении добычи — как в рамках сделки ОПЕК+, так и вне ее.
США не дают нефти стабильно расти
Среди стран, не принимавших участие в соглашении, ведущую роль играют Соединенные Штаты, которые в 2019 году поставили рекорд по добыче нефти, 12,23 млн баррелей в сутки, выйдя на первое место в мире по добыче, опередив Россию (11,25 млн б/с) и Саудовскую Аравию.
В США к 20 мая добыча упала на 20% с пикового мартовского уровня и составило 2,3 млн б/с с пикового уровня марта в 13,24 млн б/с.
Это эквивалентно объему сокращения добычи нефти РФ и саудитами в рамках сделки ОПЕК+, сообщили аналитики компании Wood Mackenzie в пятницу. Напомним, и Россия, и Саудовская Аравия обязались сократить добычу в мае-июне на 2,5 млн б/с.
Данные о сокращении запасов нефти в США также усилили рост стоимости нефти, позитивно сказывались и сообщения об ослаблении карантинных мер рядом стран, что вызывало ожидания роста спроса на энергоносители.
Нисходящий же тренд в основном обусловлен нестабильностью в отношениях США и Китая, находящихся на грани торговой войны.
В частности, в пятницу инвесторы негативно восприняли сообщения о том, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, занимавшихся подготовкой и реализацией системы новых законов в Гонконге.
Таким образом, во многом именно санкционные войны, развязанные США, добавляют нестабильности на рынке нефти и мешают восстановлению цен на энергоносители. На этом фоне особенно вызывающе выглядят попытки США надавить на Венесуэлу.
Нефтяная война против Венесуэлы
После неудачной попытки вторжения в Венесуэлу отряда наемников под предводительством американского гражданина, целью которых по данным Каракаса была ликвидация президента страны Николаса Мадуро, Соединенные Штаты начали брать Венесуэлу в самую настоящую осаду.
ВМС США могут получить приказ препятствовать иранским нефтяным танкерам, направляющимся в Венесуэлу, сообщал Bloomberg 19 мая.
«Сегодня мы предупреждаем Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша об угрозе неизбежного применения военной силы США против иранских кораблей с топливом, направляющихся в Венесуэлу. Акт агрессии, закрепленный в международном праве», — заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вызвал швейцарского посла в Тегеране, который представляет интересы США в Иране, и заявил, что если Штаты будут препятствовать поставкам нефти в Венесуэлу, то Тегеран отреагирует немедленно и жестко.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сказал, что боевые корабли и авиация страны будут сопровождать иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне государства.
США также рассматривают возможность введения санкций против нефтяных компаний, сотрудничающих с Венесуэлой.
Речь идет не только о «Роснефти», под санкции могут попасть итальянская ENI, индийская Reliance и испанская Repsol, рассказал директор Совета национальной безопасности при Белом доме по делам Западного полушария Маурисио Клавера-Кароне.
Каракас в связи с этим намерен обратиться в Международный уголовный суд, так как считает подобные санкции преступлением.
«Новые угрозы санкций и признания со стороны представителей США, которые доказывают агрессию против Венесуэлы. Благодаря средствам от продажи нефти приобретаются лекарства, продукты питания для нашего народа. Препятствовать этому — преступление. Мы обратимся с этим в Международный уголовный суд», — сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Напомним, события развиваются на фоне пандемии коронавируса, которая привела к убыткам всех без исключения нефтяных компаний.
Потери нефтяников
Нефтяные компании в разных странах мира за первый квартал текущего года показали чистые убытки, вызванные обвалом цен на нефть и рецессией на фоне пандемии COVID-19, пишет «Интерфакс».
Крупнейшая американская нефтегазовая ExxonMobil впервые за три десятилетия завершила квартал с убытком в $610 млн против $2,35 млрд чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Норвежская Equinor в первом квартале показала убытки в $710 млн против прибыли в $1,71 млрд годом ранее. Итальянская Eni понесла убытки в €2,93 млрд против прибыли в €1,1 млрд, BP — в $628 млн (против прибыли в $2,095 млрд), испанская Repsol — в €487 млн против €608 млн прибыли.
Международные компании Saudi Aramco и Total сохранили положительные значения чистой прибыли, однако все равно понесли существенные потери. Прибыль Saudi Aramco упала в 1,3 раза — до $16,7 млрд, Total получила всего $34 млн прибыли по сравнению с $3 млрд годом ранее.
«Роснефть» впервые за долгое время отразила в отчете чистый убыток в 156 млрд рублей по сравнению с прибылью в 131 млрд рублей годом ранее. Это обусловлено ослаблением курса рубля и переоценкой валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли, рассказали в компании.
На этом фоне сокращаются инвестиции всех без исключения компаний в развитие отрасли — от 20 до 63%.
Европу «заливает» СПГ
На европейских биржах стоимость газа на этой неделе обвалилась. Стоимость «голубого топлива» в спотовых контрактах с поставкой на следующий день на голландской TTF 21 мая упала на 19% — с $45 до $34 за тысячу кубометров.
Как отмечает Интерфакс, в России такие цены на газ есть только в Ямало-Ненецком автономном округе, фактически это стоимость «на скважине».
В то же время на хабе в австрийском Баумгартене падение было не столь значительным, с $63 цена снизилась до $53 (15,8%).
Однако что австрийская, что голландская цена существенно ниже безубыточности любого поставщика газа, включая «Газпром», подсчитали аналитики «ВТБ Капитал».
По их мнению, такая ситуация вызвана какими-то временными техническими моментами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности платить за хранение.
Кроме того, это может быть связано с тем, что сжиженный природный газ владельцы продают себе в убыток, так как помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления, и им нужно срочно сбыть товар с простаивающих в портах Европы судов.
В связи с тем, что около 70% поставок «Газпрома» связаны со спотовыми продажами, аналитики ожидают, что компания сообщит о потере прибыли во втором квартале 2020 года, если картина на европейском газовом рынке останется прежней.
Это возможно, так как пандемия коронавируса привела к обвалу глобального спроса на сжиженный природный газ. На европейском рынке образовались существенные излишки.
Несмотря на это объем поставок СПГ на терминалы ЕС растет и в мае может выйти на второе место в истории, уступая только ноябрьскому максимуму 2019 года. В частности, к 20 мая прирост поставок на бельгийские терминалы составил 84%, а на французские — на 29%.
Приключения «Северного потока-2» в Германии
Не прошло и недели с тех пор, как Федеральное сетевое агентство Германии отказалось вывести «Северный поток — 2» из-под действия норм Газовой директивы ЕС, как 20 мая ведомство приняло прямо противоположное решение.
«Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года», — говорится в сообщении агентства.
Теперь от «Северного потока-2» в Германии не будут требовать использовать только половину мощностей трубопровода, обеспечения доступа к другой половине сторонних поставщиков, также на «Газпром» не будет действовать запрет на одновременное владение трубопроводом и газом, который по нему доставляется.
Как отмечает ряд европейских экспертов, любые сложности вокруг проекта приведут к подорожанию российского газа для европейцев, что повысит конкурентноспособность американского СПГ на рынке ЕС.
Поэтому изменение позиции немецкого ведомства выгодно не только ФРГ, но и всей Европе, которая будет обеспечена дешевым российским трубопроводным газом.
В связи с этим Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что «Северный поток 2» будет реализован.
«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», — сказал он 19 мая.
Официальные лица США ранее неоднократно заявляли, что остановят строительство «Северного потока — 2».
Газ и Бацька
На фоне падения стоимости нефти президент Белоруссии Александр Лукашенко давно пытается добиться от России скидок и на газ. Для этого он в частности решил закупать энергоносители у США. Белорусского президента за это на неделе похвалил глава Госдепа США Майк Помпео.
«На прошлой неделе США направили первые поставки нефти-сырца Белоруссии. Я ездил туда несколько месяцев назад и пообещал работать с ними над этим проектом, чтобы они меньше зависели от поставок нефти со стороны тех, кто видит мир несколько по-другому», — сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.
Он призвал другие страны следовать примеру Лукашенко и заключать сделки с США на поставку нефти и газа, но только при условии «уважения к правам собственности, принципам свободы предпринимательства и верховенства права».
Понятно, что для Штатов поставки энергоносителей не только бизнес, но и инструмент политического давления.
Точно так же ясно, что закупки нефти за пределами России для Лукашенко всего лишь пиар-акция для того чтобы вынудить Москву пойти на уступки: полностью обеспечить белорусские НПЗ нероссийской нефтью не представляется возможным как по ценовым параметрам, так и по возможностям доставки.
На прошлой неделе Лукашенко требовал от России «справедливую цену на газ», а на текущей на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потребовал снизить цены на транспортировку газа в содружестве.
«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», — сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что главным вопросом является принятие проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, фактически увязав этот вопрос с газовым.
Это типично для Лукашенко, который и вопросы интеграции с РФ в рамках Союзного государства увязывал со стоимостью нефти для белорусских предприятий.
Это негативно сказалось на интеграционных процессах Союзного государства, и, судя по всему, Лукашенко продолжит оказывать деструктивное воздействие на постсоветскую интеграцию и в рамках ЕАЭС.