Энергетика мира в результате почти повсеместного карантина и мирового экономического кризиса находится в нестабильном состоянии, обвал цен на сжиженный газ и медленный рост цен на нефть, попытки США военным вмешательством и теперь санкциями принудить к повиновению Венесуэлу говорят об очередном витке войны в энергетической сфере

Нельзя сказать, что цены на нефть на текущей неделе стабильно росли, однако до пятницы, 22 мая, наблюдался скорее восходящий тренд.

По данным сайта banki.ru, стоимость «черного золота» марки Brent стартовала в понедельник 18 мая с $33,4 за баррель, в ночь на 19 мая был первый пик $35,66, после которого нефть опускалась во вторник до $34,31 за баррель. 20 и 21 мая продолжался рост до недельного максимума $36,67.

В пятницу, 22 мая, началось падение, которое завершилось в 10:00 мск ценой в $33,95 за баррель, после чего началось медленное восстановление. Торги в этот день завершились цифрами $35,34, что несколько выше показателей понедельника.

Как отмечают биржевые аналитики, в данный момент повышение нефти происходит в основном на позитивных новостях о сокращении добычи — как в рамках сделки ОПЕК+, так и вне ее.

США не дают нефти стабильно расти

Среди стран, не принимавших участие в соглашении, ведущую роль играют Соединенные Штаты, которые в 2019 году поставили рекорд по добыче нефти, 12,23 млн баррелей в сутки, выйдя на первое место в мире по добыче, опередив Россию (11,25 млн б/с) и Саудовскую Аравию.

В США к 20 мая добыча упала на 20% с пикового мартовского уровня и составило 2,3 млн б/с с пикового уровня марта в 13,24 млн б/с.

Это эквивалентно объему сокращения добычи нефти РФ и саудитами в рамках сделки ОПЕК+, сообщили аналитики компании Wood Mackenzie в пятницу. Напомним, и Россия, и Саудовская Аравия обязались сократить добычу в мае-июне на 2,5 млн б/с.

Нефть: добыча резко сокращается, цены оттолкнулись от дна и пошли вверх © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Нисходящий же тренд в основном обусловлен нестабильностью в отношениях США и Китая, находящихся на грани торговой войны.

В частности, в пятницу инвесторы негативно восприняли сообщения о том, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, занимавшихся подготовкой и реализацией системы новых законов в Гонконге.

Таким образом, во многом именно санкционные войны, развязанные США, добавляют нестабильности на рынке нефти и мешают восстановлению цен на энергоносители. На этом фоне особенно вызывающе выглядят попытки США надавить на Венесуэлу.

Нефтяная война против Венесуэлы

После неудачной попытки вторжения в Венесуэлу отряда наемников под предводительством американского гражданина, целью которых по данным Каракаса была ликвидация президента страны Николаса Мадуро, Соединенные Штаты начали брать Венесуэлу в самую настоящую осаду.

ВМС США могут получить приказ препятствовать иранским нефтяным танкерам, направляющимся в Венесуэлу, сообщал Bloomberg 19 мая.

«Сегодня мы предупреждаем Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша об угрозе неизбежного применения военной силы США против иранских кораблей с топливом, направляющихся в Венесуэлу. Акт агрессии, закрепленный в международном праве», — заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вызвал швейцарского посла в Тегеране, который представляет интересы США в Иране, и заявил, что если Штаты будут препятствовать поставкам нефти в Венесуэлу, то Тегеран отреагирует немедленно и жестко.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сказал, что боевые корабли и авиация страны будут сопровождать иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне государства.

США также рассматривают возможность введения санкций против нефтяных компаний, сотрудничающих с Венесуэлой.

Речь идет не только о «Роснефти», под санкции могут попасть итальянская ENI, индийская Reliance и испанская Repsol, рассказал директор Совета национальной безопасности при Белом доме по делам Западного полушария Маурисио Клавера-Кароне.

Каракас в связи с этим намерен обратиться в Международный уголовный суд, так как считает подобные санкции преступлением.

«Новые угрозы санкций и признания со стороны представителей США, которые доказывают агрессию против Венесуэлы. Благодаря средствам от продажи нефти приобретаются лекарства, продукты питания для нашего народа. Препятствовать этому — преступление. Мы обратимся с этим в Международный уголовный суд», — сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Напомним, события развиваются на фоне пандемии коронавируса, которая привела к убыткам всех без исключения нефтяных компаний.

Потери нефтяников

Нефтяные компании в разных странах мира за первый квартал текущего года показали чистые убытки, вызванные обвалом цен на нефть и рецессией на фоне пандемии COVID-19, пишет «Интерфакс».

Крупнейшая американская нефтегазовая ExxonMobil впервые за три десятилетия завершила квартал с убытком в $610 млн против $2,35 млрд чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Норвежская Equinor в первом квартале показала убытки в $710 млн против прибыли в $1,71 млрд годом ранее. Итальянская Eni понесла убытки в €2,93 млрд против прибыли в €1,1 млрд, BP — в $628 млн (против прибыли в $2,095 млрд), испанская Repsol — в €487 млн против €608 млн прибыли.

Международные компании Saudi Aramco и Total сохранили положительные значения чистой прибыли, однако все равно понесли существенные потери. Прибыль Saudi Aramco упала в 1,3 раза — до $16,7 млрд, Total получила всего $34 млн прибыли по сравнению с $3 млрд годом ранее.

«Роснефть» впервые за долгое время отразила в отчете чистый убыток в 156 млрд рублей по сравнению с прибылью в 131 млрд рублей годом ранее. Это обусловлено ослаблением курса рубля и переоценкой валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли, рассказали в компании.

На этом фоне сокращаются инвестиции всех без исключения компаний в развитие отрасли — от 20 до 63%.

Европу «заливает» СПГ

На европейских биржах стоимость газа на этой неделе обвалилась. Стоимость «голубого топлива» в спотовых контрактах с поставкой на следующий день на голландской TTF 21 мая упала на 19% — с $45 до $34 за тысячу кубометров.

Как отмечает Интерфакс, в России такие цены на газ есть только в Ямало-Ненецком автономном округе, фактически это стоимость «на скважине».

В то же время на хабе в австрийском Баумгартене падение было не столь значительным, с $63 цена снизилась до $53 (15,8%).

Однако что австрийская, что голландская цена существенно ниже безубыточности любого поставщика газа, включая «Газпром», подсчитали аналитики «ВТБ Капитал».

По их мнению, такая ситуация вызвана какими-то временными техническими моментами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности платить за хранение.

Кроме того, это может быть связано с тем, что сжиженный природный газ владельцы продают себе в убыток, так как помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления, и им нужно срочно сбыть товар с простаивающих в портах Европы судов.

В связи с тем, что около 70% поставок «Газпрома» связаны со спотовыми продажами, аналитики ожидают, что компания сообщит о потере прибыли во втором квартале 2020 года, если картина на европейском газовом рынке останется прежней.

Это возможно, так как пандемия коронавируса привела к обвалу глобального спроса на сжиженный природный газ. На европейском рынке образовались существенные излишки.

Несмотря на это объем поставок СПГ на терминалы ЕС растет и в мае может выйти на второе место в истории, уступая только ноябрьскому максимуму 2019 года. В частности, к 20 мая прирост поставок на бельгийские терминалы составил 84%, а на французские — на 29%.

Приключения «Северного потока-2» в Германии

Не прошло и недели с тех пор, как Федеральное сетевое агентство Германии отказалось вывести «Северный поток — 2» из-под действия норм Газовой директивы ЕС, как 20 мая ведомство приняло прямо противоположное решение.

«Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года», — говорится в сообщении агентства.

Газовые игры продолжаются. Германия осложняет запуск «Северного потока-2», который всегда яро защищала © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Как отмечает ряд европейских экспертов, любые сложности вокруг проекта приведут к подорожанию российского газа для европейцев, что повысит конкурентноспособность американского СПГ на рынке ЕС.

Поэтому изменение позиции немецкого ведомства выгодно не только ФРГ, но и всей Европе, которая будет обеспечена дешевым российским трубопроводным газом.

В связи с этим Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что «Северный поток 2» будет реализован.

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», — сказал он 19 мая.

Официальные лица США ранее неоднократно заявляли, что остановят строительство «Северного потока — 2».

Газ и Бацька

На фоне падения стоимости нефти президент Белоруссии Александр Лукашенко давно пытается добиться от России скидок и на газ. Для этого он в частности решил закупать энергоносители у США. Белорусского президента за это на неделе похвалил глава Госдепа США Майк Помпео.

«На прошлой неделе США направили первые поставки нефти-сырца Белоруссии. Я ездил туда несколько месяцев назад и пообещал работать с ними над этим проектом, чтобы они меньше зависели от поставок нефти со стороны тех, кто видит мир несколько по-другому», — сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.

Он призвал другие страны следовать примеру Лукашенко и заключать сделки с США на поставку нефти и газа, но только при условии «уважения к правам собственности, принципам свободы предпринимательства и верховенства права».

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Точно так же ясно, что закупки нефти за пределами России для Лукашенко всего лишь пиар-акция для того чтобы вынудить Москву пойти на уступки: полностью обеспечить белорусские НПЗ нероссийской нефтью не представляется возможным как по ценовым параметрам, так и по возможностям доставки.

На прошлой неделе Лукашенко требовал от России «справедливую цену на газ», а на текущей на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потребовал снизить цены на транспортировку газа в содружестве.

«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что главным вопросом является принятие проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, фактически увязав этот вопрос с газовым.

Это типично для Лукашенко, который и вопросы интеграции с РФ в рамках Союзного государства увязывал со стоимостью нефти для белорусских предприятий.

Это негативно сказалось на интеграционных процессах Союзного государства, и, судя по всему, Лукашенко продолжит оказывать деструктивное воздействие на постсоветскую интеграцию и в рамках ЕАЭС.