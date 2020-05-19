В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения проведет независимую оценку реакции на распространение COVID-19, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее Австралия потребовала расследовать причины распространения этой инфекции

В понедельник, 18 мая, генеральный директор ВОЗ Тедос Аданом Гебрейесус на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что его организация проведет независимую оценку реакции стран на распространение COVID-19.

«В самое ближайшее время я инициирую независимую оценку с целью выяснить, извлечены ли уроки из ситуации с пандемией», — заявил он.

Кроме того, он отметил, что Всемирная организация здравоохранения подготовит для стран рекомендации по ответным мерам на пандемию.

Ранее, на открытии ассамблеи, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал страны поддержать ВОЗ. Более 120 стран хотят знать всю правду о коронавирусе. Почему США и Китай молчат? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Необходимо содействовать усилению роли ВОЗ, способствовать тому, чтобы она вносила важный вклад в борьбу с пандемией. Наступил ключевой этап, и поддержка деятельности ВОЗ — это помощь международному сотрудничеству, которое осуществляется в данном направлении, содействие мерам, направленным на спасение человеческих жизней. Китай призывает усилить политическое и финансовое содействие данной организации», — отметил Си Цзиньпин, подчеркнув при этом, что Китай своевременно информировал мир о коронавирусной инфекции.

Уже после слов Гебрейесуса о независимой оценке со стороны ВОЗ Китай поддержал эту инициативу. При этом Си подчеркнул, что расследование должно начаться после завершения пандемии.

В то же время ряд государств, среди которых и Австралия, требовали не только провести расследование по поводу реакции стран на распространение COVID-19, но и выяснить причины распространения коронавирусной инфекции.

Еще 19 апреля министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса. А позже Австралия вместе с ЕС обнародовали резолюцию, призывающую провести расследование происхождения коронавируса. К резолюции присоединилось около 120 государств.

Примечательно, что изначально резолюцию не поддержал не только Китай, но и США, ранее выступавшие с обвинениями в адрес Пекина. Причиной этого может быть экономика.

Экономика обвинений

Австралии дорого обошлась ее позиция по коронавирусу. Так, с 12 мая Китай приостановил импорт говядины с четырех австралийских скотобоен, на которые приходится 35% экспорта австралийской говядины в Китай. В результате акции крупнейшей на пятом континенте Австралийской сельскохозяйственной компании упали на 5,6%. Акции компании Elders Ltd., которая помогает продавать и покупать скот в Австралии, Китае, Индонезии и Вьетнаме, упали на 6,9%.

При этом официальная позиция Китая состоит в том, что ограничения — не месть за австралийские требования расследовать возникновение COVID-19.

«Я не думаю, что вы должны принимать их как единое целое или делать какую-либо ошибочную политическую интерпретацию», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он заявил, что импорт говядины из Австралии Китай запретил для обеспечения здоровья потребителей в КНР. Чжао сослался на слова китайской таможни, которая установила, что товары, экспортируемые австралийскими компаниями, нарушают требования к инспекции и карантину. Успеть за 30 дней: Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ © REUTERS, Carlos Barria

В то же время министр торговли Австралии Саймон Бирмингем отметил, что формальной причиной остановки поставок были требования к маркировке и сертификации. При этом эти требования основаны на «технических проблемах, которые в некоторых случаях существуют более года», отметил Бирмингем.

Но это была лишь прелюдия. В понедельник, 18 мая, когда проходила сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Китай объявил о введении с 19 мая антидемпинговых и антидотационных пошлин в размере 80,5% на австралийский импорт ячменя.

Как отмечалось в заявлении Министерства торговли Китая, со всех компаний будут взиматься пошлины в размере 73,6% и антисубсидия в размере 6,9%.

С учётом того, что Австралия экспортирует ежегодно в Китай ячменя на сумму от $980 млн до $1,3 млрд, а заменить китайский рынок нечем, это очень болезненный удар.

«Австралия глубоко разочарована китайским решением обложить пошлинами австралийский ячмень», — заявил Бирмингем.

В общем, Австралии ее позиция обошлась крайне дорого. Однако у воздержания США от атаки на Китай могут быть и другие причины помимо экономических.

Выгадать момент

Президент США Дональд Трамп не доволен ВОЗ. Вечером 18 мая он обнародовал свое письмо к генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. В этом письме, занимающем четыре страницы, перечислены претензии к Всемирной организации здравоохранения.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

​Среди прочего Трамп обвинил ВОЗ в игнорировании сообщений о новой инфекции в Ухане в декабре 2019 года, а также в том, что организация не провела расследование данных, противоречащих официальной позиции Китая. Кроме того, американский президент обвинил ВОЗ в том, что организация знала о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения еще 30 декабря, но не сообщила миру информацию, переданную Тайванем и касающуюся возможности передачи коронавируса от человека к человеку. Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ в распространении неправдивой информации касательно коронавируса, покрывании Китая и двойных стандартах: поддержав закрытие границ между регионами в Китае, ВОЗ не одобрила закрытия границ США для прибывающих из Китая.

Также ВОЗ, по словам Трампа, не добилась от Китая разрешения на проведение международного расследования о происхождении вируса. Поэтому, напомнил Трамп, страны-члены организации приняли резолюцию, призывающую провести расследование реагирования самой ВОЗ на кризис.

В конце письма Трамп пригрозил ВОЗ, что в случае, если организация не улучшит свою работу и не проведет реформы в течение следующих 30 дней, США не только приостановят финансирование, но и выйдут из организации.

«Я не могу позволить, чтобы долларами американских налогоплательщиков продолжалось финансирование организации, которая в нынешнем состоянии явно не служит американским интересам», — подытожил Трамп в письме.

Примечательно, что упоминание Тайваня в письме не случайно: США добиваются присвоения Китайской Республике (таково официальное название Тайваня) статуса наблюдателя в ВОЗ. Отказ последней от такого шага 18 мая уже раскритиковали в США.

«Соединённые Штаты осуждают исключение Тайваня из Всемирной ассамблеи здравоохранения <…> Никто не спорит с тем, что Тайвань на сегодня предпринял одни из самых успешных действий по сдерживанию пандемии, несмотря на непосредственную близость к очагу вспышки в Ухане в Китае», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В общем, США нет смысла одобрять резолюцию о расследовании, если проводить расследование будет нереформированная ВОЗ, которую Вашингтон подозревает в потворстве Китаю. А вот воспользоваться ситуацией, чтобы надавить на ВОЗ с тем, чтобы организация стала более управляемой, — другое дело. Тем более что потом, заручившись поддержкой отреформированной ВОЗ, можно и «ударить» по Китаю.

Тут Соединённые Штаты довольно последовательны: сначала они готовят базу для атаки на Китай, укрепляют свои позиции. Все-таки одно дело, когда за обвинениями стоит лишь Вашингтон, а другое дело, когда Китай обвинит Всемирная организация здравоохранения.