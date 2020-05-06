Помимо очевидных проблем, с которыми столкнулись другие страны во время пандемии коронавируса, в Великобритании обострилась проблема продовольственной безопасности

Эпидемиологическая ситуация меняется с каждым днём. 5 мая в Европе сменился лидер по количеству смертей от коронавируса — Италию, которая на протяжении долгого времени была главным очагом инфекции в регионе, обошла Великобритания (и, соответственно, заняла второе место в мировом списке после США). В Соединённом королевстве от COVID-19 скончались 29 427 человек (всего заболевших 194 990). «Джонсон сделал такую же ставку и проиграл»: Золотарев о политике Лукашенко в условиях пандемии © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

Ещё в начале апреля, когда ситуация в Великобритании не была такой серьёзной, Институт метрик и оценки состояния здоровья, уполномоченный от Всемирной организации здравоохранения проводить исследования масштабов пандемии, рассчитал вероятную потребность в госпитализации и реанимационных кроватях и пришёл к выводу, что среди европейских стран наибольшее количество жертв к августу будет именно в королевстве — 66 314 летальных случаев к 4 августа.

Среди факторов, на которые опирались аналитики, — слишком позднее введение карантина, а именно 23 марта, когда диагноз подтвердили у 54 жителей (например, в Португалии такой режим начал действовать как только зафиксировали первого заболевшего), а также острая нехватка коек в больничных палатах и реанимациях.

Голод не тётка

В начале пандемии, когда никто не понимал, что будет дальше, люди скупали продукты и товары первой необходимости. Британцы не стали исключением. Торговые сети призывали не сгребать с прилавков всё подряд, потому что остальным покупателям не достанется ничего, а супермаркеты Tesco даже ввели ограничения на продажу антибактериального геля и спрея, влажных салфеток, макаронных изделий, ультрапастеризованного молока и овощных консервов — не больше 5 штук в одни руки.

При этом участились кражи продуктов из магазинов.

Постепенно паника спала, но страх голода остался. Британцы осознали, что цепочки поставок продовольствия могут прерваться в любой момент, ведь 85% овощей поставляются из зарубежа. В связи с этим многие жители страны спешно засеяли огороды или другие доступные участки. Сайт Королевского общества садоводов прежде никогда не видел такого количества посетителей на своём сайте, а фермеры — такого количества желающих приобрести домашних кур. И дело не в любви к пернатым, а в отсутствии яиц в магазинах. «Уже осенью есть будет нечего». Голод из-за коронавируса поразит многие страны — Корнилов © Александр Натрускин

«Мы начали выращивать картошку, овощи, зелень, которую можно обрезать, заготовки на зиму. Мы надеемся, что через полтора месяца перейдем на самообеспечение. Явно будут проблемы с поставками продуктов в супермаркеты, ведь рабочие мигранты не смогут приехать, сейчас карантин. Так что думаю, в конечном итоге через несколько недель будет дефицит. А у меня, надеюсь, всё будет хорошо», — сказала телеканалу Al Jazeera Хилари Пэвитт, которая ведёт подсобное хозяйство.

Действительно, отсутствие сезонных иммигрантов может привести к разорению ферм. По оценке телеканала NBC, если авиасообщение не будет восстановлено, дефицит рабочей силы в агропромышленном секторе Великобритании составит 80%, и восполнить его местными жителями не удастся.

«Каждый год на континент прибывают полные самолёты сезонных рабочих с постсоветской периферии, которые готовы делать то, на что британцы категорически не согласятся — пачкать руки. Долгий рабочий день, тяжёлые условия, но для них предложенная зарплата намного больше, чем на родине», — говорится в статье.

На призыв британских властей создать «Земледельческую армию», как во времена Второй мировой войны, откликнулись 36 тысяч человек, но в конечном итоге многие даже на собеседование не пришли, а из пришедших на работу взяли всего 100. Местные жители заинтересованы в стабильном, а не сезонном заработке. Фермеров волнует не только количество сотрудников, но и качество выполняемой работы теми, кто всё-таки приедет.

Проведённый в 2018 году эксперимент показал, что британцы собирали урожай в 10 раз медленнее, чем восточноевропейцы. В связи с этим в 2020 году хозяйства рискуют просто-напросто не успеть собрать всё, что вырастили.

Тем временем в Великобритании уже есть первые пострадавшие от продовольственного дефицита — полмиллиона школьников, которые остались без бесплатных школьных завтраков и обедов. Семьи, которым положены льготы, получают от правительства ваучеры на питание на период, пока закрыты учебные заведения, однако многие не смогли либо их скачать из интернета, либо обналичить в магазинах.

Всего, по информации Продовольственного фонда страны, 31% британских школьников, имеющих право на бесплатную еду, не получают никакой альтернативы. Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Молочные реки, кисельные берега

Парадокс ситуации в том, что пока тысячи жителей королевства голодают, многие фермеры вынуждены выбрасывать продукты и нести убытки.

На телеканале Al Jazeera вышел сюжет, в котором хозяин молочной фермы Робин Беттс показал, как выливает литры молока в канализацию из-за отсутствия спроса. Две трети от общего объёма молока, которые дают его коровами, идёт на оптовый рынок и переработку, но сейчас оптовые покупатели и заводы стали либо меньше платить, либо перенесли сроки оплаты. Например, гостиницы и вовсе сократили заказы до минимума. Однако фермеры не могут перекрывать вентиль — они всё равно должны доить коров.

В итоге в хозяйствах молоко остаётся невостребованным, а в розничных магазинах по-прежнему продолжают его покупать. Подстроиться под новые реалии смогли немногие поставщики. Так, компания First Choice, которая сотрудничала с дорогими ресторанами, во время пандемии наладила систему доставки на дом: если в перый день было всего 20 заказов, теперь их 800-900 ежедневно.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас предупредил, что положение Великобритании в плане продовольствия могло бы быть намного хуже, если бы она вышла из единого рынка и таможенного союза ЕС до пандемии или реализовала бы Brexit без сделки. После долгих и сложных переговоров Лондон и Брюссель в 2019 году договорились, что развод будет проходить постепенно за счёт переходного периода.

Эпидемия коронавируса чётко указала каждой стране на систематические проблемы, которые власти игнорировали или просто не думали о риске их возникновения. После завершения пандемии политикам придётся хорошенько поработать над их устранением. Для Великобритании же это отличный шанс ещё раз оценить, готова ли она к самостоятельной жизни — вне Европейского союза и его рыночных механизмов, на которые многие годы могла рассчитывать.