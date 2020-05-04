По состоянию на 12:00 4 мая в мире зафиксировали больше 3,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 247,5 тыс. человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 1 млн 128 тыс. заболевших выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Первую позицию по количеству заболевших по-прежнему занимают США — в стране официально подтверждено больше 1,1 млн случаев заражения COVID-19. Свыше 67,6 тыс. пациентов скончались, более 180 тыс. выздоровели.

Вторую строчку занимает Испания: 217,4 тыс. случаев заражения, 25,2 тыс. смертей и 118,9 тыс. выздоровевших.

Далее идет Италия с 210,7 тыс. случаев; 28,8 тыс. погибли и 81,6 тыс. человек выздоровели.

Критической остаётся ситуация в Великобритании (187,8 тыс. заражений), Франции (168,9 тыс.) и Германии (165,6 тыс.)

Ситуация на Украине

За прошедшие сутки количество больных коронавирусом на Украине, по данным Минздрава, увеличилось еще на 418 человек. Таким образом, общее число больных составляет 12 331 человек, 303 из них умерли, выздоровели 1619 пациентов.

Лидером по количеству заболевших остаются Черновицкая область (1887), Киев (1 535) и Ивано-Франковская область (984).

Стоит отметить, что днем ранее с диагнозом «коронавирус» в украинские больницы поступило 502 человека.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В министерстве также отмечают, что выход из карантина начнется только после исследования опыта других стран, а также анализа количества зараженных по каждому региону отдельно.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге также прокомментировал ситуацию со смягчением карантина в Черкассах по решению мэра города.

«Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезнях, определено, что введение карантина на территории страны — это прерогатива исключительно Кабинета министров», — сказал министр.

В Вооруженных силах Украины коронавирус обнаружили еще у двоих военнослужащих — всего COVID-19 там болеют 48 военных. За время пандемии выздоровели 33 человека, двое скончались. На изоляции в настоящее время находятся 311 военнослужащих.

С 4 мая на Украине снова открываются консульства Польши — они будут выдавать визы украинцам, которые отправятся в страну на сельскохозяйственные или садовые работы, а также тем, кто занимается международными перевозками. Из-за карантина еще 14 марта все консульские зарубежные учреждения прекратили прием граждан.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 1356 человек, 18 095 выздоровели.

За последние сутки заболевание диагностировали у 10 581 россиянина.

Взлет или падение? Пандемия ввела в шок книготорговлю, но способствовала расцвету творчества © CC0, Pixabay Николай Брико считает, что эпидемиологическая ситуация в Москве достигла той стадии распространения, когда невозможно проследить связь случаев заражения. Это характеризует третью-четвертую фазу эпидемии по критериям ВОЗ, а это значит, что перелом ситуации, вероятно, уже близок.

В Минздраве полагают, что пика распространения заболевания Россия достигнет в ближайшие пару недель, а эпидемия может пойти на спад к июню. Снятие карантина будет поэтапным, а вот ношение масок — обязательным до появления вакцины.

Пока эпидемия все еще не отступает, россияне на карантине увлеклись алкогольными напитками. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, их потребление увеличилось на 2-3%. Он подчеркнул, что алкоголь ослабляет иммунитет, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям — обостряет хронические болезни.

Даже если россияне вернутся к обычной жизни и станут заражаться меньше, полной победы над коронавирусом не произойдёт, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, циркуляцию COVID-19 остановить невозможно и риски возобновления эпидемии остаются вне зависимости от принятых мер.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая совершили «ужасную ошибку» в ситуации с коронавирусом.

«Я думаю, что они [власти Китая] совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать [в КНР для проведения расследования], но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее словно пожар, и не смогли сделать это», — заявил Трамп.

Всемирная организация не в настроении. Что творится с ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Соединённых Штатах считает, что Китай умышленно скрыл данные о коронавирусе и его заразности, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Согласно докладу, почти весь январь КНР скрывала от ВОЗ информацию о степени заразности вируса, параллельно увеличив импорт средств защиты.

В Германии, где коронавирус за время пандемии диагностировали у 165,5 тыс. человек, перешли ко второму этапу ослабления карантина: разрешили работу музеев, выставок, зоопарков и ботанических садов, магазинов и торговых центров (в зависимости от площади). Жителям земли Саксония-Анхальт позволили собираться в группы до пяти человек на безопасном расстоянии. На территориях остальных 15 земель запрет на встречи более 2 человек пока сохраняется.

Карантинные меры также ослабляют в Италии: с 4 мая власти разрешили работу ресторанов и баров. При этом, все заведения будут работать только в режиме «на вынос». Сейчас, на втором этапе снятия карантина, возобновили работу строительные компании и производства.

Полностью отменить карантин и чрезвычайное положение решили власти Сербии: за последнее время в стране значительно снизился уровень заболеваемости COVID-19. Страна возобновит железнодорожное и автобусное сообщение на следующей неделе, а в конце мая разрешит коммерческие рейсы. Будут открыты торговые центры, рестораны и кафе, при этом большинство санитарных и медицинских мер по борьбе с пандемией сохранят.