По состоянию на 19:00 3 мая в мире зафиксировали более 3 миллионов 509,9 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 245,2 тысяч человек скончались, почти 1 миллион 133,7 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Coronavirus Monitor

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 3 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 162,4 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — свыше 67,5 тысяч (5,8%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано почти 245,6 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (25,1 тысяч) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где болеют более 209,3 тысяч человек. Из них умерли свыше 28,7 тысяч (13,7%) пациентов.

Великобритания по количеству смертей занимает третье место после США и Италии. Там выявлено почти 182,3 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых свыше 28,1 тысяч (15,4%) стали летальными.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает седьмое место в мире — 134 877. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 16 676 выздоровевших и 1 285 скончавшихся.

Гендиректор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава Сергей Бойцов не исключил, что на рост числа зараженных COVID-19 могло повлиять несоблюдение режима самоизоляции. В связи с этим он предложил ужесточить карантинные меры и ответственность за их нарушение.

Не исключает такого сценария и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, режим ограничений из-за пандемии можно будет ослабить после 12 мая в том случае, если граждане будут соблюдать его. В случае же нарушений карантин может быть ужесточен и продлен до июня.

А для отслеживания потенциальных нарушителей Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники, которые в период майских праздников будут проверять лесопарковые зоны Москвы и Московской области. В отношении пренебрегших режимом самоизоляции людей будут составляться протоколы об административном правонарушении.

Подобная проблема возникла в Крыму. По данным главы региона Сергея Аксенова, даже в период пандемии на полуостров продолжают пребывать туристы из других частей России, которые селятся в незарегистрированные частные мини-отели.

При этом самоизоляцию соблюдает и президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства сейчас работает в своей резиденции в Ново-Огарево «в почти изолированном режиме», при этом охрана его здоровья обеспечивается на максимально высоком уровне.

Что касается заболевшего премьер-министра Михаила Мишустина, то состояние его здоровья, по данным его пресс-секретаря, оценивается как «в целом нормальное».

А пока премьер остается под наблюдением врачей, правительство отменило введенный 4 марта мораторий на вывоз медицинских масок, респираторов и других медизделий. Тогда ряд регионов пожаловался на нехватку средств индивидуальной защиты. Сейчас же, по данным Минпромторга, производство масок достигло 8 миллионов штук в сутки.

Тем временем крупный бизнес из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получил отсрочку на 750 миллионов рублей. Всего, по данным ФНС, поступило около 800 заявлений. Запрошенная сумма не раскрывается.

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Получает дальнейшее развитие скандал со смягчениями карантина, на который пошли власти Черкасс. В поддержку мэра города выступил его львовский коллега Андрей Садовый, заявивший, что Анатолий Бондаренко, разрешив предпринимателям приступить к работе раньше обозначенного центральной властью времени, «выразил мнение общества».

К слову, предприниматели из Черкасс, в частности, принимали участие в акции против карантинных ограничений для бизнеса, которая состоялась сегодня на Майдане Независимости в Киеве.

«Это какой-то геноцид, а не карантин. Нам никто не дал никаких компенсаций. Если мы ориентируемся на европейские страны, то посмотрите, какие они получают компенсации от своих властей», — заявили участники акции.

По словам же главы Минздрава Максима Степанова, ослабления карантина раньше 11 мая ждать не приходится.

Ситуация в мире

Папа Римский Франциск объявил 14 мая всеобщим днем молитвы и поста за окончание пандемии COVID-19. По его мнению, нужно, чтобы «верующие всех религий воссоединились духовно в молитве, посте в обращении к Господу помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса».

Тем временем председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом. По его словам, вопрос не был согласован с советом министров страны, а также с министерствами и ведомствами.

Так, помощь у России попросил член президиума Драган Чович, а всего в президиум входят три человека. Сам Джаферович, например, считает, что в Боснии и Герцеговине достаточно собственных средств и страна должна опираться на свои ресурсы.

А в Грузии решили отменить массовые мероприятия с участием ветеранов. Мэрия Тбилиси в связи с пандемией коронавируса отменила концерт и торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны, которые были запланированы на 9 мая.

«Все мероприятия отменены. Мы не будем выводить ветеранов на улицу»,- заявили там.

Иной позиции придерживаются власти Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад Победы 9 Мая, несмотря на пандемию COVID-19, так как его проведения требуют граждане.

По его словам, на сегодняшний день в Белорусси «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». Президент также обратил внимание, что среди желающих посетить парад есть участники Великой Отечественной войны, которые «первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие».