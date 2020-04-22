После «коронакризиса» изменится структура мировой экономики, а на первый план в мире выйдет противостояние двух государств - США и Китая, прогнозируют политические эксперты

Пока человечество находится в лучшем случае лишь в середине пандемии коронавируса, и говорить об окончательной победе над вирусом или о том, каким будет посткоронавирусный мир, слишком рано.

Но уже понятно, что мир меняется. Государства сражаются с заболеванием и попутно ищут, кого обвинить в создании коронавируса. Целые общества готовятся жить в новой цифровой реальности, в которой требования безопасности грозят сильно потеснить личную свободу и частную жизнь. А простые люди привыкают к самоизоляции, учатся заново — но уже качественно и правильно! — мыть руки и переосмысляют собственные ценности.

Тем более в новой реальности многим придётся заново находить своё место в мире. Экономисты пока осторожно, но пугают цифрой в 9 триллионов долларов потерь мировой экономики. Решатся целые сферы и отрасли бизнеса. Цены на нефть обновляют исторические максимумы.

«Абсолютно уникальная ситуация». Эксперты о появлении коронавируса и его последствиях © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Пока же от пандемии пострадали все, говорит немецкий политолог Александр Рар. Правда, может оказаться, что экономически выиграет Китай, потому что сможет воспользоваться ситуацией и будет «всё скупать в Европе, вкладывая туда свои финансы».

Однако в конечном итоге, отмечает эксперт, китайцы могут проиграть, потому что Европа через время будет возвращать стратегические производства домой, чтобы не зависеть от Китая. Например, производство лекарств, которых сейчас очень не хватает.

«Страдает идеология экономики развлечений»

Сейчас уже можно констатировать, что с началом «коронакризиса» по всему миру стало больше психопатов, говорит российский политолог Сергей Михеев. Он связывает это с двумя причинами: информационной шумихой вокруг вируса и карантином/самоизоляцией.

«Человек, сидящий дома и подверженный этому шквалу информации, если ему не хватает достаточной силы воли, его психика начинает расшатываться», — пояснил Михеев.

Он отмечает, что уже развалились и будут разваливаться огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса — по всей планете. Сократится количество рабочих мест.

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Новый театр геополитического соперничества

Сегодня в мире идёт жесткая геополитическая борьба за то, кто лидер в борьбе с коронавирусом: Китай, Россия, Германия, Штаты. Об этом говорит украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Мы видим провалы Британии, мы видим провалы США, так что коронавирус создает новую площадку, новый фон или новый геополитический театр, на котором разворачиваются серьезные геополитические битвы за первенство или за лидерство в двадцать первом веке», — подчёркивает эксперт.

По его словам, «коронакризис», который обозначил новый театр геополитического соперничества, показал, что основная ось соперничества — это Китай и США.

«Теперь это стало открыто. Теперь это не приобретает такие эвфемистические или, скажем, мягкие формы торговых войн, борьбы национальных протекционизмов, конкурентных девальваций.

Он [кризис] фактически обозначил новую биополитическую битву двух мировых лидеров США и Китая, поэтому исход этой битвы будет зависеть от того, у кого и какая биополитика лучше», — заявил Карасёв.

Бортник: В пандемию США подвернулся инструмент давления на Китай © Facebook, Ruslan Bortnik

«Мир изменится, если изменятся государственные элиты»

Александр Рар описывает несколько сценариев мира будущего. Первый — «ничего не будет», то есть человечество выкарабкается и всё будет по-прежнему.

Но мир может и измениться, говорит эксперт.

«Когда на нашей памяти мир изменялся? После Первой Мировой войны, после Второй Мировой войны, после падения коммунизма. Почему? Потому что там изменились государственные элиты. Вот если сейчас произойдёт смена элит, то изменения возможны. Если их не будет, то всё останется, как и было. А именно элиты определяют политику», — сказал Рар.

Он надеется, что мировые элиты начнут сотрудничать. 21 сентября в Нью-Йорке в рамках ООН должны будут встретиться главы государств США, Китая, России, Франции, Германии. Может, они смогут договориться между собой, говорит политолог, сказать друг другу: «давайте прекратим конфликты, эти пропагандистские войны, давайте создавать мир заново, как это было, когда СССР, Америка и Британия договорились в Ялте в 1945 году».

Но пока это лишь оптимистический сценарий.