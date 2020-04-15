Владимир Зеленский опять радикально перекроил политический ландшафт Украины, отказавшись от услуг «соросят» и сделав ставку на «олигархический консенсус» и партнёрство во имя мира с Порошенко. Теперь встал закономерный вопрос – как это всё скормить избирателям?

Один из телеграм-каналов, близких в руководителю Офиса президента, так и пишет: «наш источник в ОП сообщил, что Офис Президента провел закрытую социологию рейтинга Президента и партии Слуга Народа после голосования за законопроект о рынке земли. Так Уровень поддержки Владимира Зеленского составил 39,4%, а партии Слуга Народа 27,3% от тех кто пошёл бы голосовать. Рейтинг партии власти продолжает падать, что вынуждает Офис Президента готовить новую стратегию» («правильнонаписание» у авторов этого канала традиционно хромает).

Старая стратегия

В общем-то даже независимо от процентов рейтингов что-то менять было нужно, поскольку старая стратегия совершенно устарела.

Вспомним, почему люди голосовали за Зеленского?

Во-первых, они хотели прекращения войны.

Мы неоднократно анализировали общественное мнение и в этой связи указывали — украинцы хотят не войны, а победы. Но так, чтобы не воевать. У Зеленского шансов удовлетворить потребности избирателей не было — они сами не понимали, чего хотели.

Тем не менее, Зеленский упорно изображал переговорный процесс (и даже сейчас декларирует готовность его продолжать), но фактически тут уже всё заморожено. Фактически реализуется стратегия Порошенко: «ни войны, ни мира, но стрелять будем».

Во-вторых, от него ждали борьбы с коррупцией и прямой уголовщиной прежнего режима.

Как тут обстоят дела, все знают. Никаких подвижек нет. Даже явного убийцу Стерненко посадить не судьба, несмотря даже на то, что был заменён генеральный прокурор.

Особенно показательна история с Татьяной Черновол. Сначала в её отношении вдруг возбудили дело по совершенно надуманной статье: убийство инженера Захарова в офисе Партии регионов осуществлялось не ею одной, и доказать злой умысел тут будет крайне тяжело — скорее всего она вообще не знала, что в здании кто-то есть. Потом, когда она распустила слух о своём возможном аресте, ГБР чуть ли не начало перед ней униженно извиняться… Суд вообще не стал избирать ей меру пресечения (на минуточку речь идёт о подозрении в умышленном убийстве). Такое впечатление, что кампания была согласована с партнёрами, и её цель — протащить Черновол в Раду.

В-третьих, прекратить пропаганду.

На некоторое время пропаганда действительно была ослаблена, но уже осенью прошлого года было замечено, что публичные выступления Владимира Александровича (особенно — зарубежные) как под копирку списаны с выступлений Петра Алексеевича. Ну а принятый секвестр бюджета наглядно показывает, что прекращать тратить деньги на пропаганду никто не собирается.

В-четвёртых, восстановить права русского языка.

Зеленский подписал все языковые законы и никаких изменений никуда не внёс.

В-пятых, улучшить социально-экономическую ситуацию.

Тут, по большому счёту, шансов что-то реально улучшить не было просто потому, что и у президента, и у избирателей отсутствовало понимание, что нужно делать. Впрочем, можно было, например, несколько снизить коммунальные тарифы, что и было сделано, хотя и непоследовательно.

Но тут в дело вмешался МВФ, и социально-экономическая стратегия свелась к выходу из кризиса за счёт средств населения, у которого в условиях карантина их нет. Так что, похоже, образно говоря, проблему дефицита еды будут решать за счёт сокращения числа едоков.

Новая стратегия

В чём может состоять новая стратегия, не очень понятно. Старые пять пунктов в основном работать уже не будут, но переход на позиции Порошенко контрпродуктивен — просто опираясь на избирателей Никиты Потураева (если у него, конечно, есть избиратели), получить даже результат «Голоса» не получится.

К счастью для Зеленского, появилась новая тема, которая отодвинула в сторону все остальные.

Казалось бы, тема сугубо негативная и играть на ней — себе дороже (что показал опыт Юлии Тимошенко в 2009 году).

И, тем не менее, тут не всё так уж плохо.

Во-первых, на Украине не так много заболевших — 3 тысячи, это примерно в 100 раз ниже эпидемического порога (как правило, он составляет 3-5%, но в случае с особо опасными инфекциями ставят 1%). Да и смертность на Украине ниже, чем в странах Западной Европы (у нас ещё функционируют какие-то остатки советской медицины). Так что реальной угрозы массового вымирания от коронавируса на самом деле нет.

Во-вторых, народ при этом достаточно запуган и, как мы видели во время принятия закона о рынке земли, даже наиболее хулиганистые из них не осмелились протестовать — коронавируса боятся. Впрочем, в стране явочным порядком введён режим чрезвычайного положения. Управлять таким населением — одно удовольствие.

В-третьих, на коронавирус можно свалить всё что угодно. Например, ухудшение социально-экономической ситуации, которое уже последовало в силу принятых карантинных мер.

Так что напрашивается стратегия героической борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом власть на каких-то этапах может карантинные меры смягчать (что, скорее всего, будет предпринято летом), на каких-то этапах — усиливать (осенью-зимой — под предлогом «второй волны эпидемии», уже анонсированной Китаем). Но убираться карантин не будет. В общем, управляемый кризис как стиль государственного управления.

Другое дело, что рисков тут уж слишком много.

Прежде всего не факт, что существующая система государственного управления в принципе справится с работой в таких условиях. Она, конечно, показала исключительную прочность, но не в условиях фактического ЧП.

Особенно это касается ситуации в регионах и на микроуровне. Из отдельных населённых пунктов власть в условиях карантина уже фактически ушла. Её ещё, правда, не начали захватывать атаманы грицианы таврические, но до этого, кажется, уже недолго осталось… На уровне регионов тоже возникают вопросы — а зачем нужна власть, которая оставила регионы без средств даже на медицинские программы (это во время эпидемии-то!).

Ну и самое главное. Сейчас даже Италия и США, не самые бедные страны, опасаются возможности голода (в США, как оказалось, просто некому убирать урожай — там последние десятилетия этим занимались заробитчане из Мексики, которые сейчас на карантине). Про Украину и говорить страшно. Будут ли такими же послушными и боящимися коронавируса люди, оказавшиеся перед угрозой голода?

Однако, несмотря на все эти риски, никакой другой перспективной стратегии не просматривается. Правда, и этой стратегии по указанным выше причинам хватит максимум на год. А дальше-то что?