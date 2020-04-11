По состоянию на 12:30 11 апреля в мире зарегистрировали почти 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 102,8 тысячи людей, 377 тысяч полностью излечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На втором месте Испания, где заболевание диагностировали у 158,3 тысячи человек, 16 тысяч умерли.

Эпидемия продолжает бушевать в Италии: 147,5 тысячи случаев заражения, 18,8 тысячи смертей.

Критической ситуация также остается во Франции (почти 126 тысяч заболевших), в Германии (больше 122 тысяч), в Китае (83 тысячи), в Великобритании (74,6 тысячи), в Иране (больше 68 тысяч), в Турции (свыше 47 тысяч), в Бельгии (26,6 тысячи), в Швейцарии (24,5 тысячи), в Нидерландах (23,2 тысячи), в Канаде (больше 22 тысяч).

В остальных странах количество заболевших не превышает 20 тысяч человек.

Ситуация в России

За последние сутки в России зарегистрировали 1 тысячу 667 новых случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах. Общее число инфицированных выросло до 13 тысяч 584.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1 тысяча 30). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 152, в Санкт-Петербурге — на 80, в Нижегородской области — на 33, в Брянской области и Дагестане — по 26 новых пациентов с COVID-19, в Башкортостане — 25, в Татарстане — 23, в Ульяновской области — 22, в Курской — 21, в Рязанской — 17, в Ставропольском крае — 14, на Кубани и в Свердловской области — по 13.

Выздоровели от азиатского вируса 795 человек, умерли 94 человека.

Под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора, остаются 159 тысяч россиян, проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на коронавирусу.

В Роспотребнадзоре дали прогноз, что более тысячи россиян вылечатся от коронавируса к маю. Это связано с тем, что лечение большей части пациентов с коронавирусом занимает около двух недель.

В РФ зарегистрировали тест на определение антител к COVID-19. Он позволит выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против коронавируса.

Научно-производственный центр «Фармзащита» провел исследование, по итогам которого выяснилось, что препарат «Мефлохин» имеет хорошую противовирусную активность в отношении возбудителя COVID-19.

Китайское правительство сформировало бригаду медиков, которые отправились в Россию. Они будут помогать российским коллегам в борьбе со вспышкой опасного заболевания.

Мэр Москвы Сергей Собянин со следующей недели вводит пропускной режим. Сначала пропуска введут для поездок на работу, потом для поездок в других целях, наконец, если понадобится, на передвижение внутри района, уточнил градоначальник. Он отметил, что система будет носить заявительный характер.

Также власти Москвы и Подмосковья объявили о новых ограничениях: работа большинства компаний и городских служб будет прекращена. Ограничивается работа такси (поездки смогут совершать только водители с лицензией на перевозку), запрещается каршеринг. Строительство всех объектов, кроме медучреждений и транспортной инфраструктуры, замораживается. Пока эти ограничения будут действовать с 13 до 19 апреля.

В Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию уличных территорий: коммунальщики помоют дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Также тщательно обработают общественные туалеты, площади у многофункциональных центров, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Волонтеры будут доставлять освященные пасхи, куличи и яйца в Пасху пожилым прихожанам, находящимся в изоляции из-за карантина.

По словам ведущего российского инфекциониста, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, пандемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.

Украина и коронавирус

На Украине лабораторно подтвердили уже 2 тысячи 511 случаев коронавирусной болезни, 73 человека умерли.

Больше всего зараженных в Черновицкой области (409 человек), в Киеве (396 человек), Ивано-Франковской области (274), Тернопольской области (208), Винницкой (151), Киевской (149), Кировоградской (106), Ровенской (103) областях.

Два случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Николаевской области. Это мать и дочь — жители села Вороновка, которое находится под Вознесенском. Обе женщины работали в Польше и, когда была объявлена пандемия, вернулись домой. После возвращения почувствовались себя плохо и обратились в медучреждение, где был проведен анализ. Таким образом, теперь в стране нет ни одной области, где не зафиксированы случаи COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко встревожен динамикой распространения вируса в городе. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Также зафиксирован еще один летальный случай. Всего в столице 396 случаев заболевания COVID-19. Заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки (3, 11 и 15 лет), а также 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик.

По неутешительной статистике, оказавшиеся в полном одиночестве на карантине пожилые киевляне стали чаще сводить счеты с жизнью.

В столице на выходных увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал фейковой информацию о введении на территории Львова комендантского часа или любых других дополнительных ограничений.

В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий призвал жителей области в период с 13:00 субботы и до 6:00 понедельника воздержаться от пребывания на улице и в общественных местах. Правоохранители будут контролировать передвижение автотранспорта на границе Львовской области с субботы и до завершения карантина.

В Черновицкой области священник, который болеет коронавирусом, контактировал с 123 верующими и 4 священниками.

Коронавирус зафиксировали у 334 украинских медицинских работников.

Ситуация в мире

В США за последние сутки смертность от коронавируса превысила 2 тысячи человек, за все время в стране скончались 18,6 тысячи человек. По подсчетам, каждые две минуты в стране от этой болезни умирают три человека.

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man в штате Невада, который должен был пройти с 30 августа по 7 сентября, отменен.

Google и Apple пообещали совместно разработать технологию отслеживания контактов с больными COVID-19. Она позволит выявлять контакты с зараженными корнавирусной инфекцией COVID-19 и предупреждать обладателей устройств на iOS и Android о необходимости отправиться на 14-дневный карантин.

Правительство Испании рассматривает вопрос о том, чтобы не открывать границы для иностранного туризма в этот летний сезон из опасений второй волны заражений.

Турция уже объявила о введении 48-часового комендантского часа в 31 провинции, включая города Анкара и Стамбул. Запрет на выход из дома начал действовать с 00:00 часов 11 апреля по 00:00 часов 13 апреля.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица