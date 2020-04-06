К 16:00 6 апреля пандемия коронавируса поразила свыше 1 млн 286 тысяч человек в 183 странах мира. Количество умерших составляет более 70 тысяч человек, а порядка 270 тысяч пациентов выздоровели. Таковы данные Университета Джона Хопкинса (Миннесота, США), который отслеживает развитие пандемии в режиме реального времени

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 135 тысяч заболевших — это граждане Испании, где зарегистрировано 13 тысяч смертей. На две тысячи больше человек скончались в Италии, где, впрочем, общее число зараженных меньше, чем в Испании, — почти 129 тысяч.

За 100 тысяч показатели заболеваемости COVID-19 перевалили в Германии, где от вируса скончались 1,6 тысячи человек.

Ситуация в России

Согласно информации на сайте gisanddata.maps.arcgis.com, с 12:30 6 апреля ситуация по заболеваемости коронавирусом в России остается неизменной: всего 6343 заболевших, из которых 406 выздоровели, 47 умерли.

В то же время, согласно данным ресурса coronavirus-monitor.com, зараженных COVID-19 россиян на три человека больше (6346), скончавшихся — 51, а вылечившихся — 420.

С целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в стране Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить платные тестирования на коронавирус для всех желающих в Москве и Подмосковье, где зафиксировано наибольшее число заражений.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 6 апреля

Что касается средств индивидуальной защиты, то теперь медицинские маски, перчатки, респираторы и марлю, дефицит которых наблюдается во многих городах России, можно будет приобрести только в «организациях, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности».

При этом аптекам запретили устанавливать надбавку более 10 копеек за один товар. Наценка на каждом этапе торговой цепочки не должна превышать 10% от себестоимости товара. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, Россия возобновит рейсы для вывоза туристов на родину. При этом глава правительства призвал россиян подавать заявки на возвращение домой, только если они действительно хотят вернуться именно сейчас, потому что ранее многие просто не являлись на посадку и «самолеты летели домой буквально пустыми».

Ситуация на Украине

На Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом с 12:30 остается неизменной: 1319 заразившихся, 28 выздоровевших и 38 скончавшихся.

При этом объявленный в стране режим ЧС и ужесточенные с сегодняшнего дня карантинные меры сильно бьют по экономике Украины. Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, из-за карантина бюджет столицы теряет 1,6 миллиарда гривен (4,5 миллиарда рублей) ежемесячно.

Он также сообщил, что в связи с ограничительными мерами отпуск за свой счет взяли около полумиллиона киевлян. Причем, по данным градоначальника, это та категория людей, которые живут «от зарплаты до зарплаты», и сейчас они останутся без денег.

Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах. Это привело к тому, что во время карантина на Украине женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины — спать, заниматься спортом и употреблять алкоголь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 5 апреля © бюллетень

Согласно прогнозам экспертов, из-за связанного с эпидемией коронавируса закрытия границ Украина лишится десятков миллиардов долларов, которые поступали в бюджет от заробитчан.

Ситуация в мире

При этом перспектива подобных финансовых потерь грозит не только Украине, но и другим странам СНГ. Узбекистан, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Армения в условиях закрытых границ также могут потерять как минимум $30 миллиардов, которые ранее получали от уехавших на заработки граждан.

Тем временем в Сингапуре порядка 20 тысяч трудовых мигрантов были помещены на карантин. Из-за того, что большинство новых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в общежитиях, где проживают мигранты, они теперь обязаны соблюдать режим изоляции в своих комнатах в течение 14 дней.

При этом во всем мире продолжает расти уровень безработицы. Так, в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом в Израиле количество безработных увеличилось более, чем на 20%, — с 887 тысяч человек в марте до миллиона в апреле.

И сказывается коронавирус не только на экономической, но и на политической жизни стран. Например, в Польше вице-премьер, министр науки и высшего образования Ярослав Говин, который не согласился на проведение президентских выборов во время пандемии, подал заявление об отставке.

Стоит отметить, что за перенос назначенных на 10 мая президентских выборов выступают 72% жителей Польши, однако действующий президент Анджей Дуда изменять дату пока не планирует, надеясь, что к маю страна вернется к обычной жизни.

А в Ирландии премьер-министр Лео Варадкар принял решение откладывать свои обязанности главы правительства раз в неделю. Это связано с его желанием одну смену в неделю работать практикующим врачом, чтобы помогать согражданам во время борьбы с коронавирусом.

Тем временем другой премьер — глава британского правительства Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, — был госпитализирован вечером 5 апреля по рекомендации лечащего врача, в качестве меры предосторожности. По данным представителя политика, он находится в хорошем настроении и остается в больнице под наблюдением врачей.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица