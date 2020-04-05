По состоянию на 16:30 5 апреля в мире зафиксировано более 1 миллиона 219 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Около 66 тысяч человек умерли, свыше 253 тысяч заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США (311, 6 тыс. случаев заражения, 8,4 тыс. случаев смерти, 14,8 случаев выздоровления), Испания (130,7 случаев заражения, 12, 4 тыс. случаев смерти, и около 38 тыс. случая выздоровления) и Италия (124,6 тыс. зараженных, 15,3 тыс. умерших, 20, 9 тыс. выздоровевших).

По-прежнему очень тяжелой остаётся ситуация в Германии, Франции, Иране и Великобритании (от 96 до 58 тыс. инфицированных). Более 20 тыс. случаев заражения зафиксировано в Турции, Швейцарии, к ним приближаются Бельгия и Нидерланды. Также более 10 тыс. заболевших сегодня в Южной Корее, Бразилии, Австрии и Канаде.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на шестом месте с 82,9 тыс. заболевших, и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (77,2 тыс. поправившихся).

Ситуация на Украине. «Открытие рынка» и карантин по-одесски

На сегодняшний момент в стране зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 (плюс 26 заразившихся за сутки), из них 32 человека погибли, а 25 пациентов выздоровели. Наибольшее число зараженных было зафиксировано в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Если говорить о конкретных мерах предосторожности в регионах, то в Одессе перекрыли въезды на городские пляжи, а на дорогах, ведущих к морю, дежурят полицейские. По сообщениям местных СМИ, стражи порядка в частности задержали сотрудника кофейни, которая якобы работала на вынос.

Несмотря на действующий карантин, некоторые одесситы продолжают устраивать пикники в парках и ходят на море, но в целом нарушителей становится меньше. Чтобы штрафовать за нарушение карантина, одесская полиция должна получить разрешение городской и областной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Однако не обошлось в стране и без более явного нарушения мер предосторожности. В Первомайске Николаевской области открыли центральный рынок для посетителей, и там образовалась очередь в несколько сотен человек. В соцсетях пользователи отмечали, что посетители не соблюдали дистанцию, были проблемы с пропуском людей на территорию рынка.

Люди недоумевают, зачем вообще было проводить «этот цирк с открытием».

Ситуация в России. Зараженный депутат и прогнозы от властей

На сегодняшний момент в России зафиксировано 5389 случаев заболевания (658 новых случаев), 45 случаев смерти и 355 случаев выздоровления. Всего удалось провести около 700 тестов на наличие коронавируса.

Наиболее резонансным стало известие о том, что депутат Мосгордумы Евгений Ступин заражён коронавирусом, и сейчас он находится дома. Хотя ранее он сообщал, что его анализ показал отрицательный результат.

Парламентарий отметил, что находился дома и пропустил заседание Мосгордумы, потому что подозревал, что у него может быть коронавирус. Была температура, кашель и насморк. Депутат подозревает, что мог заразиться в общественном транспорте.

Если говорить об ограничениях в регионах, то губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина еще на семь дней — до 12 апреля, а РЖД временно отменили поезда в Калининград, следующие через Белоруссию и Литву.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, принятые российскими властями меры позволяют не допустить резкого роста числа зараженных. По её словам, сейчас россиянам крайне важно соблюдать режим самоизоляции — это поможет сдержать распространение COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что возникший из-за пандемии коронавируса кризис продолжится и в дальнейшем, и что к нему нужно быть готовым.

Остальной мир. Выдержит ли Белоруссия?

Политолог Марков: В Белоруссии очень сильное государство, и оно справится с вирусом © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Мезенцев и главный санитарный врач Наталья Жукова.

Как сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, Минск также ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса, которые должны быть доставлены до 17 апреля.

Несмотря на то, что в республике на сегодня зафиксировано 562 случая заражения, 8 случаев смерти и 53 случая выздоровления, президент Александр Лукашенко по-прежнему не вводит ограничительные меры.

Как заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков, решения президента Лукашенко очень резко отличаются и от российских, и от европейских мер, но они очень разумны и рациональны. По его словам, в Белоруссии, помимо всего прочего, выстроено очень сильное и эффективное государство, которое при необходимости может перейти к жестким мерам значительно быстрее и с меньшими издержками, чем Россия и Европа.

Эксперт считает, что белорусская экономика также справится с подобными вызовами, а в самый кризисный момент ей быстро помогут её мощные союзники Россия и Китай.

В то же время, добавил политолог, ситуация с пандемией показала слабость Союзного государства, поскольку в борьбе с пандемией Белоруссия и Россия действовали совершенно по разным траекториям, не согласовывали свои действия друг с другом, а только информировали о своих шагах. При этом он сомневается, что вирус приведёт к демонтажу этого объединения.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица