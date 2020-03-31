По состоянию на 16:30 31 марта в мире 802 556 заболевших COVID-19 (за сутки 17 840 новых случаев), 39 012 летальных исходов (+1229), излечились 172 319 человек

Главные очаги эпидемии не изменились — США (164 424 заболевших, 580 новых случаев, умерших 3174, в том числе 18 за последние сутки, 5507 выздоровевших), Италия (за сутки без изменений — 101 739 подтверждённых диагнозов и 11 591 смерть, выздоровели 14 620 пациентов), Испания (количество заболевших за сутки увеличилось на 6461, достигнув отметки 94 417, 8189 смертей, включая 473 за сутки, вылечились 19 259).

Ситуация в России

В России диагноз подтверждён у 2337 человек, только за сутки их количество выросло на 501. Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико считает, что показатель так сильно увеличился, потому что и в Москве, и в регионах диагностика стала лучше. Выросло и число летальных исходов — с 9 до 17. Излечился от инфекции 121 человек. Корнилов: Россия хочет помочь Украине в борьбе с коронавирусом, но Киев не готов

Ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией уже ввела половина регионов страны: режим полной самоизоляции для жителей всех возрастов действует в 37 регионах, включая Москву, самоизоляции для людей старше 65 лет или жителей отдельных районов — в 5, в Чеченской республике и вовсе жёсткий карантин (ограничены передвижение по республике и движение через её административные границы, в Грозный могут въезжать только местные жители, сотрудники государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций и СМИ, поставщики продовольственных товаров).

«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти со своей стороны тоже содействуют сдерживанию распространения эпидемии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения членам президиума координационного совета при правительстве страны: выделить из государственного бюджета средства для российских граждан, находящихся за границей, которые не могут вернуться домой и не имеют жилья в стране пребывания; наладить систему смс-уведомления людей о случаях нарушения ими условий карантина; обеспечить тюрьмы и СИЗО средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медоборудованием; перевести загсы на дистанционный режим работы; обеспечить в Москве соблюдение карантина с привлечением операторов связи и сервисов портала мэрии.

Большой ущерб от ограничительных мер несёт бизнес, тем не менее, в столице компании продолжают набирать сотрудников. На московской бирже труда появилось около 2000 новых вакансий, прежде всего требуются грузчики, курьеры, операторы кол-центров.

Ситуация на Украине

На Украине COVID-19 заболели 549 человек (за сутки 69 новых случаев), 13 пациентов скончались, 8 выздоровели.

Власти Киева, где ситуация самая сложная (107 подтверждённых диагнозов, за сутки 5 новых), ужесточили наказание за нарушение карантина, самоизоляции или обсервации: первое нарушение — штраф 17 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей), второе — 34 тысячи гривен, третье — уголовная ответственность. На брифинге в видеоформате мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан предоставлять информацию об известных им случаях заболевания людей, которые контактировали с потенциально больными.

По оценке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, карантинный режим может продлиться в стране минимум два месяца, то есть до середины мая. Как сообщает со ссылкой на источники в Офисе президента Telegram-канал «Резидент», власти прорабатывают вариант полного запрета празднования Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля, если количество заразившихся коронавирусом превысит 10 тысяч человек. Одесса и Сорос. Борьба за Украину перемещается в Жемчужину у моря © AFP, Fabrice COFFRINI

На онлайн-брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что тесты и медицинские средства поступают в страну ежедневно, но, несмотря на это, проблемы с защитными средствами в некоторых аптечных сетях есть. По его словам, борьба с коронавирусом ведётся по двум направлениям: инфраструктура для диагностики и лечения коронавируса, а также обеспечение обсервации тех, кто возвращается на Украину из-за рубежа. Всего на территории страны оборудован 61 объект (гостиницы, санатории) для приёма прибывших из-за границы, туда поставляются защитные очки, костюмы и маски. На селекторном совещании президента Украины Владимира Зеленского с членами правительства и государственных ведомств принято решение, что людям, доставленным в эти пункты, будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета, если результат отрицательный, то их отправят на самоизоляцию домой.

Пандемия, а точнее меры, которые пришлось ввести для сдерживания её распространения, уже серьёзно ударила по благосостоянию населения. Как показал опрос «Инфо Сапиенс», 60% украинцев понесли финансовые убытки с начала эпидемии, а 10% и вовсе потеряли работу.