У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен добиться проверки российских счетов Аллы Пугачевой. Об этом 20 апреля сообщило издание "Абзац"
Поводом послужили публикации СМИ о том, что проживающая за рубежом певица держит в банках РФ примерно 120 миллионов рублей. При этом еще и получает проценты по вкладам. Бородин расценил это как непозволительную ситуацию, с которой нужно разобраться. Дополнительным основанием для претензий стала аффилированность Пугачевой с супругом Максимом Галкиным*. "Мы напишем сегодня обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку: где деньги, как они расходуются, уходили они из страны или нет", - заявил руководитель ФПБК. По его словам, в ходе проверки средства певицы могут быть временно заморожены. Причем эти меры могут действовать вплоть до выяснения всех обстоятельств. Между тем, Алла Пугачева пытается активно избавляться от имуществе в России. Так, исполнительница недавно выставила на продажу квартиру в центре Москвы. За нее она просит 1,5 миллиарда рублей. * признан в России иностранным агентом.
Поводом послужили публикации СМИ о том, что проживающая за рубежом певица держит в банках РФ примерно 120 миллионов рублей. При этом еще и получает проценты по вкладам.
Бородин расценил это как непозволительную ситуацию, с которой нужно разобраться. Дополнительным основанием для претензий стала аффилированность Пугачевой с супругом Максимом Галкиным*.
"Мы напишем сегодня обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку: где деньги, как они расходуются, уходили они из страны или нет", - заявил руководитель ФПБК.
По его словам, в ходе проверки средства певицы могут быть временно заморожены. Причем эти меры могут действовать вплоть до выяснения всех обстоятельств.
Между тем, Алла Пугачева пытается активно избавляться от имуществе в России. Так, исполнительница недавно выставила на продажу квартиру в центре Москвы. За нее она просит 1,5 миллиарда рублей.
* признан в России иностранным агентом.