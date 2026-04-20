У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*

У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину* - 20.04.2026 Украина.ру

У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен добиться проверки российских счетов Аллы Пугачевой. Об этом 20 апреля сообщило издание "Абзац"

2026-04-20T19:01

2026-04-20T19:01

2026-04-20T19:01

Поводом послужили публикации СМИ о том, что проживающая за рубежом певица держит в банках РФ примерно 120 миллионов рублей. При этом еще и получает проценты по вкладам. Бородин расценил это как непозволительную ситуацию, с которой нужно разобраться. Дополнительным основанием для претензий стала аффилированность Пугачевой с супругом Максимом Галкиным*. "Мы напишем сегодня обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку: где деньги, как они расходуются, уходили они из страны или нет", - заявил руководитель ФПБК. По его словам, в ходе проверки средства певицы могут быть временно заморожены. Причем эти меры могут действовать вплоть до выяснения всех обстоятельств. Между тем, Алла Пугачева пытается активно избавляться от имуществе в России. Так, исполнительница недавно выставила на продажу квартиру в центре Москвы. За нее она просит 1,5 миллиарда рублей. * признан в России иностранным агентом.О последних событиях: Трамп анонсировал "кучу бомб", Украина ждёт заморозки. Новости к этому часу

россия

москва

новости, россия, москва, алла пугачева, андрей бородин