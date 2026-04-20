У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину* - 20.04.2026 Украина.ру
У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*
У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину* - 20.04.2026 Украина.ру
У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен добиться проверки российских счетов Аллы Пугачевой. Об этом 20 апреля сообщило издание "Абзац"
2026-04-20T19:01
2026-04-20T19:01
Поводом послужили публикации СМИ о том, что проживающая за рубежом певица держит в банках РФ примерно 120 миллионов рублей. При этом еще и получает проценты по вкладам. Бородин расценил это как непозволительную ситуацию, с которой нужно разобраться. Дополнительным основанием для претензий стала аффилированность Пугачевой с супругом Максимом Галкиным*. "Мы напишем сегодня обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку: где деньги, как они расходуются, уходили они из страны или нет", - заявил руководитель ФПБК. По его словам, в ходе проверки средства певицы могут быть временно заморожены. Причем эти меры могут действовать вплоть до выяснения всех обстоятельств. Между тем, Алла Пугачева пытается активно избавляться от имуществе в России. Так, исполнительница недавно выставила на продажу квартиру в центре Москвы. За нее она просит 1,5 миллиарда рублей. * признан в России иностранным агентом.
россия
москва
новости, россия, москва, алла пугачева, андрей бородин
Новости, Россия, Москва, Алла Пугачева, Андрей Бородин

У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*

19:01 20.04.2026
 
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен добиться проверки российских счетов Аллы Пугачевой. Об этом 20 апреля сообщило издание "Абзац"
Поводом послужили публикации СМИ о том, что проживающая за рубежом певица держит в банках РФ примерно 120 миллионов рублей. При этом еще и получает проценты по вкладам.
Бородин расценил это как непозволительную ситуацию, с которой нужно разобраться. Дополнительным основанием для претензий стала аффилированность Пугачевой с супругом Максимом Галкиным*.
"Мы напишем сегодня обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку: где деньги, как они расходуются, уходили они из страны или нет", - заявил руководитель ФПБК.
По его словам, в ходе проверки средства певицы могут быть временно заморожены. Причем эти меры могут действовать вплоть до выяснения всех обстоятельств.
Между тем, Алла Пугачева пытается активно избавляться от имуществе в России. Так, исполнительница недавно выставила на продажу квартиру в центре Москвы. За нее она просит 1,5 миллиарда рублей.
* признан в России иностранным агентом.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
