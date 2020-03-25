Во вторник, 24 марта, стало известно, что Борис Патон не будет баллотироваться на апрельских выборах президента Национальной академии наук Украины. Друзья, коллеги и ученики называют его светилом украинской науки, недоброжелатели - Кощеем Бессмертным за многолетнее руководство украинской академической наукой

«Он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля. Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ №36 от 29 января 2020 года. Однако из-за карантина это собрание может быть перенесено», — сообщило агентство «Украинские новости». Доктор наук из Китая получил на Украине срок за шпионаж © Андрей Лубенский

Официальная причина такого решения Патона неизвестна. Наиболее вероятная — возраст академика. В ноябре ему исполнился 101 год. Однако почтенный возраст не помешал Патону баллотироваться на пост президента Национальной академии наук в 2015 году, когда ему было 96 лет. Тогда Патона переизбрали. Вообще благодаря такому президенту НАН Украины поставила два рекорда: у нее был самый возрастной президент в мире, и одновременно этот президент возглавлял её дольше всего: Патон стал во главе Академии наук УССР еще в 1962 году и с тех пор бессменно был у руля украинской науки.

Новость о смене президента НАНУ вызовет у одной части научного и околонаучного вызовет опасение за то, каким путем пойдет украинская наука, а у другой — вызовет радость. Всё-таки президентство Патона нравилось не всем.

Светило и борец

Даже критики Патона признают заслуги 101-летнего академика. Патон — автор свыше 400 изобретений, более чем 1000 публикаций, из них — 20 монографий. Его научные интересы касаются сваривания. Эти процессы, благодаря изобретениям Патона, сегодня применяются даже в кардиохирургии.

Именно благодаря руководству Патона была создана новая область качественной металлургии — спецэлектрометаллургия, в которой используются электрошлаковый, плазмово-дуговой и электронно-лучевой переплавы.

О научных достижениях Патона можно написать не одну статью. Достаточно сказать, что его заслуги были признаны и на Украине, и во всем мире. А украинские политики назвали Патона одним из символов страны.

«Всю свою жизнь вы посвятили любимому делу, без устали работали для развития науки и на благо нашего государства, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути. Ваши впечатляющие научные достижения — бесценный вклад в отечественную и мировую науку. Ваш светлый ум, высокий профессионализм и жизненная мудрость — образец для будущих поколений. Без преувеличения, вы — гордость украинского государства, один из его символов», — говорилось в поздравлении академика со 101-летием, которое ему направил президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2019 года.

Зеленский пожелал Патону крепкого здоровья и жизненной энергии. Борис Патон. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк

«Пусть ваш богатый опыт, талант, самоотверженный подвижнический труд и неутомимое воодушевление еще много лет служат украинской науке и нашей стране», — писал украинский президент академику.

При этом самому академику удалось удерживать НАН от вовлеченности в политику и, пускай и не полностью, защищать академию от давления власть имущих. Всё-таки авторитет главы Академии наук во всем мире был настолько велик, что затевать серьезный конфликт с НАНУ политикам было себе дороже. Патона за рубежом знают и уважают. Поэтому некоторые украинские ученые новость о его грядущем уходе с поста президента академии восприняли с тревогой.

«Уходит человек-эпоха. Среди претендентов двое достаточно известных политиков: Владимир Семиноженко и Богдан Данилишин. Судя по всему, теперь академия наук будет больше вовлечена в политические игры», — отреагировал на новость об отставке Патона ученый-математик из Запорожья Сергей Чопоров.

Сам же Патон еще в 2018 году в интервью «Независимой газете» говорил, что ему не совсем удалось превратить НАНУ в орган, который руководит украинской наукой.

«Приходилось наступать и отступать. Есть определенные достижения, но многое не удалось. Трудно сказать, чего больше, чего меньше», — отмечал он.

При этом он признавал негативную роль бюрократизации науки, которая происходила по всему миру. Семиноженко привел удручающие данные о состоянии украинской науки и промышленности © semynozhenko.net | semynozhenko.net | Перейти в фотобанк

Сейчас недоброжелатели Патона рады — они жаждут перемен в украинской науке.

«Отречемся от старого мира»

Еще когда Патон праздновал свое 101-летие, некоторые украинские журналисты желали ему одного: поскорее уйти на пенсию.

«Сейчас на посту министра образования и науки находится человек более чем в три раза моложе Патона. А на посту президента — человек более чем вдвое моложе его. Если бы Патон так же в три или в два раза лучше справлялся с заданиями, которые перед ним стоят. Поэтому от себя могу пожелать Патону лишь одного — быстрее освободить серые стены президиума и наслаждаться заслуженным отдыхом на пенсии. Ради науки», — писала журналистка Любовь Величко у себя в Facebook.

Многие недоброжелатели академика утверждают, что тому давно пора на покой, а его место в президиуме НАНУ нужно освободить для более молодого ученого. Да и среди украинских ученых были сторонники такого подхода. Некоторые украинские СМИ и вовсе называли происходящее в НАНУ «академическим бардаком».

Теперь они могут ликовать. Однако их радость в скором времени может смениться печалью. И причина — в имуществе НАНУ. Дело в том, что имущество, а точнее — недвижимость Национальной академии наук Украины — весьма лакомый кусок. К примеру, обсерватория НАНУ находится в Киеве в национальном природном парке «Голосеевский» — неподалеку от правительственной больницы «Феофания». Это привлекательное место для застройщиков и желающих обладать «элитной недвижимостью». И это не говоря о помещениях академии в центре Киева.

Кроме того, НАНУ принадлежит ряд пансионатов, которые также весьма привлекательны с точки зрения их приватизации. В общем, есть чем поживиться.

Если новый президент НАНУ окажется слабой и зависимой фигурой, при нем академия может быть подвергнута не столько реформе, сколько значительному сокращению и урезанию ее полномочий, а также лишению имущества. Вряд ли это сильно поможет украинской науке, которая и так переживает кризис.