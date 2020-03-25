«Он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля. Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ №36 от 29 января 2020 года. Однако из-за карантина это собрание может быть перенесено», — сообщило агентство «Украинские новости».
Официальная причина такого решения Патона неизвестна. Наиболее вероятная — возраст академика. В ноябре ему исполнился 101 год. Однако почтенный возраст не помешал Патону баллотироваться на пост президента Национальной академии наук в 2015 году, когда ему было 96 лет. Тогда Патона переизбрали. Вообще благодаря такому президенту НАН Украины поставила два рекорда: у нее был самый возрастной президент в мире, и одновременно этот президент возглавлял её дольше всего: Патон стал во главе Академии наук УССР еще в 1962 году и с тех пор бессменно был у руля украинской науки.
Новость о смене президента НАНУ вызовет у одной части научного и околонаучного вызовет опасение за то, каким путем пойдет украинская наука, а у другой — вызовет радость. Всё-таки президентство Патона нравилось не всем.
Светило и борец
Даже критики Патона признают заслуги 101-летнего академика. Патон — автор свыше 400 изобретений, более чем 1000 публикаций, из них — 20 монографий. Его научные интересы касаются сваривания. Эти процессы, благодаря изобретениям Патона, сегодня применяются даже в кардиохирургии.
Именно благодаря руководству Патона была создана новая область качественной металлургии — спецэлектрометаллургия, в которой используются электрошлаковый, плазмово-дуговой и электронно-лучевой переплавы.
О научных достижениях Патона можно написать не одну статью. Достаточно сказать, что его заслуги были признаны и на Украине, и во всем мире. А украинские политики назвали Патона одним из символов страны.
«Всю свою жизнь вы посвятили любимому делу, без устали работали для развития науки и на благо нашего государства, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути. Ваши впечатляющие научные достижения — бесценный вклад в отечественную и мировую науку. Ваш светлый ум, высокий профессионализм и жизненная мудрость — образец для будущих поколений. Без преувеличения, вы — гордость украинского государства, один из его символов», — говорилось в поздравлении академика со 101-летием, которое ему направил президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2019 года.
Зеленский пожелал Патону крепкого здоровья и жизненной энергии.
«Пусть ваш богатый опыт, талант, самоотверженный подвижнический труд и неутомимое воодушевление еще много лет служат украинской науке и нашей стране», — писал украинский президент академику.
При этом самому академику удалось удерживать НАН от вовлеченности в политику и, пускай и не полностью, защищать академию от давления власть имущих. Всё-таки авторитет главы Академии наук во всем мире был настолько велик, что затевать серьезный конфликт с НАНУ политикам было себе дороже. Патона за рубежом знают и уважают. Поэтому некоторые украинские ученые новость о его грядущем уходе с поста президента академии восприняли с тревогой.
«Уходит человек-эпоха. Среди претендентов двое достаточно известных политиков: Владимир Семиноженко и Богдан Данилишин. Судя по всему, теперь академия наук будет больше вовлечена в политические игры», — отреагировал на новость об отставке Патона ученый-математик из Запорожья Сергей Чопоров.
Сам же Патон еще в 2018 году в интервью «Независимой газете» говорил, что ему не совсем удалось превратить НАНУ в орган, который руководит украинской наукой.
«Приходилось наступать и отступать. Есть определенные достижения, но многое не удалось. Трудно сказать, чего больше, чего меньше», — отмечал он.
При этом он признавал негативную роль бюрократизации науки, которая происходила по всему миру.
Сейчас недоброжелатели Патона рады — они жаждут перемен в украинской науке.
«Отречемся от старого мира»
Еще когда Патон праздновал свое 101-летие, некоторые украинские журналисты желали ему одного: поскорее уйти на пенсию.
«Сейчас на посту министра образования и науки находится человек более чем в три раза моложе Патона. А на посту президента — человек более чем вдвое моложе его. Если бы Патон так же в три или в два раза лучше справлялся с заданиями, которые перед ним стоят. Поэтому от себя могу пожелать Патону лишь одного — быстрее освободить серые стены президиума и наслаждаться заслуженным отдыхом на пенсии. Ради науки», — писала журналистка Любовь Величко у себя в Facebook.
Многие недоброжелатели академика утверждают, что тому давно пора на покой, а его место в президиуме НАНУ нужно освободить для более молодого ученого. Да и среди украинских ученых были сторонники такого подхода. Некоторые украинские СМИ и вовсе называли происходящее в НАНУ «академическим бардаком».
Теперь они могут ликовать. Однако их радость в скором времени может смениться печалью. И причина — в имуществе НАНУ. Дело в том, что имущество, а точнее — недвижимость Национальной академии наук Украины — весьма лакомый кусок. К примеру, обсерватория НАНУ находится в Киеве в национальном природном парке «Голосеевский» — неподалеку от правительственной больницы «Феофания». Это привлекательное место для застройщиков и желающих обладать «элитной недвижимостью». И это не говоря о помещениях академии в центре Киева.
Кроме того, НАНУ принадлежит ряд пансионатов, которые также весьма привлекательны с точки зрения их приватизации. В общем, есть чем поживиться.
Если новый президент НАНУ окажется слабой и зависимой фигурой, при нем академия может быть подвергнута не столько реформе, сколько значительному сокращению и урезанию ее полномочий, а также лишению имущества. Вряд ли это сильно поможет украинской науке, которая и так переживает кризис.