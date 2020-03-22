Издание Украина.ру подготовила обзор иностранной прессы, посвященный освещению опыта разных стран мира в борьбе с пандемией коронавируса, а также рассказу о ее последствиях, в том числе и в финансовой сфере

Слухи не менее опасны, чем коронавирус

Так ведущая баварская газета Süddeutsche Zeitung отмечает опасность распространения разного рода слухов об эпидемии коронавируса.

«Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро. В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом», — пишет издание. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом женщина, называющая себя "мамой Польди", утверждает в голосовом сообщении, что в Университетской клинике Вены было установлено, что ибупрофен повышает опасность тяжелого заболевания Covid-19.

«Еще больше людей слышат ложь и вводящие в заблуждения утверждения, которые распространяет о коронавирусе Дональд Трамп. На протяжении нескольких недель американский президент говорит, что держит все под контролем, что скоро не будет зараженных, а вакцина готова. Ничего из этого не соответствует действительности», — говорится в статье баварской газеты.

Некоторые слухи, пишет Süddeutsche Zeitung, распространяются со злым намерением: чтобы вызвать у людей чувство неуверенности, посеять расизм, продать сомнительные продукты или использовать страх перед коронавирусом с целью распространения компьютерных вирусов.

Смерть в итальянском Бергамо

От последствий заражения коронавирусом нигде в Италии не умирает так много людей, как в провинциях Бергамо и Брешиа на северо-востоке Ломбардии, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Перед больницами здесь установили палатки, в которых осуществляется распределение больных.

«Недавно в разговоре с газетой Corriere della Sera Кристиан Салароли, анестезиолог больницы им. Папы Иоанна XXIII в Бергамо, описал работу своей команды в такой палатке: "Мы принимаем решение в зависимости от возраста и общего состояния — как в любой военной ситуации. Если человеку от 80 до 95 лет и у него есть серьезные проблемы с дыханием из-за атипичной двусторонней пневмонии, мы резервируем немногие еще имеющиеся места в отделениях интенсивной терапии для пациентов, у которых больше шансов выжить. То же касается и случаев, когда у зараженного вирусом человека наблюдается недостаточность трех или более жизненно важных органов», — передает издание.

"Этих пациентов обычно направляют в отделения паллиативной помощи. Но на их последнем пути безнадежных больных никто не сопровождает: они по-прежнему должны оставаться в изоляции, родственникам не разрешается их посещать. А у перегруженного персонала, каждый день работающего сменами по 18 часов, нет ни сил, ни времени, чтобы соответствующим образом заботиться о больных в отделениях для умирающих".

"Для врачей и санитаров работа в изолированных отделениях интенсивной терапии — испытание. Надевая защитный костюм, очень плотно прилегающие защитные маски, перчатки и бахилы, они непрерывно проводят в изолированной зоне по 4-5 часов. В это время нельзя есть и пить, посещение туалета также необходимо отложить до того момента, как они покинут изолированную зону".

"По окончании смены защитные костюмы, маски и двойные перчатки необходимо снять и утилизировать согласно строгому протоколу. Раздевание всегда происходит вдвоем, чтобы избежать ошибок", — говорится в статье.

Южная Корея показывает пример

На фоне этих мрачных сообщений из Европы признаки надежды появились в Южной Корее, которая стала примером для подражания, сообщает американское издание Science.

Этой стране с 50-миллионным населением удалось существенно замедлить распространение инфекции. Сегодня там зафиксировали всего 74 новых случая заражения, тогда как на пике эпидемии 29 февраля их было 909. При этом южным корейцам не пришлось закрывать целые города и принимать иные самовластные меры, которые помогли Китаю взять эпидемию под контроль.

«Южная Корея демократическая республика, и мы считаем строгую изоляцию не самым разумным выбором», — говорит Ким У Чу (Kim Woo-Joo), работающий специалистом по инфекционным заболеваниям в Корейском университете.

Успех Южной Кореи может стать для других стран уроком и предупреждением: даже если количество заболевших уменьшилось, страна должна быть готова к новой вспышке, не сомневается Science.

«Достигнутый успех объясняется самой масштабной и хорошо организованной программой тестирования, а также мощными усилиями по изоляции заразившихся, поиску и отправке на карантин тех людей, с которыми они контактировали. Южная Корея взяла анализы у 270 с лишним тысяч человек. Это более 5 200 тестов на миллион жителей. Это самый высокий показатель в мире, за исключением крошечного Бахрейна, на что указывает вебсайт Worldometer. В США проведено 74 теста на миллион жителей, о чем сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний», — сообщает издание.

На фоне эпидемии финансисты отдают предпочтение наличным

Спустя два месяца кэш царит на глобальных рынках и в экономике, а хедж-фонд Далио Bridgewater Associates рухнул в 2020 году на 20%, сообщает американский журнал Forbes

Издание указывает, что бизнес и инвесторы ринулись в кэш, когда количество зарегистрированных в мире случаев Covid-19 перевалило за 140 000, и Всемирная организация здравоохранения объявила вирус пандемией.

«На фоне падения фондовых рынков инвесторы начали искать прибежища в кэше. На американские денежные рынки с прошлой среды притекли 87,6 миллиарда доллара, сообщает аналитическая компания Lipper. По данным Bank of America, на прошлой неделе инвесторы вложили в кэш 136,9 миллиарда долларов.

Американская банковская система вступила в коронавирусную пандемию в хорошей форме и сейчас намного устойчивее, чем во время финансового кризиса. В воскресенье ФРС решила поддержать финансовую систему, запустив программу количественного смягчения на 700 миллиардов долларов», — информирует своих читателей американский журнал.

Китай показывает пример

Китай объявил, что ему удалось остановить распространение коронавируса в первичном очаге — провинции Хубэй, пишет ливанская Al Mayadeen.

При этом он подчеркнул огромную роль информационных технологий и искусственного интеллекта в сдерживании эпидемии.

Китай зарекомендовал себя в качестве ведущего игрока на мировой экономической арене, однако после вспышки нового коронавируса оказалось, что это также информационная держава, обладающая прогрессивными, сложными устройствами и системами. Помимо прочего, страна преуспела в тестировании цифровой экономики, зависящей от большого объема данных и искусственного интеллекта, в области которого она планировала стать ведущей державой к 2030 году.

Арабская газета рассмотрела несколько факторов успеха. По ее мнению, это вера страны в технологии и анализ данных; опора на искусственный интеллект вместо человеческого; тщательный мониторинг перемещений и оповещений; культура китайского народа с точки зрения принятия технологий.