Самоубийство по собственному желанию. Галичина уходит под землю

Новообразование находится всего лишь в 150 метрах от еще большей пропасти, возникшей 30 сентября 2017 года. Там дыра еще шире и глубже — 300 метров. А склоны имеют угол 65 градусов, из-за чего до сих пор продолжают обваливаться. Если взглянуть на местность по Google-планете, можно увидеть лунный пейзаж.
Процесс погружения Галичины под землю идет, не прекращаясь. Причём далеко не в одном месте.
Гибель Солотвино
На самой границе с Румынией есть Солотвинский курорт, построенный на месте соляных шахт. Его основали в 60-х годах ХХ века для больных аллергией и астмой. Еще с римских времен здесь добывали соль. Сначала открытым, а при Австро-Венгрии-Польше-СССР закрытым способами.
На глубине 250 метров залегают больничные палаты с уникальным для легких климатом. До самого конца СССР, пока инфраструктуру поддерживало государство, всё здесь было в порядке. Но с наступлением независимости пошёл обратный отсчет. Шахты забросили, начались катастрофические провалы земной поверхности. Шахты вместе с больницами были затоплены.
В 2013 году Солотвино объявили зоной чрезвычайной ситуации государственного значения. Местное население раньше работало на шахтах и в обслуживании курортов. После закрытия предприятий люди остались не у дел. Единственным источником заработка стали рассольные озера и искусственные бассейны, где в обслуживании отдыхающих в летний период заняты около 40% жителей Солотвино. Остальные 60% разбежались кто-куда или просто спились. Проблема между тем никуда не делась.
Врагом соляных шахт была вода — грунтовая и из пограничной реки Тиса. Для её отвода построили целый лабиринт подземных галерей. Проникая в шахты, вода растворяет соль, образовывая рапу. Задача шахтного хозяйства — откачивать ее, что и делалось.
Зато для человека рапа полезна и приятна. Слава о подземных больницах и соленых озерах разлетелась по всему Советскому Союзу, ездили сюда и из братских социалистических стран. Количество отдыхающих росло, образовалась курортная зона, которую забросили после распада. Воду перестали откачивать, а на проблему закрыли глаза. Катастрофа была вопросом времени.
История умалчивает, кто пробурил скважину в болоте Черный Мочар. К ней приближались проходчики шахты №9, не зная о том, что их ждет. И однажды 60-метровая толща почв и породы над соляным заложением не выдержала собственного веса и провалилась в шахту вместе с дачными поселками.
Погружение на дно
Постепенно искусственные солёные озера поглотил карст. Приток воды в шахту превысил мощность насосов. Началось затопление подземной больницы, её пришлось эвакуировать. Брошенная шахта заполнилась рапой, которую в озера никто не перекачивал. Так что искусственные соленые водоемы начали возвращать свою естественную экологию. Вода опреснялась, в нее вернулась рыба.
Бизнес быстро освоил санаторные места, но с задачей справлялся на куда более низком техническом уровне. Коммерсанты просто строили обычные бассейны, куда закачивали рапу из затопленных шахт, а о том, что у них под ногами бушует стихийный ад, наши предприниматели даже не догадывались.
Однажды на месте бассейнов возник огромный кратер, который к тому же разрушил водоотводную галерею. Вода расширяла каньон, он достиг канализационного коллектора, и сточные воды поселка тоже пошли в шахту. Бизнес-проект окончательно похоронил новый провал, после чего деятельность шахты и подземной больницы стала невозможной.
На сегодня из всех курортных объектов в Солотвино остались только бассейны, из которых использованные рассолы сбрасывают в озера, в которых люди продолжают купаться. Но это не конец истории.
Из озер соленая грязная вода сгружается в пограничную Тису, что засаливает реку, из-за чего Венгрия угрожает Киеву международным арбитражем, который заведомо выиграет.
Что же предпринимает Украина? Ничего. В данный момент борется с коронавирусом и готовится к новым выборам. В любом случае Киев вообще не занимается проблемой чудовищной экологической катастрофы в регионе, граничащем с Румынией и Венгрией.
Катастрофа уже давно началась, и до конца еще далеко.
Каждый год 13 марта киевские власти возлагают венки к памятнику жертвам «Куренёвской катастрофы». В 1961 году в киевском районе Сырец на искусственном озере, наполненном водно-глинистой пульпой, случилась авария дамбы, и 700 000 литров смеси глины, песка и воды смели с лица земли район Куренёвка.
На примере этой техногенной катастрофы декоммунизаторы поучают, какой был плохой Советский Союз. Но вернёмся в сегодня. К началу этой истории.
Бери от жизни все
После киевского переворота 2013-14 годов в Солотвино никто ничего не делает. К экологическому аду добавился мусор, который местное население сбрасывает на берега озер. Там круглосуточно роются жители свалок — бомжи. Ситуация считается чрезвычайной, однако никто ничего не делает.
Стебник, где в минувшее воскресенье самозародилась дверь в подземное царство, также стоит на огромном месторождении калийных солей, которые кормят местное население. Здесь соль тоже боится влаги, поэтому земля под ногами и домами людей буквально тает, как лед весной. Но государство и тут ничего не делает, ибо Украиной сегодня управляет поколение тех, кого учила телевизионная реклама, внушавшая: «Бери от жизни все».
МЧС на тревожные обращения жителей ответило отпиской, мол, это не опасно. Когда миллион тонн земли упал ниже 50 метров, руководство области продолжает считать, что это не страшно.
В Стебнике живёт 20 000 человек, все шахтёры Стебницкого месторождения. Калиевую соль вывозили миллионами тонн. Пару лет назад, как на Куренёвке в Киеве в 1963 году, плотина, которая удерживала 5 миллионов тонн жидкого яда в хвостохранилищах, не выдержала давления и превратила ближайшую местность в место для игры в Фаллаут (компьютерная игра, в которой действие происходит в условиях постапокалипсиса).
Волна токсичных отходов дошла аж до Черного моря. В это трудно поверить, об этом не знает ни один Google, но факт налицо — Стебник умер. Жители на заработках. Движение на Трускавец из-за постоянно возникающих провалов перекрыли. Подземное царство ширится и зовёт: в домах постоянно трясутся кровати и мебель, звенит посуда. Земля ходит под местечком. Поговаривают, что от остановки комбината, оборудование которого вывезли, карстовые провалы, расширяясь, будут соединяться, и гигантский каньон проляжет до самого Трускавца.
Фаллаут
Итак, после остановки выработки калийной соли прекратились любые природоохранные мероприятия, поскольку нет предприятия — нет и бюджетных отчислений. 37 карстовых воронок покрывают территорию Стебницкого калийного месторождения. Бороться с провалами некому и не на что. Государству на всё это плевать.
Люди теряют дома — они просто разваливаются. Впрочем, ситуация куда хуже, чем кажется на первый взгляд. Ведь действие происходит в самом неблагополучном на Украине Карпатском регионе.
Тотальная вырубка карпатских лесов сдерживается только пропускной способностью европейских железных дорог, которые немного уже украинских. Все рассказы о том, что президент Украины запретил вырубку и экспорт, — вранье. Со станции «Черновцы» отправляют в Румынию сотни вагонов отборного кругляка ежедневно.
Не менее 300 вагонов в день следовало в Европу в конце первого месяца весны, тогда как раньше ограничивались одним эшелоном (50 вагонов) в неделю. Чтобы не тратить время на перестановку вагонов на другие колеса, на передаточной станции Вадул-Сирет Румыния построила огромные склады вдоль границы с Украиной и провела к ним железнодорожный путь с таким размером полотна между рельсами, как на Украине.
Теперь эшелоны с трупами карпатских деревьев без остановок направляются на склады в Дормонешты, которыми пользуется глобальная лесная компания «Швайцгоффер». Кстати, австрийское предприятие делало несколько попыток построить деревообрабатывающие заводы на Буковине, но, потерпев неудачу, расположило их в соседней Румынии. А схемы отправки украинского кругляка за границу стали значительно серее и хитрее. Через Черновцы отправляют лес в Румынию уже со всей территории западной Украины.
Мощностей железнодорожной станции не хватает. Составов так много, что приходится составлять несколько локомотивов.
С 21 ноября 2019 года на Украине начал действовать запрет на вырубку елово-буковых лесов на склонах Карпат. Это распоряжение Зеленского. Но и при Порошенко принимался аналогичный запрет, вотированный партией Ляшко. Запрет тогда приняли, но есть нюансы.
Закон в нынешнем виде только упрощает вырубку лесов Карпат. Документ изменил определение «сплошная рубка». Теперь, чтобы вырубка считалось не «сплошной», достаточно растянуть ее во времени на несколько лет. Также в законе появилось разрешение на сплошные рубки в высокогорных лесах, то есть выше 1100 метров над уровнем моря, если они повреждены. Также разрешили использовать в горах гусеничные тракторы, которые вредят почве. Что бы и при ком бы ни принимали, деньги решают все.
Катастрофа не останавливается.