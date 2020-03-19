Самоубийство по собственному желанию. Галичина уходит под землю

В воскресенье, 15 марта, во Львовской области около города Стебник средь бела дня земля буквально разверзлась, и на бывшем ровном месте образовался гигантский провал диаметром в 150 и глубиной в 100 метров. На это стоит взглянуть

Новообразование находится всего лишь в 150 метрах от еще большей пропасти, возникшей 30 сентября 2017 года. Там дыра еще шире и глубже — 300 метров. А склоны имеют угол 65 градусов, из-за чего до сих пор продолжают обваливаться. Если взглянуть на местность по Google-планете, можно увидеть лунный пейзаж.

Процесс погружения Галичины под землю идет, не прекращаясь. Причём далеко не в одном месте.

Гибель Солотвино

На самой границе с Румынией есть Солотвинский курорт, построенный на месте соляных шахт. Его основали в 60-х годах ХХ века для больных аллергией и астмой. Еще с римских времен здесь добывали соль. Сначала открытым, а при Австро-Венгрии-Польше-СССР закрытым способами.

На глубине 250 метров залегают больничные палаты с уникальным для легких климатом. До самого конца СССР, пока инфраструктуру поддерживало государство, всё здесь было в порядке. Но с наступлением независимости пошёл обратный отсчет. Шахты забросили, начались катастрофические провалы земной поверхности. Шахты вместе с больницами были затоплены.

В 2013 году Солотвино объявили зоной чрезвычайной ситуации государственного значения. Местное население раньше работало на шахтах и в обслуживании курортов. После закрытия предприятий люди остались не у дел. Единственным источником заработка стали рассольные озера и искусственные бассейны, где в обслуживании отдыхающих в летний период заняты около 40% жителей Солотвино. Остальные 60% разбежались кто-куда или просто спились. Проблема между тем никуда не делась.

Коррупция и экологическая катастрофа: как Украина превращается в пустыню © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Зато для человека рапа полезна и приятна. Слава о подземных больницах и соленых озерах разлетелась по всему Советскому Союзу, ездили сюда и из братских социалистических стран. Количество отдыхающих росло, образовалась курортная зона, которую забросили после распада. Воду перестали откачивать, а на проблему закрыли глаза. Катастрофа была вопросом времени.

История умалчивает, кто пробурил скважину в болоте Черный Мочар. К ней приближались проходчики шахты №9, не зная о том, что их ждет. И однажды 60-метровая толща почв и породы над соляным заложением не выдержала собственного веса и провалилась в шахту вместе с дачными поселками.

Погружение на дно

Постепенно искусственные солёные озера поглотил карст. Приток воды в шахту превысил мощность насосов. Началось затопление подземной больницы, её пришлось эвакуировать. Брошенная шахта заполнилась рапой, которую в озера никто не перекачивал. Так что искусственные соленые водоемы начали возвращать свою естественную экологию. Вода опреснялась, в нее вернулась рыба.

Бизнес быстро освоил санаторные места, но с задачей справлялся на куда более низком техническом уровне. Коммерсанты просто строили обычные бассейны, куда закачивали рапу из затопленных шахт, а о том, что у них под ногами бушует стихийный ад, наши предприниматели даже не догадывались.

Однажды на месте бассейнов возник огромный кратер, который к тому же разрушил водоотводную галерею. Вода расширяла каньон, он достиг канализационного коллектора, и сточные воды поселка тоже пошли в шахту. Бизнес-проект окончательно похоронил новый провал, после чего деятельность шахты и подземной больницы стала невозможной.

На сегодня из всех курортных объектов в Солотвино остались только бассейны, из которых использованные рассолы сбрасывают в озера, в которых люди продолжают купаться. Но это не конец истории.

Из озер соленая грязная вода сгружается в пограничную Тису, что засаливает реку, из-за чего Венгрия угрожает Киеву международным арбитражем, который заведомо выиграет.

Что же предпринимает Украина? Ничего. В данный момент борется с коронавирусом и готовится к новым выборам. В любом случае Киев вообще не занимается проблемой чудовищной экологической катастрофы в регионе, граничащем с Румынией и Венгрией.

Катастрофа уже давно началась, и до конца еще далеко.

Каждый год 13 марта киевские власти возлагают венки к памятнику жертвам «Куренёвской катастрофы». В 1961 году в киевском районе Сырец на искусственном озере, наполненном водно-глинистой пульпой, случилась авария дамбы, и 700 000 литров смеси глины, песка и воды смели с лица земли район Куренёвка.

На примере этой техногенной катастрофы декоммунизаторы поучают, какой был плохой Советский Союз. Но вернёмся в сегодня. К началу этой истории.

Бери от жизни все

После киевского переворота 2013-14 годов в Солотвино никто ничего не делает. К экологическому аду добавился мусор, который местное население сбрасывает на берега озер. Там круглосуточно роются жители свалок — бомжи. Ситуация считается чрезвычайной, однако никто ничего не делает.

Разрешающий запрет. Как поправки "Слуг народа" нивелируют закон о вырубке карпатских лесов © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

МЧС на тревожные обращения жителей ответило отпиской, мол, это не опасно. Когда миллион тонн земли упал ниже 50 метров, руководство области продолжает считать, что это не страшно.

В Стебнике живёт 20 000 человек, все шахтёры Стебницкого месторождения. Калиевую соль вывозили миллионами тонн. Пару лет назад, как на Куренёвке в Киеве в 1963 году, плотина, которая удерживала 5 миллионов тонн жидкого яда в хвостохранилищах, не выдержала давления и превратила ближайшую местность в место для игры в Фаллаут (компьютерная игра, в которой действие происходит в условиях постапокалипсиса).

Волна токсичных отходов дошла аж до Черного моря. В это трудно поверить, об этом не знает ни один Google, но факт налицо — Стебник умер. Жители на заработках. Движение на Трускавец из-за постоянно возникающих провалов перекрыли. Подземное царство ширится и зовёт: в домах постоянно трясутся кровати и мебель, звенит посуда. Земля ходит под местечком. Поговаривают, что от остановки комбината, оборудование которого вывезли, карстовые провалы, расширяясь, будут соединяться, и гигантский каньон проляжет до самого Трускавца.

Фаллаут

Итак, после остановки выработки калийной соли прекратились любые природоохранные мероприятия, поскольку нет предприятия — нет и бюджетных отчислений. 37 карстовых воронок покрывают территорию Стебницкого калийного месторождения. Бороться с провалами некому и не на что. Государству на всё это плевать.

Люди теряют дома — они просто разваливаются. Впрочем, ситуация куда хуже, чем кажется на первый взгляд. Ведь действие происходит в самом неблагополучном на Украине Карпатском регионе.

Тотальная вырубка карпатских лесов сдерживается только пропускной способностью европейских железных дорог, которые немного уже украинских. Все рассказы о том, что президент Украины запретил вырубку и экспорт, — вранье. Со станции «Черновцы» отправляют в Румынию сотни вагонов отборного кругляка ежедневно.

Не менее 300 вагонов в день следовало в Европу в конце первого месяца весны, тогда как раньше ограничивались одним эшелоном (50 вагонов) в неделю. Чтобы не тратить время на перестановку вагонов на другие колеса, на передаточной станции Вадул-Сирет Румыния построила огромные склады вдоль границы с Украиной и провела к ним железнодорожный путь с таким размером полотна между рельсами, как на Украине.

Теперь эшелоны с трупами карпатских деревьев без остановок направляются на склады в Дормонешты, которыми пользуется глобальная лесная компания «Швайцгоффер». Кстати, австрийское предприятие делало несколько попыток построить деревообрабатывающие заводы на Буковине, но, потерпев неудачу, расположило их в соседней Румынии. А схемы отправки украинского кругляка за границу стали значительно серее и хитрее. Через Черновцы отправляют лес в Румынию уже со всей территории западной Украины.

Мощностей железнодорожной станции не хватает. Составов так много, что приходится составлять несколько локомотивов.

С 21 ноября 2019 года на Украине начал действовать запрет на вырубку елово-буковых лесов на склонах Карпат. Это распоряжение Зеленского. Но и при Порошенко принимался аналогичный запрет, вотированный партией Ляшко. Запрет тогда приняли, но есть нюансы.

Закон в нынешнем виде только упрощает вырубку лесов Карпат. Документ изменил определение «сплошная рубка». Теперь, чтобы вырубка считалось не «сплошной», достаточно растянуть ее во времени на несколько лет. Также в законе появилось разрешение на сплошные рубки в высокогорных лесах, то есть выше 1100 метров над уровнем моря, если они повреждены. Также разрешили использовать в горах гусеничные тракторы, которые вредят почве. Что бы и при ком бы ни принимали, деньги решают все.

Катастрофа не останавливается.