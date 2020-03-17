Надвигающаяся на Украину эпидемия коронавируса, полная неготовность и нескрываемая растерянность властей подтолкнули пользователей соцсетей к неутешительному выводу. Государственные структуры Украины деградировали настолько, что не в состоянии предложить обществу внятный план спасения и своими хаотичными действиями лишь разгоняют панику

Системные проблемы не только в сфере здравоохранения, но и в целом в управляемости государственного аппарата в период острого кризиса косвенно признал Владимир Зеленский.

Накануне в эфире одного из национальных телеканалов он отметил, что Украине остро не хватает экспресс-тестов для определения коронавируса нового типа.

«Чего нам не хватает, об этом мы договорились, это быстрые тесты. То, в чем сейчас нуждается не только Украина, любая страна, мы договорились с Китаем… в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже на Украину. И это будет где-то на миллион человек», — пояснил украинский лидер.

В этой же речи президент страны признался, что обратился за помощью к украинским олигархам — выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около $450-500 миллионов) для борьбы с коронавирусом.

«Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране», — пояснил Зеленский.

Сложно себе представить более откровенное признание в несостоятельности государственной власти. На этом печальном для Украины моменте все более акцентируют внимание пользователи соцсетей при анализе происходящего в стране. Лесев: Эпидемия коронавируса заставила задуматься, зачем нам такое государство © Facebook, Игорь Лесев

Так, киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook дает нелестную оценку дееспособности украинской власти в ситуации надвигающегося кризиса в связи с эпидемией коронавируса.

«О карантине. Согласитесь, нас поставили перед трепетным выбором — подохнуть от неведомого вируса или от голода? А еще заставили в очередной раз задуматься, зачем нам всем такое государство?

Когда мы рассуждаем об очевидных вопросах, всегда подходят очевидные ответы…

Когда мы говорим об Украине, то здесь несколько преломляющаяся реальность. Здесь всегда все понарошку и для имитации. И любое серьезное начинание будет уничтожено тысячей мелких нелепостей…

Мы живем в фейковой стране. Такой себе воображариум в смартфоне. Все что здесь работает, работает или вопреки, или не так, как должно быть согласно международному аналогу. Мы как раз те люди, которые давно уже в цирке не смеемся.

И вот карантин по-украински. В России на коронавирус проверили 95 тысяч человек. Это новость из позавчера. В Италии четыре дня назад проверили 74 тысячи. Наверняка сегодня цифры гораздо больше. Плюс в этих странах клепают в промышленных масштабах местные тест-системы. То есть, в идеале там выйдут на массовые проверки населения.

А что же в Украине? Нам называют цифру в 500 человек. Цифра настолько мелкая, что мне кажется, ее просто в МОЗ округлили, чтобы не выглядеть совсем жалкими», — отмечает журналист.

Журналист возмущается тем, что в стране фактически отсутствует система диагностики новой болезни, а поэтому всерьез говорить о борьбе власти с эпидемией просто не приходится.

«А если у нас не проводят массового тестирования людей, то как у нас можно выявлять очаги заражения? А если не выявлять очаги заражения, какой смысл в таком карантине?

Но у нас ведь все еще паскудней. Это итальянцы в Ломбардии перепуганы вирусом, от которого в сутки мрет по 300 человек. Им реально страшно. А у нас тут страхи другие. Люди остаются без работы. И без средств к существованию. У большинства людей денег только на 2-4 недели макаронно-сосисного существования. И все. Дальше пустота.

Знаете, говорят, что самое страшное — неизведанное. Вот коронавирус — это неизведанное. Но в украинских реалиях изведанное куда страшнее. Как жить человеку, у которого несколько тысяч гривасиков в коробочке и полная неопределенность впереди? А ведь у большинства людей и нескольких тысяч нет. Зато есть дети, старики, кредиты, съемные квартиры и куча других обязательств», — поясняет Лизан.

В том, что нынешняя власть не способна системно (как и полагается государству) бороться с эпидемией, убеждена и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, которая на своей странице в Facebook задает, по сути, риторические вопросы. Лукаш поставила перед властью неудобные вопросы © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

«Хотелось бы услышать от власти, какие меры будут предприняты:

— для стимулирования экономики и обеспечения безопасности граждан в кризисный период;

— для борьбы с искусственным повышением цен и дефицитом;

— для поддержки производителей и импортеров основных продуктов питания и медикаментов;

— для бесперебойного обеспечения населения необходимыми медикаментами и лекарственными препаратами;

— для денежно-кредитного стимулирования, прямой или косвенной компенсации убытков бизнеса и производств. Будут ли налоговые каникулы, отсрочки, кредиты?

— для заботы и социальной поддержки граждан, для помощи безработным и бездомным;

— для правильного использования средств резервного фонда и запасов госрезерва (если они вообще есть);

— для обеспечения необходимым количеством тестов на наличие заболевания и аппаратуры для лечения;

— сколько будет потрачено на прямые затраты на борьбу с пандемией и организацию масштабных профилактических, карантинных, лечебный мероприятий?» — вопрошает политик.

А вот украинский журналист Вячеслав Чечило отметил, что в условиях надвигающейся эпидемии коронавируса власть мечется, лишь организуя рукотворный экономический кризис и социальный коллапс. Чечило: Китайские методы против коронавируса работают, только если есть китайские ресурсы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Как бы это помягче сказать…. Китайские методы работают, только если есть китайские ресурсы. Там на улицу выйти нельзя было без специального разрешения и это жестко контролировалось, подъезды антисептиками каждый день мыли, а у нас у людей даже масок нет. И аппаратов ИВЛ нет. И тестов на вирус нет. И ничего нет.

Китай выделил на поддержку бизнеса больше, чем бюджет Украины. У нас же нет денег, чтобы отдать долги. А бюджет не выполняется уже не первый месяц — без всякого вируса.

Собственно, у нас даже государства нет. Да, тотальный карантин несколько замедлит распространение заразы. Это важно. В теории. Но в нашей ситуации это не имеет значения. Система здравоохранения не способна справиться с любым количеством тяжелых пациентов, как только их число перевалит за несколько сотен.

Мы не готовы противостоять эпидемии, мы не можем ее остановить. Нужно было тотально огораживаться, закрывать границы и молиться — месяц назад. Теперь уже поздно. Но вместо того, чтобы честно об этом сказать, власть мечется, организуя рукотворный экономический кризис и социальный коллапс. Все это очень плохо кончится. К сожалению, не только для власти», — убежден Чечило.

С этим выводом согласен публицист Иван Лизан, который обратил внимание на то, что эпидемия коронавируса вскрыла масштабы разрушения и деградации системы здравоохранения во многих постсоветских странах. Лизан: Из-за коронавируса на Украине пали классовые и имущественные барьеры © Facebook, Иван Лизан

«Впервые с 1991 года на Украине пали классовые и имущественные барьеры: в 2020 году олигарх, его клиентела и самые обычные крестьяне из Новых Санжар стали равными.

Коронавирусу безразличны площадь дома, высота стен вокруг него, количество нулей в банковском счёте, длина записной книжки в позолоченном смартфоне и титул на визитке владельца, в теле которого он захватывает клетки.

Европа и её медицина, на которую всегда надеялись постсоветские элитарии, не поможет с лечением коронавируса…

Поэтому сейчас на примере Украины всем богатым тугодумам постсоветского пространства объяснят для чего нужна национальная система здравоохранения, которую в разной степени уничтожали с 1991 года: когда целенаправленно в силу осознания собственно избранности, когда по причине некомпетентности.

Поэтому, уверен, что, когда пандемия коронавируса закончится, расходы на медицину во всех странах мира существенно возрастут. Везде, но не на Украине: идиоты, которые ввергли в фантастическую нищету свою страну, из которой уехали даже 65-летние, чтобы досматривать стариков в Италии, в принципе неспособны к обучению», — полагает он.

К более общему выводу в рассуждениях о последствиях эпидемии коронавируса приходит политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов. Он убежден, что, если можно так выразиться, на наших глазах возникает «Политэкономия коронавируса», которая побуждает страны к оформлению региональных экономических зон вокруг крупных, энергетически самодостаточных государств. Уралов пояснил, какой будет новая политэкономия коронавируса © Семен Уралов

«Самый важный процесс, который запустила эпидемия коронавируса, — закрытие национальных границ. Пока что этот процесс касается перемещения граждан, но в перспективе коснется и товарных потоков.

На втором шаге начнет схлопываться сфера услуг и прочие постиндустриальные сферы экономики, на которые сделали ставки «развитые страны». Как только заклинит деривативно-постмодернистскую экономическую модель, не у дел окажутся миллионы граждан из стран G7, которые попросту не нужны в условиях «карантина».

Россия максимально заинтересована в «карантинизации экономики». Потому что в результате закрытия национальных границ начнут оформляться региональные экономические зоны вокруг крупных ресурсно и энергетически самодостаточных государств.

России можно будет под удобным предлогом регулировать доступ товаров и трудовых ресурсов на наш рынок», — убежден политолог.

Пользователи соцсетей не сомневаются, что после пандемии коронавируса и неизбежного жесточайшего экономического кризиса «мир уже не будет прежним». И Украина, вернее ее некомпетентная власть, в этом мировом шторме оказалась слабым звеном и не в состоянии что-либо противопоставить глобальному вызову.

Ценность государства как такового, что с таким упоением украинцы раз за разом разрушали путем майданов и переворотов, становится многим очевидна только сейчас, когда принцип «моя хата с краю» не может гарантировать ничего.