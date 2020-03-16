Беларусь отказалась от чрезвычайных мер против коронавируса. Covid-19 высочайше объявлен «несчастным». Такая политика объяснима: Лукашенко боится потерять доходы от транзита, туризма, миграции, зато рассчитывает много выиграть от связанного с пандемией падения цен на нефть

Союзная жертва коронавируса

Польша закрыла границы 15 марта. Латвия и Литва забаррикадировались с 17-го. Украина, на границе которой с Белоруссией даже не мерили температуру туристам и транзитчикам, в пятницу 13-го внезапно озаботилась и с 17-го объявила самоблокаду до 3 апреля. Польша на замке до 25 марта, Литва до 30-го, Латвия на карантине аж до 14 апреля. Из граничащих с Белоруссией стран оставалась Россия, которая образует с братской страной Союзное государство.

Слухи о том, что «братскую» границу закроют, ходили всю минувшую неделю, но никаких признаков этого не было. Для белорусов, как вы хорошо помните, не существует понятия «границы», когда речь идет о России. Согласно Союзному договору, обладатели белорусских паспортов имеют все права граждан России на ее территории, и наоборот. По сути, граница между РФ и РБ — фикция. Была, до 2015 года. Но после начала украинского кризиса, когда через Белоруссию в Россию устремились украинские беженцы, власти решили навести порядок. И хотя у членов Союзного государства с Украиной безвизовый режим, Москва и Минск договорились запретить транзит граждан третьих стран в свои страны, через территорию союзника. Об этом впервые сообщили осенью 15-го: поездки в РФ через территорию РБ запрещены, как и наоборот. Сергей Марков: Нужно быть готовым к тому, что коронавирус на Украине спровоцирует крушение режима © РИА Новости, Нина Зотина

Но суровость российских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения. Транзитчики продолжали ехать, огибая те маршруты, где контроль все же велся. Новое обострение случилось в 2016 году, когда Лукашенко отменил визы для 80 стран по известной лишь ему причине, а легенда была та, что это в связи с «Европейскими играми-2019». Тогда, впервые с 1999 года, Кремль постановил организовать пограничные округа в областях, граничащих с Белоруссией. Было сказано, что это делается ради «доверяй, но проверяй», потому что Бацька отменил визы, не получив «добро» от Москвы.

Сам глава союзной Белоруссии говорил тогда много чего в свою пользу, но главным образом то, что «Россия отрезает братскую Беларусь». Но и даже после 2016 года украинские транзитчики могли попасть через РБ в РФ, если пользовались железной дорогой, где контроля практически не было, в отличие от пунктов пропуска на обычных трассах. А из РФ в РБ вообще без контроля. В 2019 году гражданам третьих стран окончательно отрезали возможность транзита через Белоруссию. Снимать и заворачивать стали всех, даже бабушек с кошелками. И снова не наоборот. Это была заслуга исключительно Дмитрия Медведева, который последовательно шел на ликвидацию условий Союзного договора, который, по его мнению существовал только на бумаге. При этом граждане Белоруссии продолжали ездить без ограничений. Но шаг за шагом внутри Союзного государства возвращали настоящую границу. Сегодня преемник Медведева, Михаил Мишустин подтвердил, что на время карантина в связи с пандемией коронавируса, Россия закрывает свою границу с Белоруссией для всех.

Нумерология Лукашенко

Разумеется, это все ради здравоохранения и мера гражданской обороны. Пока что не совсем понятно, есть ли команда российским пограничникам заворачивать обладателей белорусского паспорта. Всех, как было сказано. Белорусская сторона заявила, что пока что не получала официальных уведомлений от коллег. А значит, формальная процедура свободного режима будет сохранена: без приказа в этой сфере ничего не делается — даже слова Мишустина в СМИ — всего лишь слова.

Но сигнал был услышал на самом верху, и сегодня об этом высказался лично президент Белоруссии. Заметим: для него решение России закрыть с ним границу — шок. Сам он сказал, что не станет закрываться от России, причины этого чисто экономические. Беларусь находится в цейтноте, обусловленном предыдущими этапами нефтяных и прочих пикирований с Москвой. Бацька так и сказал: «К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью». Лукашенко не рвал и не метал, но было видно, что он в крайней степени гнева. Причина его ярости именно та, о которой было рассказано выше. Мытьем ли, катаньем ли, Россия (с его точки зрения) постепенно отказывается от Союзного государства, раз Минск не желает поступаться «суверенитетом», как того требует договор. Чума XXI века © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но не будем сразу о грустном. Начнем с веселого.

Лукашенко пошутил, что, мол, раздувают: «Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты». Он прав: СМИ вовсю нагнетают панику.

Но есть и другая правда: главный источник паники и целенаправленной накачки пропаганды угрозы коронавируса — правительства стран, участвующих в необъявленных ралли. Это слишком напоминает глобальное шоу, в нем актерами — президент США, король Швеции, голливудские звезды Том Хэнкс и Ольга Куриленко, и так далее. При таком уровне популяризации мир сошел с ума от ужаса и скупает туалетную бумагу, как будто Гитлер завтра нападет на Польшу.

С другой стороны, раз Бацька выбрал позу отстраненной иронии, ему важно быть точным. Но он сказал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не назвав цифр. А они тут нужны. В Белоруссии лабораторно подтверждены 32 заболевших респираторной инфекцией Covid-19. В России их 63. Если сравнить территории и население двух стран, почти 147 000 000 против 9 000 000, слово «полыхание» тут явно не подходит. Другое дело, стоит ли овчинка выделки с такими малыми показателями заболеваемости при общем пограничном режиме? И это самая тревожная часть «марлезонского балета»: Лукашенко имеет все основания для тревоги. В его глазах, налицо тенденция, тем более, что решения такого уровня в Союзном государстве должны приниматься не в одностороннем порядке.

Повесят ли на границу замок?

Лукашенко сказал еще много чего иронического, саркастического и колкого. В Кремле к тонкому юмору Бацьки привыкли, как отвечать и кому, знают. Поэтому вышел Дмитрий Песков и озвучил, что Москва «рассчитывает на понимание партнеров, тем более, ближайшего партнера и союзника — Беларуси». Уже известно, что Лукашенко этот ответ не удовлетворил, и он будет звонить Путину.

Но те, кто давно следит за тем, что происходит между Москвой и Минском знают, каким именно будет результат этого разговора. От своей позиции Кремль не откажется. В то же время есть серьезные основания думать, что суровость решения Мишустина сильно смягчится какими-то подушками русской необязательности.

Погранкомитет Белоруссии заявил, что пока не принимал решений в связи с закрытием границы для передвижения людей, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет. Да и как их ввести? Ведь границы нет де-юре и де-факто: она даже не обозначена на местности! Но Бацька лукавит насчет уровня принятия решений и оповещения: накануне состоялся телефонный разговор глав правительств двух стран, Сергея Румаса с российским коллегой, Михаилом Мишустиным. В ходе разговора Мишустин проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации. «И коронавирус вам по колено»: в украинском Минздраве рассказали о борьбе с болезнью при помощи алкоголя © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Встречная угроза

Настораживает, что Лукашенко говорил так, как будто ничего этого не было. Сатирически напомнил об опасности коронавируса в нефтепроводе «Дружба», напомнил про 110 миллионов тонн товаропотока, идущего транзитом через Белоруссию. Цифры назвал, то есть снова давил на экономику, которая к вирусу вроде как не при чем.

Но самым ироническим пассажем Бацьки был тот, который стоит привести полностью: «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?»

Юмор в том, что Лукашенко взял и сравнил свою страну с регионом России. А ведь именно это вызывало у него самый гневный гнев в последнее время: он бесился от любого намека на такое сравнение и давил на «суверенитет».

И вот здесь закрадывается страшное подозрение. Да, у Лукашенко есть основания думать о тенденции России застраховаться от «суверенизации» руководства Белоруссии. Но и у Кремля есть право подозревать зеркальную тенденцию: что партнер просто ищет повод для решительного поворота от Союзного государства, как только сочтет условия подходящими для выхода из него. Не секрет, что западный вектор Минска сейчас наиболее активно вентилируется на предмет самого тесного партнерства. Им руководит министр иностранных дел, Макей, но все решения принимает Лукашенко. Все идет под прикрытием «экономического давления» России на суверенитет независимой Белоруссии, в частности по нефти. Вот и появилась на сайте Госдепа США эта информация.

Визит госсекретаря Помпео 1 февраля не был эпизодом. Он повлек дальнейшие решения и соглашения. Макей на днях провел новые переговоры с Помпео, получил заверения от США в поддержке «суверенитета». Получил информацию о готовности американских компаний немедленно начать продажу нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам. Что за цены, не секрет. Трамп на выходных заявил, что резкое падение цен на нефть в связи с распадом ОПЕК+ и началом сырьевых интервенций по демпинговым ценам саудитами, дает возможность Вашингтону заполнить углеводородами закрома Госрезерва. «Это будут отличные цены», — сказал президент США. А точнее, в районе 30 долларов за баррель.

Могут помочь Белоруссии? Они могут! А могут обещать снять санкции и признать экономику рыночной? Обещать — обязательно. В общем, игра на коронавирусе понятна. Нужна ли она нашим народам — вопрос риторический.