Американские спецслужбы, как и в 2016 году, заявляют, что Москва делает всё, чтобы в Белом доме был республиканец Дональд Трамп. Главная причина такой риторики связана не только и не столько с желанием дискредитировать Россию. На самом деле, ситуация не так проста

В четверг, 20 февраля, газета New York Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что 13 февраля сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон выступил в Палате представителей на закрытом брифинге для членов спецкомитета по разведке и рассказал о том, что Россия якобы вновь вмешивается в избирательную кампанию в Соединённых Штатах для переизбрания действующего президента на второй срок. Как говорится в статье, российские спецслужбы работают над тем, чтобы «заставить американцев» распространять дезинформацию так, чтобы обойти механизмы соцсетей, запрещающие фейковые сообщения, а для вмешательства будут использовать серверы внутри страны, а не зарубежные, к тому же российские хакеры планируют совершить кибератаки, которые будут выглядеть так, будто проводятся из Тегерана. Путин объяснил, почему Россию обвиняют во «вмешательстве» в американские выборы © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Вмешательство 2.0

Президент страны Дональд Трамп пришёл в ярость, когда узнал об этом, и на следующий день отчитал исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Макгуайра (Пирсон — его помощник) за то, что допустил проведение этого мероприятия, и решил не вносить его кандидатуру на утверждение без приставки и.о. К слову, взгляды чиновника не всегда совпадали со взглядами главы государства, в частности, он опасался российского вмешательства в выборы. Временно пост директора Национальной разведки США, который координирует деятельность всех 17 американских разведывательных ведомств, займёт посол США в ФРГ Ричард Гренелл, известный лояльностью Трампу, но всего на пару месяцев, пока не найдут нового главу разведки, а им, как сказано в заявлении Белого дома, может стать заместитель председателя юридического комитета Палаты представителей Даг Коллинз. Как бы администрация ни пыталась убедить, что кадровые перестановки и брифинг в нижней палате Конгресса никак не связаны между собой, но совпадение этих событий на случайность не похоже.

По информации New York Times, Трампа разозлило, что на том заседании присутствовал председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, который был главным обвинителем на судебном процессе по импичменту в Сенате. Кроме того, президент опасается, что демократы могут использовать полученную от разведки информацию против него. Присутствовавшие на встрече республиканцы были недовольны происходящим и отстаивали честь главы государства, подчёркивая, что он занимает жёсткую позицию к России и её союзнику Ирану, укрепляет европейскую безопасность и поощряет энергетическую независимость Европы от России. Трамп отказался от помощи России и Украины в переизбрании на второй срок © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

«Пусть хоть кто-то приведёт мне реальный аргумент в пользу того, что Путин предпочёл бы президента Трампа, а не Берни Сандерса», — заявил в комментарии газете член спецкомитета Палаты представителей по разведке республиканец Крис Стюарт.

Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.

На брифинге 13 февраля не только республиканцы, но и демократы потребовали от выступавших сотрудников спецслужб предоставить материалы, подтверждающие их выводы. Некоторые представители разведывательного сообщества расценили этот брифинг тактической ошибкой, которая лишь разозлила республиканцев.

Реакция кандидатов в кандидаты

Как сказано в докладе, Россия будет вмешиваться не только в ход голосования, но и в праймериз, по итогам которых каждая партия выберет единого кандидата в президенты.

На фоне последних провалов Демократической партии, не сумевшей доказать виновность Трампа в давлении на Украину, тема «российского следа» вновь становится для неё актуальной. Основные претенденты на выдвижение в качестве кандидата на ноябрьские выборы, конечно же, не упустили возможности раскритиковать президента и повторить старую песню на новый лад.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая по итогам кокуса в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире среди однопартийцев занимает третье место, заявила в эфире телеканала CNN: «Что вызывает глубокую тревогу, так это то, что мы сейчас живём в Америке, где одна политическая партия, похоже, думает, что политическое вмешательство помогает им на выборах. И это делает проблему огромной».

А вот для кого заявление о «российском вмешательстве» сейчас как бальзам на душу, так это для бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого называли фаворитом внутрипартийной борьбы, но пока он выглядит как главный неудачник первичных выборов — в Айове он стал четвёртым, а в Нью-Гэмпшире и вовсе пятым.

«Ничуть не удивлён. Послушайте, я тесно взаимодействовал с разведывательным сообществом, когда был вице-президентом. Тогда мы это (вмешательство. — Ред.) знали. Они (россияне. — Ред.) были вовлечены в это дело. Они продолжают быть вовлечёнными. Я гарантирую вам, что они замешаны», — заявил политик.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками на избирательные системы страны. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу, который впоследствии и победил. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет искал доказательства вмешательства России в президентские выборы, но весной 2019 года признал, что ничего найти не удалось.

При этом как с российской, так и с американской стороны есть доказательство, что Вашингтон на протяжении длительного времени вмешивался во внутренние дела России. В конце 2017 года Майкл Капуто, занимавший пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа, рассказал в интервью телеканалу Fox News, что в 1994 году его направили в Москву в качестве политтехнолога для помощи «молодому правительству страны выработать нормы избирательного права», но на самом деле он должен был повлиять на выборы в России.

В свою очередь, Путин рассказал в документальном фильме режиссёра Оливера Стоуна, что США всегда вмешивались в ход выборов в России, но в 2012 году они действовали особенно агрессивно. По словам главы государства, на всём постсоветском пространстве, в Восточной Европе, в Африке, в Латинской Америке действуют неправительственные организации. Зачастую их финансирование ведётся через различные «прокладки» и структуры — то ли из Госдепартамента, то ли из каких-то других квазигосударственных источников.

Над привычкой демократов во всём винить Россию потешается Дональд Трамп. Вот и во время кокусов в Айове, когда у них зависло мобильное приложение для передачи данных с избирательных участков, и итоги голосования не могли подвести больше суток, он написал в Twitter: «Думаю, им нужно во всём винить Россию, Россию, Россию». На удивление, руководство Демократической партии объявило, что интернет-преступники ни при чём.

Все проблемы надо искать в себе

Вместо того чтобы учиться на своих ошибках, допущенных на прошлых президентских выборах и при попытке отстранить Трампа от власти посредством импичмента, демократы продолжают перекладывать ответственность за собственные ошибки на других.

Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, кризис Демократической партии длится давно — сильно запоздали с обновлением руководства, идеологии и тактики политической борьбы, и руководящего состава. По словам эксперта, сейчас партия находится в состоянии, когда, с одной стороны, говорит о молодёжи и разнообразии, а с другой — среди её фаворитов несколько престарелых белых людей, что и плохо выглядит для партактива, и заставляет хохотать всю страну. Кроме того, внутри политической партии идёт ожесточённая борьба за право стать кандидатом в президенты, от чего выигрывает главным образом Трамп. Глядя на проблемы с подсчётом голосов, он назвал себя победителем демократов на кокусе в Айове. Байден всё. Демократы на очереди © REUTERS, Gretchen Ertl | REUTERS, Gretchen Ertl | Перейти в фотобанк

Обвинять Россию во вмешательстве сейчас оппозиции выгодно ещё и потому, что праймериз идут не так, как хотелось бы политическому истеблишменту демократов. Байден проиграл в первых двух штатах, как объясняют эксперты, в том числе из-за преобладания там белого электората, а он более популярен среди национальных меньшинств, но шансов сорвать куш на ближайших первичных выборах у него почти нет — по соцопросам, он лидирует только в Южной Каролине, однако и там его преимущество стремительно сократилось (если 12 февраля он выигрывал у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса 12%, то 21 февраля — 3,7%). В остальных штатах он пока идёт на втором-третьем местах, только в Мэне — четвёртый и в Миннесоте — пятый. К удивлению многих, большой поддержкой пользуется бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич.

Велика вероятность, что, как и в 2016-м, выбирать, кто же представит демократов на президентских выборах, будут партийные функционеры. Четыре года назад они сделали ставку на бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон вместо более популярного Берни Сандерса и просчитались.

Тем временем в Штатах растёт число сторонников социализма, который продвигает сенатор от Вермонта. Как показал опрос газеты Washington Post, в Нью-Гэмпшире больше половины проголосовавших за него — это молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет. Дело не в том, что современная американская общественность видит в социализме равенство или государственную собственность, как в середине XX века, — они хотят избавиться от обременяющих кредитов на обучение, получить медстраховку и возможность купить собственное жильё. Всё это в своей предвыборной программе и предлагает Сандерс. Перерождение социализма можно отнести к 2008-2009 годам, когда страна пережила финансовый кризис и разочаровалась в корпорациях, ведь государство поддерживало их, а простым гражданам пришлось поплатиться за эту поддержку собственными рабочими местами и доходами. А кто в то время руководил США? Демократы в лице президента Барака Обамы. То есть соратники Байдена сами больше 10 лет назад создали предпосылки для сегодняшней популярности Сандерса.