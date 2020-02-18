Накануне, 17 февраля, в эфире одного из украинских каналов министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сделал заявление, что стране необходимо $100 млрд за 50 лет, чтобы совершить технологический рывок и догнать Белоруссию. Пользователи соцсетей живо отреагировали на смену экономических ориентиров Кабмина

Украинский министр Тимофей Милованов, прославившийся откровенным признанием своих невысоких умственных способностей, поразил всех очередным экономическим озарением, которое произвело в украинском сегменте Facebook эффект разорвавшейся бомбы. Чиновник Кабмина увидел, что основные фонды украинских предприятий имеют несравнимо больший износ, чем в других странах, и сделал нелицеприятный вывод о перспективах украинской экономики.

«У соседей: Словакия — 35%, Белоруссия — 38%, Молдавия — 42%. Украина — 62%. Чтобы догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет», — утверждает Милованов.

По словам министра, Украине нужны «огромные инвестиции», которых страна была лишена все годы независимости из-за постоянного вывода средств за рубеж.

Пользователи соцсетей напомнили, что еще недавно, 17 февраля 2019 года, министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что стране понадобится 50 лет для того, чтобы обогнать Польшу, «такую, как она есть сегодня». То есть, всего за год украинская власть признала тот факт, что экономическим ориентиром для страны является уже не Франция (как это было в 1991 году) и даже не Польша, а постсоветская Белоруссия под управлением Александра Лукашенко.

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook замечает, что при сохранении такой тенденции экономические горизонты Украины опустятся еще ниже. Скубченко: Сейчас мечтаем догнать Белоруссию, а через пару лет будем мечтать догнать ДНР © Facebook, Александр Скубченко

«Нам надо 100 миллиардов долларов инвестиций, чтобы догнать Беларусь — министр экономики Милованов. Напомню, что в 1991-м, когда Беларусь мечтала догнать нас, нам обещали, что мы догоним Францию. Теперь уже мы догоняем Беларусь.

А всё очень просто. Если бы мы стремились к развитию, мы были бы уже развитой страной. Но мы стремимся в ЕС, и, пока мы мечтаем, что немцы сделают нашу страну богаче, европейцы и их евроинтеграторы нас безбожно грабят и превращают нашу страну во всё больше отсталую колонию. И через пару лет с такой властью грантоедов мы будем мечтать догнать хотя бы уже ДНР, наверное», — указывает Скубченко.

Недоумевает по поводу таких «амбициозных» экономических целей правительства Гончарука и украинский политолог Алексей Якубин. Якубин: Теперь мы догоняем не Германию или Францию, и даже не Польшу – а Белоруссию © Facebook Алексея Якубина

«Вау! Мы теперь догоняем не Германию или Францию, ну ладно Польшу — а Беларусь!

Там, где «батька». И где не было 148 или сколько там рехформ. И где государство активный экономический игрок и где есть государственные предприятия. А в сёлах агрогородки.

«Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 50 лет» Во всяком случае, так считает Милованов. А как же 40% роста за 5 лет?» — иронизирует политолог.

Причины вынужденного откровения министра украинский журналист Вячеслав Чечило видит в хищнических подходах национального бизнеса к, доставшимся им от СССР, крупным промышленным предприятиям. Чечило: Украинский бизнес больше похож на мародерство © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Вчера Милованов рассказал, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать хотя бы Беларусь, имея в виду катастрофическую изношенность основных фондов в стране. Все, конечно, прихренели. Но на самом деле ситуация несколько отличается от той, которую нарисовал наш реформатор. И даже сложно сказать, в какую сторону — в лучшую или в худшую.

В Украине действительно масса древних предприятий, на которых до сих пор выжимают соки из чуть ли не советского оборудования. Но ключевая фраза здесь «выжимают соки». Это не бизнес, не промышленность. Это мародерство. Как только работа этих предприятий потеряет экономический смысл — их моментально порежут на металл. Никто инвестировать в их обновление не будет.

В Украине не завершился переход от советской экономики к постсоветской. В финале здесь останутся 20 млн человек — чиновников, официантов и программистов. И по этой причине не будет иметь никакого значения, какой был износ оборудования у закрытых заводов», — пояснил Чечило.

А вот политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что слова министра экономики Украины о необходимости догнать Белоруссию по экономическим показателям являются лучшей иллюстрацией «успешности» Майдана. Волга: Украинская традиция – раз в десять лет напрочь сносить свое государство © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Все. Доруководились. И это за каких-то шесть лет «свободы и незалежности». Она, конечно, «свобода» эта и «незалежность», была раньше, но не в таких количествах.

Вот, например: начал как-то Кучма восстанавливать экономическое и культурное сотрудничество с Россией. С Путиным стал встречаться, «незалежностью» торговать, поменьше её стало. Но экономика вверх пошла: в 2002 году — 8,5% роста! В 2003 году аж 12,3%!

И шо? Та нишо! "Побратимы" пришли в 2004 году. Развалили все к чертовой матери и установили полную «свободу» и «незалежность». Был Майдан первый — оранжевый. Ющенко в ботоксе, Юля с цветами, нацисты с Бандерой. Экономика полетела под откос», — напоминает Волга.

Нынешнее катастрофическое положение украинской промышленности, по мнению лидера партии «Союз левых сил», было неизбежно по причине постоянных майданов, которые раз за разом ввергают страну в пучину политических и экономических кризисов.

«И вот прошло шесть лет. Власть поменялась, и хочет эта новая власть Украину продать вообще, с потрохами. Может, кто купит? Может, хоть землю, хоть железную дорогу, хоть атомные станции?

Новая власть в лице её министра экономики вынесла приговор: или мы всё продаем ко всем чертям, или катимся туда сами, ибо после шестилетнего «патриотического» правления состояние нашей экономики таково, что надо нам 100 миллиардов долларов американских денег и 50 лет труда до кровавого пота, чтобы хоть немного с Беларусью сравняться и Словакией», — подчеркивает политик.

Еще на один показательный факт обращает внимание украинский политолог Елена Дьяченко. На своей странице в соцсети Facebook она указывает, что, судя по готовому отчету украинского Кабмина, практически весь заявленный приток инвестиций в страну составили платеж, полученный от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража и вложения в пирамиду ОВГЗ. Дьяченко: Основные инвесторы экономики Украины — «Газпром» и покупатели ОВГЗ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Правительство сегодня подало в парламент отчет о выполнении своей программы в 2019 году. На первых страницах победа: «Чистый приток иностранных инвестиций составил 2,5 млрд долл. в 2019 против 2,4 млрд в 2018-м». От себя добавлю, что в 2017-м показатель был 2,6 млрд долл.

Но дело в том, что в качестве инвестиций за прошлый год Кабмин посчитал декабрьские поступления 2,4 млрд долларов от "Газпрома" и от ОВГЗ им. Яресько (были еще полмиллиарда других, но насильно укрепленная ради заработков на ОВГЗ гривна их съела).

Прекрасный же состав инвесторов в украинскую экономику — русский "Газпром" и сбежавшая после реструктуризации Яресько. А других инвесторов у Гончарука для вас нет», — подытоживает Дьяченко.

Несложно догадаться, что в украинских соцсетях после поразительного признания Миловановым очевидного факта можно встретить куда более эмоциональные оценки экономических перспектив страны под управлением таких «продвинутых» экономистов.

Однако главный вывод, который делают практически все пользователи соцсетей, таков: Украине стоит забыть о том, что она когда-то была высокоразвитым индустриальным государством с высокотехнологическим производством, так как нынешняя властная команда, состоящая сплошь из «соросят» и «юных дарований» — может лишь приблизить ее деградацию, расппродав землю и оставшиеся после Союза еще работающие промышленные активы. А тогда и уровень современной Белоруссии покажется недостижимым.