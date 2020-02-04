Сразу после окончания поездки Майкла Помпео по некоторым странам СНГ последовали два странных сигнала. Во-первых, появилась информация о том, что президент Узбекистана отменил планировавшийся визит в Москву. Правда, оказалось, что он и не планировался, но осадочек остался. Во-вторых, заявил о необходимости встретиться с Путиным Лукашенко

В общем-то новости не то чтобы не важные, но предсказуемые. Нервозность реакции СМИ самим их содержанием никак не объясняется.

Визит Шавката Мирзиёева действительно обсуждался, тем более что ему есть что обсудить с Владимиром Путиным. Узбекистан продолжает оставаться наблюдателем в ЕвраАзЭС. Изменять этот статус узбекский президент вроде бы не собирается, но он же обращает внимание на то, что «многие наши граждане работают в зарубежных странах. Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично». Так что вопрос углубления сотрудничества вполне актуален. Встреча президентов планировалась на февраль, но конкретная дата не называлась, потому нельзя и говорить о переносе встречи. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Встреча с Лукашенко действительно планировалась уже давно и дважды переносилась, но так или иначе было понятно, что она всё же состоится — после визита Помпео. Более того, и предыдущий перенос встречи российского и белорусского лидеров был связан именно с визитом Помпео, который, однако, был отменён из-за иранского кризиса.

Собственно, весь переполох был связан именно с турне американского госсекретаря, которое, как предполагалось, преследовало целью нащупать очертания некоего «антироссийского пояса» из стран бывшего СССР для противодействия интеграционным процессам, инициатором которых выступает Москва.

Однако прогнозы относительно целей визита оказались не совсем точными. Прежде всего в связи с тем, что визит Помпео имеет полуофициальный характер, — он готовится к отставке с поста руководителя американского внешнеполитического ведомства.

Второе обстоятельство стало ясно уже по итогам визита в Киев — Помпео пообещал Зеленскому заморозку американо-украинских отношений и посоветовал решать свои проблемы в отношениях с Россией самостоятельно. Учитывая, что Киев союзу с Вашингтоном без лести предан, жёсткая выволочка должна была произвести на желающих «дружить» с США крайне угнетающее впечатление. К тому же Помпео в Минске подлил масла в огонь, пообещав Белоруссии такое же «процветание», как на Украине, в случае следования проамериканским курсом. А к чему привело процветание в Украине, хорошо известно — Украина ныне самая коррумпированная и самая бедная страна в Европе (по мнению европейских же аналитиков).

Судя по всему, не было данью дипломатическому этикету и заявление Помпео о том, что США не ставят перед Белоруссией выбор относительно сотрудничества с ними или с Россией. США достаточно (разумеется, пока достаточно) сохранения Белоруссией статуса независимого государства. Чем больше субъектов, тем больше простора для внешнеполитической игры. Ну и главное — США могут пообещать Белоруссии только продажу дорогой нефти. Даже санкции снять не готовы, а углублённому экономическому сотрудничеству мешает нежелание Минска вступать в ВТО…

Третий момент — во всех странах без исключения Помпео говорил об опасности китайских инвестиций. А в Казахстане поднял ещё и тему «лагерей перевоспитания» в Синьцзяне и этнических казахов, которые там находятся (казахи благоразумно не стали комментировать его слова). Помпео с помпой в Минске. Вашингтону нужен не Лукашенко, а весь экс-СССР и прежде всего - Россия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Собственно, это окончательно поставило всё на свои места — цели визита были не антироссийские, а антикитайские. США прощупывают почву для формирования альянса центрально-азиатских стран против китайской экспансии. Собственно, это и было изначальной стратегией Дональда Трампа — дружить с Россией, чтобы противодействовать Китаю.

Нет ничего удивительного и в том, что после встречи с Помпео в заявлениях Лукашенко прозвучали примиряющиеся нотки — «мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные». Намёк на завершение политической биографии несколько преждевременен — понятно, что ни Путин, ни сам Лукашенко на пенсию не собираются, как не ушёл на неё Нурсултан Назарбаев, оставив пост президента.

Можно предположить, что смысл сигнала Лукашенко примерно такой: Помпео ничего толкового не предложил, и Белоруссия готова к переговорам. Это, разумеется, не означает, что Бацька будет лёгким переговорщиком и что Минск согласится на российские условия интеграции (мы, откровенно говоря, сомневаемся, что сама Россия готова на углубление интеграции), но Лукашенко явно не хочет оставлять судьбу интеграционного проекта на преемников.

Вызов для России после визита Помпео в другом. У России нет серьёзных конфликтов с Китаем, зато динамично развивается сотрудничество с ним. В частности, в ключевой сфере — нефтегазовой. Россия сама не хотела бы вмешиваться в американо-китайский конфликт на стороне США и не очень бы хотела, чтобы её соседи (тем более партнёры по ЕврАзЭС) вели себя подобным образом. И если позиция Киева Москву не очень интересует, то позиция Минска, Нур-Султана и Ташкента — очень.