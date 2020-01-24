Офис генпрокурора Украины (ГПУ) находится под управлением США: 22 января народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram выложил любопытный документ, в котором посольство США в Украине направило генпрокурору Руслану Рябошапке директиву с четырьмя своими кандидатурами для кадровой комиссии ГПУ по отбору руководящего состава органов прокуратуры

Из письма следует, что посольство США в Украине предоставило Рябошапке, по его просьбе, четыре кандидатуры для кадровой комиссии: это Дмитрий Котляр, Михаил Камсиев, Евгений Грушовец и Анна Рожкова.

«В этом письме прекрасно все. И то, что посольство США отбирает нам прокуроров ГПУ. И то, что на имя генпрокурора пишет какая-то шестерка даже не в статусе посла и говорит, кого включить в кадровую комиссию. Полная потеря субъектности «100% нашим генпрокурором», — сообщил Дубинский.

Кто такой Рябошапка и почему он возглавил ГПУ

Напомним вкратце, кто такой нынешний глава Офиса генпрокурора. Назначение Рябошапки на должность произошло после того, как 15 августа кандидатура была рекомендована президенту Зеленскому временным поверенным США в делах Украины Уильямом Тейлором. Уроженец Одесской области, имеющий статус заслуженного юриста, занимал ряд должностей в Министерстве юстиции Украины, а также был заместителем начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. Рябошапка сменил прокуроров в делах по преступлениям в оборонке © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

В течение семи лет — с 2003 по 2010 г. — Рябошапка был во главе Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики Министерства юстиции Украины, после чего возглавил воссозданное Бюро по вопросам антикоррупционной политики при секретариате Кабмина вплоть до его ликвидации год спустя.

В 2011-2013 гг. Руслан Рябошапка занимал должность замдиректора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета министров Украины. А затем в течение года руководил Департаментом анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации «Transparency International Украина».

«Transparency International» — грантовая проамериканская организация, специализирующаяся на исследованиях по антикоррупционной тематике. Она является одним из инструментов американской «мягкой силы», поскольку ключевым источником ее финансирования является «Национальный фонд демократии», спонсируемый из бюджета США. Официальной целью фонда является «продвижение демократии и свободы во всём мире», а на деле он стоит за многими государственными переворотами по всему миру, замаскированными под «народные революции». Генпрокуратура прекратит свое существование, оттуда уволят около тысячи человек — Рябошапка о реформе ГПУ © скриншот видео OOO Финиксион

После государственного переворота 2014 г. Рябошапка стал заместителем министра юстиции Украины. В марте 2016 года он был избран членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, где занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов. 9 июня 2017 года Руслан Рябошапка уволился с данной должности, поскольку, по его собственным словам, не получал должной реакции на слова о проблемах агентства.

Перед президентскими выборами 2019 года Рябошапка стал членом штаба кандидата Владимира Зеленского в качестве советника. После его победы он был назначен заместителем главы Администрации президента. Свое внимание соратник президента сосредоточил на вопросах судебной реформы, утверждая, что необходимо исправить то, что натворил с судебной системой экс-президент Петр Порошенко. Решения, которые принимали суды при прошлом режиме, далеки от украинского законодательства и требований Конституции.

Деструктивная деятельность Рябошапки как генпрокурора

Впрочем, вступив в должность генпрокурора, он фактически сделал все, чтобы тот порядок вещей, который существовал при прежней власти, сохранился практически без изменений.

Так в результате реформы, затеянной Рябошапкой, был расформирован отдел, занимавшийся расследованием преступлений, совершенных во время Майдана 2013-2014 годов: с 20 ноября прошлого года большую часть дел передали в ГБР. И хотя увольнение скандального прокурора Сергея Горбатюка, который за последние 5 лет сделал многое, чтобы скрыть правду о наиболее темном пятне новейшей украинской истории, было правильным шагом, расформирование отдела расценивалось в украинском обществе как нежелание расследовать его вовсе.

Ряд оппозиционных политиков и даже нардепов пропрезидентской партии «Слуга народа» обвиняли Рябошапку в том, что он покрывает экс-президента Порошенко. Ибо учитывая его постоянные неявки на допросы в ГБР, ведомство должно было подать в парламент представление о снятии с экс-президента депутатской неприкосновенности, но почему-то этого не делало. Никто из представителей бывшей власти не понес наказания за свои преступления, и даже арестованные Олег Гладковский-Свинарчук и Сергей Пашинский вскоре оказались на свободе. Рябошапка заявил, что исчезли доказательства по делам Майдана © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Продолжилась политика потакания власти представителям национал-радикальных группировок, которые чувствуют себя безнаказанно, продолжая считать, что им дозволено все. Не предъявлено подозрение бывшему лидеру одесского «Правого сектора»* Сергею Стерненко, который в мае прошлого года зарезал жителя города Черноморска (бывший Ильичёвск Одесской области) Ивана Кузнецова и ранил его товарища Александра Исайкула. Полиция уже подготовила текст подозрения, где скандальный активист обвиняется по ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, а также покушение на убийство, что в совокупности «тянет» на 15 лет лишения свободы. Но в дело вмешался генпрокурор, который после личной встречи со Стерненко внезапно передал его в СБУ, где оно лежит «мертвым грузом». Не понесли наказания также убийцы Олеся Бузины — активисты неонацистской организации С14 Андрей Медведько и Денис Полищук, которым угрожает срок от 10 до 15 лет лишения свободы. За последнее время о судебном рассмотрении вопиющего дела не слышно ровным счетом ничего. 24 сентября прошлого года Медведько был даже избран в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), который должен осуществлять гражданский контроль и обеспечивать прозрачность работы данного органа. Кстати, ранее в мае того же года в эту же структуру попал лидер С14 Евгений Карась.

Помимо этого, Рябошапка, весьма вероятно, мог полностью уничтожить скандальное «дело Бурисмы», которое компрометирует сына экс-вице-президента США Джо Байдена, добившегося от Киева в 2016 г. увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Рябошапка рассказал, почему приостановлено расследование дела против Злочевского © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Нет дела «Бурисма». Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово «Бурисма». Может, таких производств есть несколько», — рассказал генпрокурор в ноябре 2019 г. При этом доподлинно известно, что дело «Бурисмы» было, его создали и начали вести еще при Викторе Шокине, и что с ним стало теперь, при Рябошапке, непонятно.

Все указанные факты свидетельствуют, что Рябошапка — яркий представитель политического крыла в Украине, подконтрольного Демократической партии США.

«Мотив и логика действий генпрокурора Рябошапки просты: за последнее время у него установились устойчивые контакты с представителями Демократической партии США, которые хотят замять расследование дела Хантера Байдена и компании Burisma Group, а дело Петра Порошенко шло в пакете — Порошенко один из ключевых свидетелей по Джо Байдену, к которому тянутся все нити», — писал телеграм-канал «Разведчик».

Поэтому слова президента Зеленского о том, что Рябошапка — его человек, вряд ли соответствуют действительности. Приведенное Дубинским письмо является ярким аргументом в пользу той версии, что нынешний глава ГПУ — агент влияния американских демократов. Соответственно, его действия будут направлены на поддержание их интересов, а не на защиту государственных и общественных интересов Украины.

* Деятельность организации запрещена в РФ