Утром 11 января официальные власти Ирана признали свою вину в авиакатастрофе, произошедшей 8 января. Тогда около Тегерана потерпел крушение пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ.

«В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит», — говорится в заявлении генерального штаба Вооруженных сил Ирана, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

Признание Ираном вины за украинский "Боинг" должно закрыть этот трагический инцидент - Косачев
Признание Ираном вины за украинский "Боинг" должно закрыть этот трагический инцидент - Косачев
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Как указывается в сообщении, самолет был сбит, так как пролетал рядом с важным военным объектом. Инцидент произошел в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран продолжит расследование произошедшего.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», — заявил Роухани.

При этом он распорядился принять все необходимые меры для компенсации за сбитый самолет.

В свою очередь глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — указал Зариф.

​На Украине и в других государствах уже отреагировали на заявление иранских властей.

Требования компенсации и обвинения в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал заявление официального Тегерана.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препон. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие к установлению справедливости», — написал Зеленский в Facebook.

Однако противники Зеленского уже вовсю винят украинского президента в том, что ранее он отказался делать скоропалительные выводы и поддерживать версию о том, что самолет был сбит ракетой.

«Единственные, кто посмел на весь мир нанести первый мощный удар по авторитету и памяти погибшего украинского экипажа — это украинская власть. Сначала посольство, в первом официальном сообщении исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил Генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибки экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял «не всё так однозначно», — указала бывшая вице-спикер Верховной Рады, народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Помимо Ирана она в произошедшем обвинила и Россию.

«Иран признал, что сбил наш самолет. Теперь важно, чтобы украинская власть, наконец, перестала вести себя как испуганный подросток, и четко задала вопрос о типе ракеты и прямую или косвенную участие в этом кошмаре Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструкторы обучают сбивать авиацели. Украина просто обязана созвать Совбез ООН и президент должен был не молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще три дня назад, и именно там ставить вопрос о совместной с другими странами, граждане которых пострадали, группу расследования», — указала Геращенко.

Тем временем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что признание Ирана о причине крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 должно закрыть этот трагический инцидент, передает «Интерфакс».

Иранские военные утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет
Иранские военные утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«И ещё, к западным СМИ: хватит к месту и не к месту вставлять «был сбит ракетой российского производства» или даже «российской ракетой». Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно», — призвал Косачев.

Тем не менее, вряд ли можно ожидать, что СМИ Запада и Украины последуют этому призыву. А сам Иран могут ожидать непростые времена.

Что будет дальше

В авиакатастрофе пострадали не только граждане Украины и Ирана, но и граждане ряда других государств. Второй по численности погибших была группа канадских граждан. Это государство — Канада. Ее премьер-министр Джастин Трюдо был одним из первых, кто заявил, что самолет сбили. Очевидно, что теперь Канада вряд ли осудит США в случае военной операции против Ирана, а, напротив, может и поддержать Вашингтон.

При этом обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Вечером 10 января — накануне признания Ираном своей вины в крушении украинского самолёта — скончался султан Омана Кабус бен Саид.

«С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января», — говорилось в сообщении канцелярии правителя Омана.

Одна из территорий Омана — полуэксклав Мусандам, расположенный на одноименном полуострове, фактически запирает Персидский залив с юго-востока. Контроль над этой территорией во многом позволяет контролировать Ормузский пролив. В марте 2019 года Оман предоставил ВМС США право захода в порты Салала и Дукм в Персидском заливе, что, по мнению американского издания The Wall Street Journal, дало кораблям ВМС США большую свободу навигации в случае военного конфликта с Ираном, который угрожал перекрыть Ормузский пролив.

Смерть султана важна потому, что у него не было наследников. Как уже сообщил ряд СМИ, на улицах Омана выведена бронетехника.

При этом некоторые специалисты считают покойного султана британским ставленником.

«Оманцы успешно сошлись с другими колониальными империями. В первую очередь Британской. Хотя присматривались и к Голландии, Франции и штатам. В общем, это очень давний союзник Британии, потом ставший протекторатом. Фактически, на примере Омана британцы учились косвенному управлению колониями. Но и сейчас, когда колониальные времена далеко позади Оман это база британского флота и британских спецслужб в регионе. А сам покойный султан, выпускник Сандхёрста, прибыл на родину с подачи британцев, когда нужно было бороться с революциями и наводить порядок в том бардаке, что устроил его совершенно не либеральный отец», — указывает ориенталист Игорь Димитриев.

Действительно, свергший своего отца Саида бен Теймура Кабус бен Саид учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.

Именно Великобритания вместе с шахским Ираном помогла ему подавить восстание в Дофаре. Британские военные участвовали в операциях в Омане.

Канада среди прочего является королевством Содружества наций, её монарх — британская королева Елизавета II. Не исключено, что происшествие в Иране в конечном итоге приведет к тому, что находящийся под сильным британским влиянием Оман даст согласие на появление новых американских военных баз, которые могут пригодиться в войне с Ираном — того от Омана отделяет лишь Ормузский пролив и Оманский залив.

В любом случае, последствия трагедии для Ирана будут весьма ощутимы.

 