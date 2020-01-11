Официальный Тегеран признал свою вину в катастрофе украинского «Боинга». Самолет был сбит в результате «человеческой ошибки», указано в заявлении генерального штаба Вооруженных сил Ирана

Утром 11 января официальные власти Ирана признали свою вину в авиакатастрофе, произошедшей 8 января. Тогда около Тегерана потерпел крушение пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ.

«В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит», — говорится в заявлении генерального штаба Вооруженных сил Ирана, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB. Признание Ираном вины за украинский "Боинг" должно закрыть этот трагический инцидент - Косачев © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Как указывается в сообщении, самолет был сбит, так как пролетал рядом с важным военным объектом. Инцидент произошел в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран продолжит расследование произошедшего.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», — заявил Роухани.

При этом он распорядился принять все необходимые меры для компенсации за сбитый самолет.

В свою очередь глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — указал Зариф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.

​На Украине и в других государствах уже отреагировали на заявление иранских властей.

Требования компенсации и обвинения в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал заявление официального Тегерана.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препон. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие к установлению справедливости», — написал Зеленский в Facebook.

Однако противники Зеленского уже вовсю винят украинского президента в том, что ранее он отказался делать скоропалительные выводы и поддерживать версию о том, что самолет был сбит ракетой.

«Единственные, кто посмел на весь мир нанести первый мощный удар по авторитету и памяти погибшего украинского экипажа — это украинская власть. Сначала посольство, в первом официальном сообщении исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил Генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибки экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял «не всё так однозначно», — указала бывшая вице-спикер Верховной Рады, народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Помимо Ирана она в произошедшем обвинила и Россию.

«Иран признал, что сбил наш самолет. Теперь важно, чтобы украинская власть, наконец, перестала вести себя как испуганный подросток, и четко задала вопрос о типе ракеты и прямую или косвенную участие в этом кошмаре Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструкторы обучают сбивать авиацели. Украина просто обязана созвать Совбез ООН и президент должен был не молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще три дня назад, и именно там ставить вопрос о совместной с другими странами, граждане которых пострадали, группу расследования», — указала Геращенко.

Тем временем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что признание Ирана о причине крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 должно закрыть этот трагический инцидент, передает «Интерфакс». Иранские военные утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«И ещё, к западным СМИ: хватит к месту и не к месту вставлять «был сбит ракетой российского производства» или даже «российской ракетой». Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно», — призвал Косачев.

Тем не менее, вряд ли можно ожидать, что СМИ Запада и Украины последуют этому призыву. А сам Иран могут ожидать непростые времена.

Что будет дальше

В авиакатастрофе пострадали не только граждане Украины и Ирана, но и граждане ряда других государств. Второй по численности погибших была группа канадских граждан. Это государство — Канада. Ее премьер-министр Джастин Трюдо был одним из первых, кто заявил, что самолет сбили. Очевидно, что теперь Канада вряд ли осудит США в случае военной операции против Ирана, а, напротив, может и поддержать Вашингтон.

При этом обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Вечером 10 января — накануне признания Ираном своей вины в крушении украинского самолёта — скончался султан Омана Кабус бен Саид.

«С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель султан Кабус бен Саид был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января», — говорилось в сообщении канцелярии правителя Омана.

Одна из территорий Омана — полуэксклав Мусандам, расположенный на одноименном полуострове, фактически запирает Персидский залив с юго-востока. Контроль над этой территорией во многом позволяет контролировать Ормузский пролив. В марте 2019 года Оман предоставил ВМС США право захода в порты Салала и Дукм в Персидском заливе, что, по мнению американского издания The Wall Street Journal, дало кораблям ВМС США большую свободу навигации в случае военного конфликта с Ираном, который угрожал перекрыть Ормузский пролив.

Смерть султана важна потому, что у него не было наследников. Как уже сообщил ряд СМИ, на улицах Омана выведена бронетехника.

При этом некоторые специалисты считают покойного султана британским ставленником.

«Оманцы успешно сошлись с другими колониальными империями. В первую очередь Британской. Хотя присматривались и к Голландии, Франции и штатам. В общем, это очень давний союзник Британии, потом ставший протекторатом. Фактически, на примере Омана британцы учились косвенному управлению колониями. Но и сейчас, когда колониальные времена далеко позади Оман это база британского флота и британских спецслужб в регионе. А сам покойный султан, выпускник Сандхёрста, прибыл на родину с подачи британцев, когда нужно было бороться с революциями и наводить порядок в том бардаке, что устроил его совершенно не либеральный отец», — указывает ориенталист Игорь Димитриев.

Действительно, свергший своего отца Саида бен Теймура Кабус бен Саид учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.

Именно Великобритания вместе с шахским Ираном помогла ему подавить восстание в Дофаре. Британские военные участвовали в операциях в Омане.

Канада среди прочего является королевством Содружества наций, её монарх — британская королева Елизавета II. Не исключено, что происшествие в Иране в конечном итоге приведет к тому, что находящийся под сильным британским влиянием Оман даст согласие на появление новых американских военных баз, которые могут пригодиться в войне с Ираном — того от Омана отделяет лишь Ормузский пролив и Оманский залив.

В любом случае, последствия трагедии для Ирана будут весьма ощутимы.