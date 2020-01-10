Лидеры западных стран, в частности премьеры Великобритании и Канады, заявили о том, что причиной крушения украинского «Боинга» в Иране могла стать ракетная атака. Эта версия очень напоминает историю со сбитым в 2014 году в Донбассе малайзийским лайнером и выгодна тем, кто стремится усилить санкции в отношении Ирана, говорят пользователи соцсетей

После катастрофы украинского «Боинга» в небе над Тегераном иранская сторона заявила о технических причинах крушения. Поначалу с этим были согласны и западные лидеры, которые говорили об отсутствии данных разведки о внешнем воздействии на «Боинг» или ракетном обстреле. Однако все кардинально изменилось в последние сутки.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 января, заявил о том, что украинский «Боинг» 737-800, потерпевший крушение в Иране накануне, могли сбить.

«У меня есть подозрения. Я бы не хотел их озвучивать, но у других людей они тоже имеются… Это трагедия, несомненно. Но кто-то попросту мог совершить ошибку… Самолет летел и, учитывая очень неспокойное соседство, могла произойти ошибка», — заявил американский лидер.

Эту же версию, но в более жесткой и категоричной форме озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Собранные данные указывают на то, что именно это стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло», — заявил он.

Тут же западные СМИ начали активно и явно согласованно раскручивать тему виновности Ирана в крушении украинского авиалайнера, что очень напоминает сценарий со сбитым в небе над Донбассом МН-17. На такие параллели обращают внимание многие пользователи соцсетей.

В частности российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков подчеркивает, что США вначале настаивали на технических причинах авиакатастрофы под Тегераном из-за опасения, что их самих обвинять в ответном ракетном ударе. Марков предположил, почему США поменяли позицию по украинскому самолету © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Есть противоречие, что власти США сначала категорически утверждали, что украинский самолёт упал из-за технических неполадок, а сейчас утверждают, что не верят в техническую причину. Почему так?

Да просто сначала власти США опасались, что власти Ирана, а потом и мировое общественное мнение в случае ракеты обвинят, что это ракета США из ответного удара. И поэтому настаивали на технической причине.

А когда поняли, что их никто в трагедии с самолётом не обвиняет, то сразу начали разрабатывать версию ракеты, чтобы обвинить в этом Иран. Истина никого не интересует, увы», — написал политолог на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва отмечает, что заявления лидеров Канады и Великобритании, а также опубликованное видео с ракетной атакой на украинский авиалайнер оставляет много вопросов. Гужва: «Канада и Британия говорят о ракете, Иран опровергает, а Зеленский молчит» © скриншот с видео NewsOne

«Итак, к настоящему времени о том, что украинский самолёт могла сбить иранская ракета, заявили официально премьер Британии Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо.

Зеленский пока молчит. В Иране опровергают. Пока все ссылаются на данные западных разведок.

Но появилось видео ("Нью-Йорк Таймс" утверждает, что они получили подтверждение и идентифицировали место — под Тегераном, около места катастрофы), на котором видна вспышка — предположительно, ракетный удар по самолету.

Хотя есть и вопрос — почему некий человек под Тегераном в полшестого утра решил вдруг снять на телефон конкретный участок неба в конкретный промежуток времени. А увидев вспышку, не проявил никаких эмоций. Возможно, этому будут какие-то объяснения», — подчеркивает Гужва.

Весьма подробный и тщательный анализ причин и последствий двух авиакатастроф приводит на своей странице киевский журналист Игорь Лесев. Он подчеркивает, что история с крушением украинского «Боинга» под Тегераном имеет очень много общего со сбитым малазийским «Боингом» MH 17 над Украиной. Лесев: «В глобальном профите в ситуации с упавшим украинским самолетом оказываются США» © Facebook, Игорь Лесев

«История с крушением украинского боинга под Тегераном имеет поразительно много общего со сбитым малазийским «боингом» MH 17 над Украиной. При этом схожесть имеет очень много политико-фоновых идентичностей и конечного выгодополучателя от трагедии.

Во-первых, в двух случаях странным образом присутствует украинский фактор. В первом случае борт был сбит над территорией Украины. Во втором уже сам самолет принадлежит нашей стране.

Во-вторых, страна производитель самолетов США. Это значит, что американская сторона получает доступ ко всем техническим данным в ходе расследования.

В-третьих, каждый раз на борту потерпевшего самолета не оказывалось граждан США», — приводит он исходные данные по обоим случаям.

Лесев напоминает что, малайзийский «Боинг» был сбит 17 июля 2014 года.

«Это был разгар боев на Донбассе. При этом разгар боев с тотальным наступлением украинской армии по всему периметру самопровозглашенных республик. Сепаратисты уже ушли из Славянска и Краматорска, был зачищен Мариуполь. Украинские части замыкали кольцо вдоль украино-российской границы. Уже предпринимался первый штурм Луганска и готовилось наступление на Донецк.

Все это влекло за собой многочисленные жертвы среди мирного населения. И в информационном плане Украине эту кампанию очень здорово проигрывала. Вот смотрите. Уже был скандал с обстрелом украинскими ВВС Луганской ОГА (8 трупов). Чуть позже ВВС обстреляли Станицу Луганскую (больше 10 погибших). С другой стороны, ВСУ несут крупные имиджевые потери — сбитый Ил-76 (49 погибших десантников), крупные потери под Зеленопольем.

Но информационная картинка выходит все равно антиукраинская. Куча трупов гражданских против кучи трупов украинских военных. И впереди этих трупов намечается еще больше — ведь дальше идет подготовка к зачистке крупнейших Донецкой и Луганской агломераций.

И вот появляется малайзийский «боинг». Кто сбил и по какой причине — оставляем за скобками. Важно, кто выиграл. А в итоговом выигрыше остается американская сторона и ее геополитические союзники.

Вот смотрим. Через несколько дней после сбитого «боинга» Рада просит мировое сообщество признать ЛДНР террористическими организациями. А это уже прямая заявка на то, что на востоке Украины идет не гражданский конфликт, а борьба с террористами и поддерживающими их внешней страной-агрессором. Такой себе аналог ливанской Хезболлы с внешней иранской поддержкой», — обращает внимание журналист.

Крушение малазийского самолета стало поворотной точкой в украинском кризисе. Мировое общественное мнение встало на сторону Украины, а Россия получила новую порцию международных санкций, уже по-настоящему болезненных. Да и все последующие расследования авиакатастрофы неизменно определяют виновной исключительно Москву — напоминает он.

«Упавший самолет опять оказался чертовски вовремя подоспевшей ложкой к обеду для американцев.

Смотрим на фон, предшествовавший падению «боинга». Американцы завалили Сулеймани. И в этой истории для мирового сообщества именно Вашингтон выглядел неадекватной стороной.

Картинка для американцев складывается откровенно паршивая. Они убивают высокопоставленного официального представителя иностранного государства. Убивают на территории третьей страны без ее ведома. Обвиняют убитого в терроризме, хотя никакого суда над ним никто не проводил. Говоря нашим языком, это чистой воды беспредел, который напряг всех в мировой округе.

И вот тут появляется украинский «боинг». И он перекрывает весь негативный фон для Штатов. Появляются системные вбросы о ракете. Так это или нет, сейчас даже вторично. Информповестка идет в русле «террористической агрессии Ирана». И вот уже убийство Сулеймани не кажется где-то в Берлине или Париже таким уже диким. Ведь страна, которая сбивает на своей территории гражданские судна, пусть даже по ошибке, уже сама по себе неадекватна.

Т.е., мы наблюдаем, как и в случае с Украиной образца 2014 года, смещение глобального информационного акцента. До сбитого малазийского «боинга» мировая повестка шла в русле — пропорционально ли применение ВСУ в конфликте на Донбассе? После сбитого «боинга» этот вопрос так уже не стоит, и весь мир обсуждает степень внешнего вмешательства России в войне на Донбассе», — убежден Игорь Лесев.

При этом многие пользователи соцсетей практически единодушно приходят к мнению, что запад явно не заинтересован в объективном расследовании авиакатастрофе под Тегераном.

Такую мысль высказывает главный редактор газеты «Горожанин» Виталий Теплов убежден, что судьба украинского самолета и погибших в нем людей в рамках глобальной политики никого не интересует и до осенних выборов в США никакого серьезного расследования не будет. Теплов о крушении самолета МАУ: «Результаты расследования уже никому не нужны» © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«Ну, можно сказать, что история расследования трагедии с украинским самолетом в небе над Тегераном закончилась не начавшись. Результаты расследования уже никому не нужны.

Вчера днем Рейтер со ссылками на разведсилы США, Канады и почему-то Германии сообщает, что у разведки нет никаких мотивированных предположений о возможном ракетном ударе по самолету.

Вечером Трамп на брифинге красиво уходит от потенциальной войны на Востоке и даже выдает на гора парочку комплиментов Ирану. Сегодня днем Трамп вдруг неистово призывает всех участников ядерной сделки отменить её.

Чуть позже канадский и зачем-то английский премьеры уверенно говорят про ракету от корпуса защиты исламской революции, и благоразумно заканчивают спичи призывом к тщательному расследованию.

Молниеносный информационный блицкриг. Да, это всё и является составляющими частями большой политики, США с прекрасным отрывом по очкам обыгрывает Иран», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом журналист особо отмечает, что судьба самолета и погибших в нем людей теперь окончательно вынесена за скобки глобальной политики. По его мнению, далее следует ожидать пустые эмоциональные сплетни, построенные на «информации от источников».

«Знать реальную правду уже никому из тех, кто принимает решения, не нужно. Решение о том, что будет правдой на ближайший год, уже принято. А потом, после выборов — или ишак, или падишах, это уже значения не имеет.

И — да! Китаю теперь вряд ли удастся выгодно вложить почти триста своих миллиардов инвестиций в Иран.

Каким бы психом или дураком ни называли Трампа, он не псих и не дурак, он человек с калькулятором. Он не хочет активной войны — он её красиво обошел и не получил, он хочет накала антииранских страстей (выгода от разрыва ядерной сделки легко просчитывается на калькуляторе) — он их имеет», — замечает Теплов.

В свою очередь украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин убежден, что практика современных вооруженных конфликтов, в которых задействованы США, показывает, что случайные жертвы среди гражданского населения практически неизбежны. Волошин: «В противостоянии США и Ирана неизбежен «сопутствующий ущерб» © Волошин

«В американской военной терминологии это называется collateral damage — «сопутствующий ущерб», который возникает случайно в процессе атаки основной цели. Иран и США сошлись в схватке за влияние на Ближнем Востоке, а их элиты в ещё большей степени — в желании использовать внешнюю политику для укрепления внутренних позиций.

3 июля 1988 года ПВО американского крейсера Vincennes сбило иранский пассажирский лайнер с 290 пассажирами на борту, 65 из которых были дети. Радары приняли аэробус за истребитель F-14.

Сейчас иранские ПВО в условиях повышенной боеготовности и ожидания американского ответного удара после запуска ракет по базам в Ираке, вероятно, совершили трагическую ошибку.

Какие из этого выводы? К сожалению, никаких. Так будет происходить, пока существуют вооружённые до зубов государства с их конфликтами, в которых неизбежен «сопутствующий ущерб». Остаётся только скорбеть», — подытожил политолог.

Главным рефреном рассуждений пользователей украинского сегмента Facebook является мысль о том, что Украина в истории с крушением авиалайнера МАУ под Тегераном в очередной раз оказалась в жерновах большой геополитики. Основным участникам глобального противостояния на Ближнем Востоке, и прежде всего США, нет никакого дела до истинных причин катастрофы, объективно расследовать которую, по всей видимости, западные страны не намерены.

Последние заявления Трампа, Трюдо и Джонсона, а также последовавшая массированная информационная атака на Иран весьма схожи по сценарию с событиями, развернувшимися после крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе. А учитывая склонность США к подобным провокациям, можно прогнозировать, что ситуация в целом будет развиваться по донбасскому сценарию с МН17.